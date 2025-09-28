Revista Dominical

Andrea Álvarez sobre cambios en PLN: ‘Si no se hace la renovación de ideas, no es suficiente’

La diputada con ‘Revista Dominical’ habló sobre el levantamiento de fuero de Rodrigo Chaves, justificó por qué solo hizo una pregunta al mandatario, y se refirió a las críticas de Antonio Álvarez a Álvaro Ramos.

EscucharEscuchar
Por Roger Bolaños Vargas
La diputada habló sobre el levantamiento de fuero de Rodrigo Chaves, justificó por qué solo hizo una pregunta al mandatario, y se refirió a las crítica de Antonio Álvarez a Álvaro Ramos.
La diputada habló sobre el levantamiento de fuero de Rodrigo Chaves, justificó por qué solo hizo una pregunta al mandatario, y se refirió a las crítica de Antonio Álvarez a Álvaro Ramos. (John Durán/John Durán)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Andrea ÁlvarezInmunidadRodrigo ChavesPLNLa entrevista del domingo
Roger Bolaños Vargas

Roger Bolaños Vargas

Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.