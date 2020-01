La coyuntura actual coloca al gerente deportivo en una posición que, en ocasiones, parece tener más sobresaltos que la del entrenador o el propio futbolista. Por ejemplo, si un fichaje no la pegó, es su culpa; si no aparecen talentos destacados de la cantera, es su culpa; si el equipo no es campeón, también es su culpa. Pase lo que pase, lleva las de perder.