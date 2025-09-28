Andrea Álvarez sobre cambios en PLN: ‘Si no se hace la renovación de ideas, no es suficiente’

La diputada habló sobre el levantamiento de fuero de Rodrigo Chaves, justificó por qué solo hizo una pregunta al mandatario, y se refirió a las crítica de Antonio Álvarez a Álvaro Ramos.

La diputada Andrea Álvarez Marín, del Partido Liberación Nacional (PLN), presidió la comisión especial que analizó la histórica solicitud de levantamiento de inmunidad del presidente Rodrigo Chaves. Su labor frente a ese foro recibió elogios y críticas a partes iguales; finalmente, la verdiblanca firmó el informe que recomendó levantar el fuero al mandatario, y votó a favor en la inédita votación del lunes 22 de setiembre, en la que el presidente salió bien librado

En entrevista con Revista Dominical, realizada el jueves 18, Álvarez defendió su trabajo frente de esa histórica comisión —primera vez que se valora quitar la inmunidad a un presidente en ejercicio—. Asimismo, la congresista respondió si cambiaría algo en el reglamento para futuros procedimientos similares, y justificó por qué hizo una sola pregunta durante la comparecencia del presidente Chaves, que cuatro horas.

Álvarez Marín también habló de las disputas de su padre, Antonio Álvarez Desanti, con el candidato presidencial liberacionista, Álvaro Ramos. Le ofrecemos un extracto de la entrevista con la diputada, así como la conversación completa en formato videopódcast. Para encontrar las ediciones más recientes de La entrevista del domingo visite nacion.com, el canal de Spotify o el canal de Youtube de La Nación.

— Desde su despacho ha enfatizado temas como salud mental, enfermedades raras, y trastornos de conducta alimentaria. ¿Qué le llevó a interesarse por eso?

— Desde la adolescencia tengo inclinación por estos temas. Fui porrista en la escuela, y el tema de los trastornos de la conducta alimentaria lamentablemente eran parte del día a día del porrismo. Desde esa época, tenía ese enojo de sentir que era un tema al que había que entrarle.

“Desde esa edad tenía el interés, pero pensaba que era un interés personal. Cuando entro a la universidad, escojo estudiar Historia y en esa época, hace como 20 años, varios de mis profesores investigaban sobre historia social de la medicina. Era con un enfoque de analizar cómo los pacientes vivían las enfermedades, y vi que se podía combinar ese interés personal con mi profesión (...).

“Hice una maestría en Salud Pública, para contribuir desde la prevención. Cuando llegué a la Asamblea Legislativa, ese era mi principal enfoque. Heredé el proyecto de Paola Vega (sobre salud mental), que ella lo dejó muy avanzado. Yo lo continué y ahora es ley de la República.

“En el caso de enfermedades raras, no es un tema que yo haya trabajado anteriormente, pero sí comparte con temas de enfermedades mentales, porque ambas poblaciones han sido relegadas. El enojo que sentía con temas de salud mental, llegué a sentirlo con enfermedades raras, aunque yo no tenga una vivencia personal al respecto.

“Para mí era importante no solo presentar proyectos que llevaran mi firma, sino también heredar otros proyectos, no empezar de cero, sino vernos como continuidad de todos los esfuerzos anteriores”.

— Una vez estos proyectos se aprueban, ¿cómo hacer para garantizar que se apliquen, y no queden en el papel?

— Es clave que el Poder Ejecutivo haga un reglamento lo más rápido posible. En el caso de la Ley de Salud Mental, les tomó un poco más de tiempo del que yo hubiera querido. Hace poco también se presentó el reglamento de enfermedades raras.

“Debe haber, y no solo en temas de salud, sino como país, más cultura de evaluación constante de la aplicación de la ley. Hay casos de leyes que ni siquiera se hace el reglamento. Por eso la diputada Daniela Rojas presentó un proyecto para la obligatoriedad de la reglamentación de las leyes, que me parece un buen avance. Desde la Asamblea hay que aplicar control político, presionar para su implementación en la práctica”.

— ¿Cómo valora su paso por la Asamblea? ¿Qué le queda pendiente?

— Parte del aprendizaje de estar aquí es entender que por más cariño que uno le tenga a un proyecto, lo que uno presenta no es necesariamente lo que va a salir. Una de las claves es entender que, para que un proyecto se haga ley, hay que incorporar visiones y ceder en algunos puntos que pueden ser válidos.

“Hay que tener claro qué es lo que uno está dispuesto a ceder y qué no. Por ejemplo, en el proyecto de enfermedades raras, para mí era crucial que sí se garantizara el financiamiento. Eso fue lo que yo busqué proteger cuando estábamos haciendo las negociaciones, lo otro se podía conversar. En la medida que uno tenga claro qué de cada proyecto es negociable, lo demás se conversa.

“Tenemos que tener paciencia, aunque cueste, somos parte de esfuerzos mayores. A los proyectos les llega su tiempo. Como aprendizaje, sería el estar abierta a negociar, incorporar visiones. Los cuatro años se pasan demasiado rápido. Uno llega con muchísimos temas importantes, pero si se pone a tirar para todos lados, podrían pasar los cuatro años sin tener resultados. Es mejor enfocarse“.

La diputada Andrea Álvarez el pasado 1.° de mayo junto a sus colegas, Gilberth Jiménez, Carolina Delgado y Leslye Bojorges, estos tres últimos votaron en contra de levantar la inmunidad del presidente. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Inmunidad: “No hay señales de persecución política”

— Nunca se había evaluado el levantamiento de inmunidad a un presidente en ejercicio. ¿Qué significa que un mandatario sea acusado de concusión, y que la Corte Plena solicite el levantamiento del fuero?

— Es un tema triste, en el sentido de tener que haber llegado a este punto con un presidente en ejercicio. Por otro lado, esto demuestra que en Costa Rica el Estado de Derecho funciona. Se manda un mensaje a nivel internacional de que hay igualdad ante la ley, que nadie está por encima de la legislación.

“Las diputaciones debemos actuar con un respeto profundo por la Constitución Política, que para mí es sagrada en el sentido de que es el marco principal y refleja todos los valores que tenemos como país.

“Como diputada de oposición, de mis principales críticas a este gobierno, ha sido que representan una amenaza a la institucionalidad. Entonces, si yo he sido tan crítica de eso, tenía que ser sumamente respetuosa y guardar esa misma institucionalidad ahora que nos correspondía a nosotros hacer el trabajo de esta comisión”.

— Usted y sus compañeros en la comisión, Daniel Vargas y Rocío Alfaro, tuvieron acceso y tiempo para estudiar el caso. ¿Cómo analiza la fundamentación? Hemos escuchado al presidente y su abogado decir que es un montaje político.

— A nosotros nos correspondía analizar dos cosas. Primero, la solidez y consistencia de la acusación. Eso lo hicimos con base en el expediente, que son más de 600 folios donde se encuentra diversa prueba testimonial, documental y pericial. Además, yo solicité que nos enviaran la declaración de don Christian Bulgarelli.

“Los distintos tipos de prueba que hay para mí amarran. Si uno ve una prueba por sí sola, es más difícil entenderla, pero luego de haber leído todo el expediente, para mí sí amarran las diferentes pruebas. Hay suficientes elementos para recomendar el levantamiento del fuero. Específicamente, en el caso de la declaración de Christian Bulgarelli, él dice que recibió la orden explícita por parte del señor presidente de girar los $32 000, que es por lo que se le acusa al presidente y al ministro de Cultura, Jorge Rodríguez.

“El segundo análisis que nos correspondía era ver si se trata de persecución política o no. Yo estudié el expediente, más de 600 folios, y a mí no me da ninguna señal de que haya persecución. El expediente es sólido.

“Además, el segundo elemento que analicé fue la comparecencia del presidente. Uno de los alegatos del mandatario y su abogado, José Miguel Villalobos, es que hay persecución política, pero de toda la exposición que hizo Villalobos, yo no vi pruebas de esa persecución, y para mí no es suficiente con el alegato. Con base en eso, no se puede hablar de persecución política en este caso”.

Rodrigo Chaves y su abogado, José Miguel Villalobos, defienden que el caso por concusión es un "montaje político". En la imagen ambos conversan durante la comparecencia de Chaves ante los diputados que analizaron el levantamiento de inmunidad. (JOHN DURAN/John Durán)

¿Por qué hizo solo una pregunta?

— ¿Qué conclusiones saca del caso? Incluso como legisladora, ¿la ley debería cambiarse?

— Sobre los recursos del BCIE, me parece que fue acertado que la expresidenta Laura Chinchilla los incluyera como parte del presupuesto, era una forma de transparentar lo que se había recibido.

“Voy a presentar un proyecto para que, en temas de levantamiento de inmunidad, no aplique el artículo 295 del Código Procesal Penal, que fue el que mencionó el señor fiscal para solicitar que la sesión de él fuera privada. Para mí es importante que estos procesos sean lo más transparentes posible. No critico al fiscal, porque entiendo que él representa un poder distinto, pero todo debe ser lo más transparente posible.

“Hasta cierto punto, por más que la comisión hizo los esfuerzos para que todo estuviera disponible al público, estamos trabajando con un expediente confidencial, y yo no puedo irrespetar eso. Pero creo que la ciudadanía debe saber lo más posible, porque el Congreso es el tercer filtro de un proceso de levantamiento de inmunidad, el último. La mayor cantidad de información debe estar disponible”.

— Una de las críticas hacia usted fue que, durante la comparecencia del presidente, solo preguntó una vez. En un artículo de opinión publicado por La Nación, usted defendió que se le juzgaría por la rigurosidad y equilibrio, no por la cantidad de preguntas. ¿A qué se debe que no preguntara más?

— Me parece válido que se hagan las preguntas necesarias. Es importante que la ciudadanía tenga claro que esta no es una comisión investigadora, como este tipo de comisiones son tan poco frecuentes no estamos tan familiarizados con la dinámica.

“En comisiones investigadoras, el presidente comparece como presidente de la República y tiene que rendir cuentas. Si él viniera a una de esas comisiones, mi rol sí tiene que ser más incisivo, más crítico, más de presionar hasta que yo considere que está respondiendo mis preguntas. Por ejemplo, en el caso de la Caja, ¿por qué insiste en decir que está quebrada cuando todo señala que no?

Andrea Álvarez fue criticada por hacer solo una pregunta en las cuatro horas de comparecencia del presidente Rodrigo Chaves. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Pero en la comisión de levantamiento de la inmunidad, Chaves está compareciendo como persona acusada, aunque obviamente no deja de ser presidente. Ahí el rol de las preguntas es distinto, es menos de obligar a la rendición de cuentas y señalar lo que a mí me parece que ha hecho mal, sino darle la oportunidad para que él se defienda. Y las preguntas, si uno las hace, es para cualquier duda que tenga, por ejemplo, si leí algo en el expediente que no me queda claro.

“Realmente yo no tenía, luego de escuchar toda la comparecencia que hace don José Miguel Villalobos, no tenía ninguna pregunta relacionada con el expediente. Por eso mi pregunta fue más en la situación hipotética sobre si a él lo llevan eventualmente a un gabinete, si renunciaría a la inmunidad“.

— Entonces se podría decir que usted no tenía ninguna duda, por eso no planteó más consultas.

— Una de las preguntas que tenía era por qué consideraban ellos que había persecución o no, pero don José Miguel amplió eso en su comparecencia. Insisto, para mí no aportó pruebas para fundamentar ese alegato, pero ya se había referido a ese tema, entonces, creo que la pregunta iba a ser redundante.

José Miguel Villalobos, abogado del presidente y candidato a diputado, durante la comparecencia de Chaves ante la comisión que analizó el levantamiento de inmunidad. (JOHN DURAN/John Durán)

“Es irresponsable que el presidente maneje los discursos así”

— Frente a la Asamblea Legislativa, tras salir de la comisión, el presidente se refirió al fiscal Carlo Díaz como “ungido por el diablo”. Chaves atacó a los magistrados de la Corte Plena, ha atacado a don Christian Bulgarelli, quien denunció que ha recibido amenazas. ¿Cómo analiza la tesitura en la que nos ha puesto Casa Presidencial cuestionando la legitimidad institucional?

— Por eso creo que religión y política no deben mezclarse, es irresponsable que alguien de la influencia que tiene el señor presidente maneje los discursos así, cuando el tema espiritual es tan importante para buena parte de la ciudadanía. Me parece un irrespeto, tanto para la religión como para la política, pero ese es otro tema.

“Con respecto a los ataques a la institucionalidad, efectivamente, llevamos tres años y medio de que esa ha sido la tónica de este gobierno, atacar a la Fiscalía, al Poder Judicial, a la Asamblea Legislativa, al Tribunal Supremo de Elecciones. Que yo defienda la institucionalidad no significa que considere que es perfecta. No es así. Hay muchísimo por mejorar, pero no se mejora destruyéndola.

“Dado que estábamos en ese contexto de críticas a las instituciones, esta comisión tenía que ser ejemplo en respeto de la institucionalidad. Una de las críticas que recibo es por qué le di tanto tiempo al presidente para hacer su exposición. Bueno, si creo en la institucionalidad, tengo que garantizar que una persona ejerza su derecho de defensa, que es también sagrado para cualquier ciudadano.

“Una de mis metas era que la Asamblea fuera sumamente respetuosa de esa institucionalidad, sumamente seria, y así hacer contraste con lo que ha sido este gobierno, que no ha manejado estos temas de forma seria.

“Respecto a la denuncia del señor Bulgarelli, lo que yo diría es que, si es cierto lo que indica, que no tengo por qué no creerle, entonces deslegitima lo que han dicho quienes defienden al presidente, que buscan desacreditar a Bulgarelli como testigo.

“Si estuvieran tan seguros de que es un testigo fácil de desacreditar en sede penal, ¿para qué presionarlo? Esa es la duda que a mí me queda como simple ciudadana. ¿Para qué presionar a alguien que según la visión de ellos, no tiene credibilidad? Creo que ese argumento entra en duda".

Durante su arenga al público fuera del Congreso, Chaves calificó al fiscal Carlos Días como "el ungido por el diablo". (JOHN DURAN/John Durán)

— Tras todo este proceso inédito, ¿qué corregiría en el procedimiento o el reglamento de levantamiento de fuero?

— En términos de reglamento creo que es bastante claro. El mandato que nos da es la obligatoriedad de recibir a las partes, que además es nuestro deber. Los cambios serían esto que dije, el tema de la publicidad. Por eso voy a presentar la reforma, porque las sesiones al final fueron públicas, pero fue por votación de nosotros tres.

“Lo otro en lo que discrepo un poco de la resolución de Corte Plena es que básicamente decía que la Asamblea, para apartarse de su criterio, tenía que justificar por qué se apartaba o no. De eso yo interpreté que estaban dándole a la Asamblea un rol muy de trámite, y no estoy de acuerdo.

“Obviamente soy muy respetuosa de Corte Plena, pero no concuerdo. Por eso defendí que nuestro rol era proactivo. Más allá de mi opinión, lo baso en el artículo 151 de la Constitución Política, que le da explícitamente el mandato de levantamiento de fuero a la Asamblea Legislativa. Al Congreso le corresponde analizar si hay suficientes elementos para formación de causa penal”.

— Es evidente que Chaves tiene decenas de demandas en su contra, pero quienes lo defienden acusan que se trata de lawfare (la utilización de demandas como herramienta política) ¿A usted le parece que hay lawfare?

— Yo no tengo suficientes elementos para coincidir con lo que usted me menciona. No coincido con que sea lawfare, tanto así que estoy recomendando el levantamiento de la inmunidad. Pero bueno, digamos que validemos ese argumento, no lo valido, pero digamos que lo hiciéramos: precisamente por eso el levantamiento del fuero tiene tantos filtros.

“Cada filtro es una garantía de protección para el señor presidente, no depende únicamente del fiscal, lo que él hace es evaluado por la Corte Plena, y lo que hace la Corte termina decidiéndose en la Asamblea Legislativa. Entonces, si ellos están preocupados por eso, esos filtros son la institucionalidad del país que tanto han criticado. Es una garantía de los derechos del presidente”.

La congresista reconoció que los cuatro años en la Asamblea Legislativa transcurren rápidamente. (JOHN DURAN)

“El PLN nació como un partido rebelde, quisiera volver a eso”

— Es imposible obviar las fuertes críticas del exdiputado y excandidato presidencial, Antonio Álvarez Desanti, quien además resulta ser su papá, hacia el candidato Álvaro Ramos. Álvarez ha dicho que a Ramos le quedó grande la candidatura, y que va a perder las elecciones. ¿Usted coincide?

— Lo que parece importante resaltar, de lo que mencionaba Antonio, no soy su vocera, pero coincido que es importante el tema de los riesgos de que no se hiciera la asamblea en San Ramón. Él fue bastante criticado por algunas personas de la campaña por haber señalado esto.

“A ver, las críticas se valen, pero lo que sí tenía razón Antonio de señalar era su preocupación de que la renovación de estructuras no era solamente importante para elegir las candidaturas a diputaciones, que ya se hizo, sino por temas de deuda política.

“Cuando se habla de la deuda política, las personas tienden a pensar que es solo para etapa electoral, pero la deuda es la garantía de que los partidos puedan permanecer en el tiempo. Actualmente ese tema adquiere mucha importancia, porque los partidos vamos perdiendo terreno. Cada vez menos ciudadanía se identifica con un partido político, pero seguimos enmarcados en una democracia de partidos.

“Entonces, lejos de movernos a un debilitamiento de los partidos, deberíamos de movernos a un fortalecimiento, y parte de eso tiene que ver con que tengan financiamiento.

“Por eso, cuando se ha planteado bajar el porcentaje de la deuda yo he estado de acuerdo, pero siempre he dicho ‘recordemos el fin del financiamiento estatal’, y es para que no entren a jugar otros intereses económicos de otro tipo, incluso capitales malhabidos; además de garantizar la permanencia de los partidos en el tiempo, en términos de capacitación y generación de pensamiento (...). No es un tema menor, lo que señaló Antonio no es un tema menor”.

— ¿Apoya la candidatura de don Álvaro?

— Don Álvaro es una persona sumamente inteligente, es parte de la renovación del partido, lo que complementaría, que él ha mencionado sobre la renovación, es no enfocarse únicamente en un tema de personas, sino también en una renovación de ideas.

“Creo que la campaña podría enfocarse más en el tema de las ideas, y que vean a un partido mucho más progresista en términos de poblaciones vulnerables, un partido que presente propuestas a la ciudadanía. Trascender el tema de la renovación exclusivamente como un tema de personas. Si no se hace la renovación de ideas, no es suficiente“.

Andrea Álvarez fue vocera de su padre, Antonio Álvarez, durante la campaña presidencial del 2018. (Mayela López)

— ¿Cómo valora usted el estancamiento del PLN, tras 11 años sin gobernar? ¿Podrán volver a Zapote?

— Considero que sí es necesaria esa renovación de ideas, un partido más hacia el progresismo y pensar en grupos vulnerables.

“Eso no significa que solo haya que enfocarse en eso, los temas de empleo, vivienda, salud, educación... son claves. Pero el PLN nació como un partido rebelde, un partido que en su fundación era la agrupación con las ideas de avanzada. Yo quisiera volver a esa génesis, a la de partido rebelde.

“Me parece importante seguir en la vía de la renovación, más allá de las personas, de las ideas. Y entender que estamos en un contexto distinto, cada vez más la ciudadanía no se vincula a un partido político, entonces tenemos que pescar en otras aguas más allá de lo que tradicionalmente ha sido el partido.

“Parte de pescar en otras aguas es generar ideas más de avanzada, más innovadoras, y dejar de lado las rivalidades pasadas”.

— ¿Cuáles son esas ideas de avanzada o rebeldes que deberían retomarse?

— Para mí es importante tener discusiones sobre un Estado laico, discusiones sobre cómo elegir a las diputaciones, cambiar el sistema de listas cerradas a distritos electorales, un tema que me hubiera gustado aterrizar más. Moverse más a promover los derechos de poblaciones históricamente vulnerables.

“También el tema de qué es socialdemocracia hoy. A veces a mí me preocupa. La socialdemocracia no es defender a la institución por ser la institución, si no es analizar si esa institución sigue cumpliendo su rol o hay que modernizarla. Porque la haya creado nuestro partido, no le quita méritos repensarla décadas después”.

