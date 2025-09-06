PLN se queda corto otra vez: sin cuórum en asamblea cantonal de San Ramón

Este es el enésimo intento del PLN por completar el proceso de renovación de sus estructuras internas, una exigencia del Tribunal Supremo de Elecciones para que el partido pueda optar por los fondos estatales.

El Partido Liberación Nacional (PLN) volvió a fracasar en su intento de celebrar la asamblea cantonal de San Ramón, en la provincia de Alajuela, requisito indispensable para acceder a la deuda política.

Los verdiblancos lograron reunir a 39 delegados, cifra insuficiente frente a los 54 necesarios para conformar el cuórum que daría validez a la sesión y a sus acuerdos.

Este es el enésimo intento del PLN por completar el proceso de renovación de sus estructuras internas, una exigencia del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para que el partido pueda optar por los fondos estatales.

El procedimiento incluye la elección de delegados y autoridades partidarias en esa localidad alajuelense.

Aunque la asistencia superó la de convocatorias anteriores, la ausencia de un grupo de delegados liderado por el exalcalde ramonense Nixon Ureña sigue bloqueando el avance del proceso, pese a los esfuerzos de la campaña presidencial de Álvaro Ramos por lograr un acercamiento con este bloque.

A la cita no asistió Ramos, quien tenía programado un foro de seguridad en San José a la misma hora de la asamblea cantonal. No obstante, sí asistió su jefe de campaña, Álvaro Ramírez.