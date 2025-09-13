Política

Álvaro Ramos sobre asamblea cantonal frustrada en San Ramón: ‘No cederemos a chantajes ni extorsiones’

Álvaro Ramos, candidato presidencial del PLN, se pronuncia sobre las disputas internas que han impedido la asamblea de San Ramón

EscucharEscuchar
Por Aarón Sequeira y Arianna Villalobos Solís
Asamblea de Liberación Nacional
Este sábado 13 de setiembre, en el Centro Nacional de Convenciones, se celebra la Asamblea Nacional del PLN. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
PLNAsamblea Nacional PLNÁlvaro RamosSan RamónAsamblea cantonal
Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada como bachiller en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de bachillerato y licenciatura en Comunicación Colectiva en la misma institución. Trabajó en la sección de política y para el proyecto Doble Check.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.