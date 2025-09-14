Política

Álvaro Ramos impulsa candidatos a diputados ajenos a liderazgos tradicionales del PLN; algunos provienen de otros partidos

Alcaldes, vicealcaldes, regidores y exaspirantes al Congreso con otras banderas políticas ganaron sus puestos en las papeletas liberacionistas

Por Aarón Sequeira
Asamblea de Liberación Nacional
La asamblea nacional del PLN cumplió, en gran medida, con la línea del aspirante presidencial Álvaro Ramos en la elección de candidatos a diputados, excepto en dos puestos, uno en Alajuela y otro en Cartago. Foto: (Alonso Tenorio/La Nación)







Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

