Política

Álvaro Ramos irá a campaña sin acceso a financiamiento estatal por negativa de grupo del PLN en San Ramón

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ha reiterado al partido que debe completar la renovación de sus estructuras para acceder a la deuda política

Por Lucía Astorga

Álvaro Ramos, candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), iniciará oficialmente la campaña electoral sin acceso a la deuda política, producto de ausencia de acuerdo con un grupo de delegados en San Ramón que mantiene su negativa de participar en la asamblea cantonal verdiblanca.








PLNDeuda políticaÁlvaro RamosAsamblea cantonal de San Ramón
Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

