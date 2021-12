Carlos Roverssi deja jefatura de prensa de José María Figueres por video de mujer en pobreza

El exministro de Comunicación, Carlos Roverssi, se separó de la jefatura de prensa de la campaña de José María Figueres, al asumir la responsabilidad de un video en el que una mujer en condición de pobreza dice esperar que gane el candidato del Partido Liberación Nacional (PLN) para que ella pueda contar con “algún apoyo”. El corto fue enviado a los medios de comunicación.

Mediante un comunicado, Roverssi anunció que se separará de la coordinación de prensa de Figueres luego del error de la campaña. Según manifestó, el material no era un spot publicitario y nunca se buscó un beneficio para el candidato liberacionista a través del testimonio.

“Este video se hizo para recoger testimonios de la realidad que viven las mujeres en el país; no estaba contemplado para salir en redes sociales. No estamos de acuerdo en obtener rédito alguno a través de la pobreza, en ningún nivel.

“En ocasiones, se peca por acción y, en otras, por omisión; en este caso se pecó por omisión al no revisar el material de previo; por lo tanto, en conversaciones sostenidas con el jefe de campaña y este servidor, hemos acordado separarme de la coordinación del equipo de prensa”, manifestó Roverssi.

El comunicador añadió que el equipo de prensa de Figueres “jamás caería en lo bajo de pagar a una persona para hacer un video u otra cosa”.

El video muestra a Lourdes Campos, vecina de Pérez Zeledón. Primero, ella relata las angustias económicas que vive con una bandera del PLN y, enseguida, dice: “Ruego a mi Señor que sea Figueres el que quede, porque yo sé que si él queda, yo sé que uno puede contar con algún apoyo de algo o así. Hay otros que lo que le dan es la espalda”.

La grabación fue realizada en la casa de la mujer durante la gira del candidato liberacionista a la zona Sur. Sin embargo, según dijo Roverssi, la producción no se realizó para que se divulgara en redes sociales. “Se generaron insumos y entrevistas para la gestión de prensa que no son parte de la campaña, ni representan una campaña publicitaria como tal”, dijo el encargado.

Si bien no fue Roverssi quien compartió el video a los medios, el exministro de Comunicación reconoció que omitió revisar el material para decidir si era conveniente divulgarlo. “Por eso asumo la responsabilidad de la situación”, aseveró.

El equipo de prensa de Figueres también incluyó el testimonio de la mujer en pobreza en un boletín de prensa con la oferta política del PLN.

Parte del boletín dice: “‘Quiero trabajar pero no hay opciones. Paso hambre porque no consigo dinero y todas las noches me acuesto con la preocupación de que, al día siguiente, habrá más necesidades’. Esta es la triste historia de Lourdes Campos, una liberacionista de 59 años de edad, vecina de San Pedro de Pérez Zeledón, quien afirma, con lágrimas en sus ojos, que ‘vive con el agua hasta el cuello’, pero nos dice que tiene una esperanza: ‘confío en José María Figueres, sé que cuando llegue otra vez a la Presidencia nos va a ayudar’”.

Roverssi alegó que tampoco revisó ese material. “Efectivamente no revisé nada porque tenía temas urgentes y personales que me consumieron el día”, afirmó.

Algunas figuras liberacionistas reaccionaron con incredulidad ante la divulgación del video por parte de la campaña de José María Figueres. Entre ellos el exministro de Comunicación y exdiputado, Francisco Chacón.

“No lo puedo creer”, dijo Chacón en su cuenta de Twitter, luego de confirmar la veracidad del video. “¡Increíble!”, añadió el asesor legislativo Giancarlo Casasola.

“Si efectivamente proviene de una cuenta o vocero oficial de la campaña, como dice Giancarlo, ¡increíble!, por decir lo menos”, también manifestó Federico Ruiz, ministro consejero ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) durante el gobierno de Laura Chinchilla.