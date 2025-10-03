Jefe de campaña de Álvaro Ramos: ‘Carolina Delgado jamás estará en un gobierno liberacionista’

Álvaro Ramírez, jefe de campaña del candidato liberacionista Álvaro Ramos, aclaró que la diputada Carolina Delgado no integra el equipo de campaña del PLN, pero negó haberla expulsado.

“Nos sorprenden mucho las declaraciones de doña Carolina, porque uno no puede ser expulsado de donde no ha estado. Ella nunca ha estado en la campaña de Álvaro Ramos, por supuesto que es falso que haya sido expulsada por don Álvaro. En lo que sí ha sido claro don Álvaro es en que personas como Carolina jamás estarán en un gobierno liberacionista”, dijo Ramírez, quien también ocupa el primer lugar a diputado por San José por ese partido.

Delgado dijo en su control político de hoy, en el plenario, que fue expulsada de la campaña. Aseguró que podría verse como una forma de violencia política contra ella.

En su intervención, Delgado también cuestionó la falta de paridad de género en las campañas políticas y subrayó que la violencia política afecta principalmente a las mujeres.

El jefe de campaña apuntó contra Delgado por su cercanía con el presidente Rodrigo Chaves: “Ella ha estado mucho más cercana a posiciones de Rodrigo Chaves, por ejemplo, votó en contra del levantamiento de la inmunidad; apartándose del criterio de la fracción y de la campaña. Pero esa afirmación sobre la expulsión es absolutamente falsa”.

Delgado fue suspendida en el pasado por el el Tribunal de Ética y Disciplina (TED) del PLN de su militancia partidaria por cercanías con Chaves. Posteriormente, esa medida fue anulada por el Tribunal de Alzada del partido.