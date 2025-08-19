Política

PLN dejará en manos de su Asamblea Nacional el futuro de los delegados de San Ramón

La agrupación acumula nueve intentos fallidos para renovar los liderazgos del cantón alajuelense

Por Lucía Astorga

El Partido Liberación Nacional (PLN) dejará en manos de la Asamblea Nacional, máximo órgano del partido, la elección de los representantes del cantón de San Ramón, tras nueve intentos fallidos por renovar los liderazgos de esa estructura local.








PLNRenovación de estructurasAsamblea cantonal de San RamónElecciones 2026
Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

