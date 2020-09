“Me afectaba mucho que las personas me vieran extraño porque yo no me veía extraño, en mi casa me criaron como una más, con las mismas responsabilidades y derechos que mis hermanos, yo nunca sentí una diferencia. Yo pensaba que la sociedad me iba a tratar igual, hasta que uno comprende que no, que me iban a discriminar muchísimo. Todo eso yo lo tuve que procesar y asimilar siendo una niña”.