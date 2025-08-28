Política

Álvaro Ramos y Nixon Ureña se reunieron: esto es lo que está sobre la mesa en las conversaciones del PLN

El candidato presidencial se reunió con el exalcalde, luego de que el TSE reiterara que para acceder a la deuda política debe realizar la asamblea cantonal de San Ramón

Por Lucía Astorga

Álvaro Ramos, candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), se reunió la noche del miércoles con el exalcalde de San Ramón, Nixon Ureña, luego de que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) reiterara que la asamblea cantonal ramonense es la encargada de elegir a sus propios delegados para que el partido pueda acceder a la deuda política.








Álvaro RamosNixon UreñaPLNElecciones 2026Asamblea cantonal de San Ramón
Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

