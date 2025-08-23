PLN recurre a medida excepcional en busca de garantizar financiamiento para la campaña de Álvaro Ramos

La Asamblea Nacional del PLN eligió este sábado 13 representantes de San Ramón, luego de la negativa de los delegados ramonenses de celebrar su asamblea cantonal.

La Asamblea Nacional del Partido Liberación Nacional (PLN) tomó este sábado una medida excepcional en busca de garantizarse el acceso al financiamiento estatal para las elecciones del 2026.

El máximo órgano partidario eligió este sábado a los 13 representantes cantonales de San Ramón que los delegados de este municipio no han designado por falta de cuórum, lo que el candidato presidencial, Álvaro Ramos, ha calificado como un “sabotaje”.

El TSE sentenció el viernes que, sin que mientras no se elijan los puestos del comité cantonal de San Ramón, el partido no puede acceder a la deuda política.

Aunque en principio el órgano local es el llamado a cumplir con la elección de los cargos, el PLN solicitará al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) validar la decisión, con base en el artículo 74 del estatuto interno liberacionista. Este numeral permite a la Asamblea Nacional hacer nombramientos cuando los cuerpos cantonales no lo hagan de forma injustificada.

Álvaro Ramos, candidato del PLN, asistió a la Asamblea Nacional. Foto: (Alonso Tenorio/Atenorio)

En votación secreta, los asambleístas eligieron a los seis miembros del comité ejecutivo cantonal de San Ramón, así como a los seis delegados de ese cantón a la asamblea provincial y un fiscal.

El secretario general del PLN, Miguel Guillén, aseguró que van a acreditar el acta ante el órgano electoral y, una vez que esté acreditada, estará claro si la elección de esos puestos fue válida.

“Si nos rechazan esta elección, tenemos opción de apelar, porque el Departamento de Registro de Partidos Políticos es la que acredita esta acta. Todavía queda espacio para presentar nuestros argumentos. El TSE y los magistrados van a valorar los esfuerzos que hemos hecho”, dijo Guillén.

Diez veces se intentó realizar la asamblea cantonal de San Ramón, conformada por 108 representantes elegidos en abril. En la novena ocasión, solamente llegaron 29 delegados, cuando se requería la presencia de al menos 54 para celebrar la sesión.

Este viernes, el TSE le dio una mala noticia al PLN, pues si bien los magistrados avalaron que participe en las elecciones nacionales, aunque no haya terminado la renovación de sus estructuras, no podría tener acceso al financiamiento electoral mientras no complete el nombramiento de sus autoridades y delegados del comité ramonense a la asamblea provincial de Alajuela.

Con la elección de esos 13 puestos, este sábado, el PLN busca paliar esa falencia, pero el candidato presidencial, Álvaro Ramos, dijo que seguirán intentando que la asamblea cantonal de San Ramón pueda concretarse.

Noticia en desarrollo