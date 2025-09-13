Carlos Roverssi desiste de candidatura a diputación: ‘Liberación no me ha dado la oportunidad y sigo en Liberación’

Carlos Roverssi, exencargado de comunicación de la campaña del candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramos, señaló que no logró consolidar su candidatura a diputado por Heredia, ya que, a pesar de su trayectoria dentro del partido, no se le ha brindado la oportunidad correspondiente.
“Simplemente acato las decisiones del candidato (Ramos). El candidato decide”, afirmó Roverssi en declaraciones a La Nación.
El exencargado de comunicación manifestó su interés en aspirar a la primera diputación por la provincia de Heredia; sin embargo, aseguró que no recibió el respaldo suficiente para asegurar el puesto.
Hasta el momento, el candidato para esa posición es el alcalde de Santa Bárbara, Víctor Hidalgo.
“No hubo posibilidades de nada. Yo acato las disposiciones del candidato, como siempre lo he hecho. Ese es el tema de la vida; Liberación no me ha dado la oportunidad, y aquí sigo en Liberación”, concluyó.
Esta no es la primera vez que Roverssi intenta acceder a una curul por el PLN sin concretar su postulación. En 1997, estuvo próximo a ser candidato a diputado, pero el entonces aspirante presidencial José Miguel Corrales le retiró el apoyo en el último momento.
Roverssi se desempeñaba como encargado de campaña de Ramos hasta esta semana, cuando fue removido del cargo. El partido no ofreció explicaciones sobre esta decisión.
Liberación Nacional celebra, este sábado, su Asamblea Nacional en el Centro de Convenciones, en Belén, donde escogerá a sus candidatos a diputado de cara a los comicios de febrero próximo.
