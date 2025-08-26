Política

Fracasa medida del PLN para salvar acceso a financiamiento de campaña

Magistrados del TSE reiteraron que la Asamblea Nacional de Liberación Nacional no puede nombrar a los delegados de San Ramón

EscucharEscuchar
Por Lucía Astorga

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) reiteró este martes al Partido Liberación Nacional (PLN) que la Asamblea Nacional de la agrupación no puede asumir el nombramiento de los delegados del cantón de San Ramón, lo cual complica la posibilidad de que el partido acceda a la deuda política.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Elecciones 2026Asamblea cantonal San RamónDelegados San Ramón
Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.