Fracasa medida del PLN para salvar acceso a financiamiento de campaña

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) reiteró este martes al Partido Liberación Nacional (PLN) que la Asamblea Nacional de la agrupación no puede asumir el nombramiento de los delegados del cantón de San Ramón, lo cual complica la posibilidad de que el partido acceda a la deuda política.

Los magistrados indicaron que si bien el inciso d) del artículo 74 del estatuto del PLN autoriza a la Asamblea Nacional para designar las delegaciones y órganos ejecutivos territoriales, “esa norma no se ajusta al mandato constitucional”.

El PLN intentó nombrar a los delegados de San Ramón por medio de una Asamblea Nacional, celebrada el pasado 23 de agosto. (Cortesía PLN/La Nación)

A raíz de esta situación, el ente declaró que la norma no es aplicable a los casos en los que se deban nombrar cargos territoriales, aunque la falta de designación sea imputable a quienes integran el órgano inferior.

La resolución fue emitida en respuesta a un consulta planteada por Miguel Guillén, secretario general verdiblanco.

Los magistrados ya habían definido, el viernes 22 de agosto, que la agrupación verdiblanca no podrá recibir el dinero de la contribución estatal a los partidos políticos mientras no complete el nombramiento de las autoridades y los delegados del comité cantonal ramonense.

La Asamblea Nacional del PLN intentó elegir el pasado 23 de agosto a 13 representantes de San Ramón, luego de la negativa de los delegados ramonenses de celebrar su asamblea cantonal.

No obstante, los jueces electorales explicaron a Liberación que conceder a la Asamblea Nacional la potestad de elegir a los delegados cantonales, sería, en el fondo, invertir la lógica del sistema, ya que “desde la cúpula se estarían integrando los órganos de base, lo cual otorgaría un control y poder contrarios al principio de democracia interna partidaria”.

La agrupación fracasó en al menos 10 intentos, para que la asamblea cantonal se reuniera y completara las designaciones que tiene pendiente, como parte del proceso de renovación de estructuras que los partidos políticos deben cumplir, de cara a participar en las elecciones nacionales del 2026.