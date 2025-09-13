Álvaro Ramos sobre asamblea cantonal frustrada en San Ramón: ‘No cederemos a chantajes ni extorsiones’

Este sábado 13 de setiembre, en el Centro Nacional de Convenciones, se celebra la Asamblea Nacional del PLN.

El candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramos, aseguró que no aceptará extorsiones ni chantajes para conformar su equipo de trabajo, en el contexto de la asamblea cantonal frustrada en San Ramón, la única pendiente para la renovación de estructuras y que impide al PLN acceder a financiamiento estatal.

“No cederemos a chantajes ni extorsiones; nuestros delegados de San Ramón tienen una responsabilidad con el pueblo ramonense. Lo que ocurra en esta asamblea no debería tener incidencia sobre la decisión de ellos de participar en las asambleas cantonales. Como partido, seguiremos trabajando muy duro para que se logre esa asamblea", afirmó Ramos.

En los últimos meses, el PLN ha intentado en 11 ocasiones celebrar su asamblea cantonal en San Ramón como parte del proceso de renovación de estructuras, sin lograrlo. Esta es la única asamblea pendiente de las 84 que organiza la agrupación.

El PLN está obligado a llevar a cabo esta asamblea para completar el proceso de renovación, un requisito indispensable para acceder a los fondos estatales.

El intento más cercano al cuórum requerido ocurrió el 6 de setiembre pasado, cuando 39 delegados acudieron a la cita, cifra todavía insuficiente frente a los 54 necesarios.

LEA MÁS: Secretario general del PLN: ‘Álvaro Ramos no me consideró para su equipo’

Ramos responde a secretario general: ‘Don Miguel podía aspirar, si así lo deseaba’

Los problemas que enfrenta el PLN en San Ramón también se reflejaron en disputas internas por diputaciones durante la Asamblea Nacional del PLN que se celebra este sábado en el Centro Nacional de Convenciones, en Belén, y Ramos brindó su posición al respecto.

El candidato presidencial hizo referencia a las declaraciones del secretario general del PLN, Miguel Guillén, quien afirmó que el exalcalde de San Ramón, Nixon Ureña, le pidió a Ramos impedir su postulación a diputado.

Ramos señaló que se trató de una conformación de equipos de naturaleza distinta, en la que Guillén no tenía un espacio definido.

“Este es un proceso democrático. Don Miguel podía aspirar, si así lo deseaba. Nosotros no aceptamos ninguna extorsión ni chantaje. La forma en que se fue ensamblando la papeleta de Alajuela..., habrá que ver qué ocurre, puede haber modificaciones de última hora, parecía conducir a un equipo de una naturaleza diferente y don Miguel no tenía un espacio tan claro en ese equipo”, sostuvo Ramos.

“Así lo conversamos él y yo; lo prioritario era conformar equipo. Por supuesto, él es bienvenido en la campaña y el gobierno”, agregó.

Según Guillén, Ramos no lo incluyó en la conformación de su equipo de cara a los comicios del 1.º de febrero, por lo que decidió no postularse como diputado durante la Asamblea Nacional.

Además, el secretario general del PLN afirmó a este diario que Nixon Ureña fue quien solicitó internamente que él no fuera candidato a diputado, posiblemente debido a la postura crítica que mantiene el secretario sobre las asambleas frustradas en San Ramón.

“Sí, Nixon lo pidió. Yo no estuve en la conversación del candidato; no fui parte de la conversación y no conozco los detalles de esa negociación, pero sí sé que don Nixon vetó mi nombre y fue de las cosas que él exigió en las conversaciones”, afirmó.