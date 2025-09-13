Política

Carlos Roverssi desiste de candidatura a diputación: ‘Liberación no me ha dado la oportunidad y sigo en Liberación’

Carlos Roverssi, exencargado de comunicación de la campaña presidencial del PLN, desiste de candidatura a diputación y señala falta de oportunidades en Liberación Nacional

Por Arianna Villalobos Solís y Aarón Sequeira
Carlos Roverssi se desempeñaba como encargado de campaña de Álvaro Ramos hasta esta semana, cuando fue removido del cargo. El partido no ofreció explicaciones sobre esta decisión. (Pablo Montiel)







Periodista de la sección de economía. Graduada como bachiller en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de bachillerato y licenciatura en Comunicación Colectiva en la misma institución. Trabajó en la sección de política y para el proyecto Doble Check.

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

