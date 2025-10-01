Elecciones 2026: De exministros chavistas a candidatas históricas; así se perfila la boleta presidencial para febrero próximo

La papeleta presidencial del 2026 tendría cinco candidatos menos que la del proceso anterior, del 2022.

La contienda electoral del 2026 arranca oficialmente este 1.º de octubre con 20 aspirantes a la presidencia de la República, ratificados por sus respectivos partidos políticos y por una coalición. Sin embargo, su participación aún debe ser confirmada por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Desde este miércoles y hasta el 17 de octubre, las agrupaciones podrán iniciar ante el órgano electoral el proceso de inscripción de sus fórmulas presidenciales y de sus nóminas diputadiles.

Aunque se espera una papeleta presidencial numerosa, será más reducida que la del proceso anterior. En 2022, los votantes tuvieron que escoger entre 25 aspirantes, la mayor cantidad registrada en la historia electoral del país.

Esta situación obligó al TSE a cambiar el formato de la fórmula. Para ese proceso se tuvo que usar una hoja de 38,1 centímetros de largo por 21,59 de ancho (en pulgadas, 15 por 8,5). Es decir, era más larga que una hoja tamaño oficio.

La boleta resultó más amplia que la de tamaño carta (11 por 8,5 pulgadas) utilizada en los anteriores procesos electorales.

La posición de los candidatos en la papeleta presidencial será definida mediante un sorteo convocado por el TSE. El llamado a los partidos para que asistan a la rifa debe efectuarse, a más tardar, el miércoles 29 de octubre, de acuerdo con el calendario electoral.

Histórica participación de mujeres

Si bien la boleta presidencial tendrá menos aspirantes, la participación de las mujeres sí será la mayor registrada en todos los procesos anteriores. Cinco candidatas lucharán por llegar a Zapote en los próximos comicios, una más que el máximo registrado en el 2022.

Se trata de Luz Mary Alpízar Loaiza, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD); Natalia Díaz Quintana, de Unidos Podemos (UP); Ana Virginia Calzada Miranda, del Centro Democrático y Social (PCDS); Claudia Dobles Camargo, de la Coalición Agenda Ciudadana y Laura Fernández Delgado, del Partido Pueblo Soberano (PPSO).

Norma Vargas Duarte, del Partido Unión Generaleña, fue la primera costarricense en aspirar a la presidencia de la República, en 1994.

La única con experiencia previa como candidata presidencial es Natalia Díaz, quien también aspiró al cargo en 2022, quedando en noveno lugar, tras obtener 16.496 votos, el 0,8% de la totalidad de los sufragios válidos emitidos.

Repitentes del 2022

Díaz no es la única en repetir. Hay otros dos aspirantes que previamente buscaron ocupar la silla presidencial. De hecho, los tres repitentes se enfrentaron cara a cara en las elecciones pasadas del 2022.

Los 17 aspirantes restantes buscan convertirse por primera vez en los próximos inquilinos de la Casa Presidencial para el periodo 2026-2030.

Los diputados Fabricio Alvarado, del Partido Nueva República (PNR), y Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista (PLP), fueron ambos candidatos presidenciales en el último proceso comicial, junto con Díaz.

En aquel entonces, Alvarado se ubicó en el tercer lugar, al conseguir 311.633 votos. Esa cifra representa el 14,88% de los sufragios válidos emitidos. Fue únicamente superado por José María Figueres, del Partido Liberación Nacional (PLN), y Rodrigo Chaves, del PPSD, quienes pasaron a la segunda ronda.

Finalmente, Chaves se impuso a Figueres al sumar 1.035.388, el 52,8% del total de los votos válidos, mientras que el verdiblanco logró 924.699, lo que representa el 47,2%.

Alvarado también peleó por la presidencia de la República en el 2018, logrando su mejor resultado, al pasar al balotaje junto con Carlos Alvarado, aspirante del Partido Acción Ciudadana (PAC), quien finalmente logró la victoria.

Por su parte, Feinzaig ocupó el cuarto lugar en la contienda del 2022. El liberal obtuvo 259.788 votos, para un 12,40%. La cifra estuvo muy cercana a los 259.767 sufragios que registró Lineth Saborío, la candidata del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

Otra curiosidad que tendrá esta papeleta es que Feinzaig tendrá como contrincante a su excandidato a la primera vicepresidencia, en 2022. Se trata de Jose Aguilar Berrocal, aspirante por el partido Avanza.

Excompañeros de gabinete

Otra característica que tendrá la papeleta del 2026 es que enfrentará a cuatro exintegrantes del gabinete de Rodrigo Chaves. Este es el caso de los exministros Luis Amador, del Partido Integración Nacional (PIN); Natalia Díaz (UP); Laura Fernández, del PPSO; y el expresidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social, (CCSS), Álvaro Ramos.

Pese a haber formado parte del gobierno de Chaves, no todos los exjerarcas guardan la misma cercanía con el mandatario. Ramos y Amador, exministro de Obras Públicas y Transportes, se presentan como opositores de la actual administración y han lanzado cuestionamientos hacia el liderazgo de quien los llevó a sus cargos.

Por su parte, la exministra de la Presidencia, Natalia Díaz, ha mantenido una cauta distancia respecto al gobierno. Si bien ha expresado críticas puntuales, como el manejo de la seguridad ciudadana, no ha cuestionado la gestión del Ejecutivo en términos generales.

Al contrario, Laura Fernández, exministra de Planificación y de la Presidencia, se presenta ante el electorado como la continuidad del chavismo. Incluso, ha acudido a diversos actos oficiales del gobierno, algunos vinculados con la inauguración de proyectos.

Partido oficialista será oposición

Si bien el partido que llevó a Rodrigo Chaves al poder participará en los comicios nacionales del próximo año, lo hará desde la oposición. La candidatura va a recaer en la diputada oficialista Luz Mary Alpízar, a quien el presidente ha calificado como una “Judas”, en diversas ocasiones.

Alpízar también es constantemente cuestionada por los restantes ocho integrantes de la fracción legislativa del PPSD, por votar en una línea contraria a la del gobierno.

Por ejemplo, fue la única legisladora oficialista que votó a favor de levantar la inmunidad de Chaves, para que se someta a un proceso judicial por un presunto delito de concusión.