Política

PLN se queda corto otra vez: sin cuórum en asamblea cantonal de San Ramón

Los verdiblancos no podrán acceder a la deuda política si no completan proceso en Alajuela

EscucharEscuchar
Por Lucía Astorga
PLN se queda corto otra vez: sin cuórum en asamblea cantonal de San Ramón
Este es el enésimo intento del PLN por completar el proceso de renovación de sus estructuras internas, una exigencia del Tribunal Supremo de Elecciones para que el partido pueda optar por los fondos estatales. (Lucía Astorga/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
PLN
Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.