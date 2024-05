Hernán Medford le da consejo a Alajuelense sobre Alexandre Guimaraes

Hernán Medford y Alexandre Guimaraes tienen más cosas en común de lo que cualquiera se imaginaría. Esos buenos amigos que vivieron tantas cosas juntos en diferentes pasajes del fútbol nacional sostendrán un pulso desde el banquillo en el atractivo partido entre Sporting y Liga Deportiva Alajuelense, pactado para este sábado 4 de mayo a las 7 p. m. en el Estadio Ernesto Rohrmoser.

Cuando los equipos salten a la cancha y el árbitro Keylor Herrera esté cercano al pitazo, no faltará el abrazo sincero entre los dos estrategas apenas se vean, justo antes de que cada quien vaya a lo suyo, en un partido importante para las aspiraciones de albinegros y liguistas.

Sentado en la sala de prensa de la casa de Sporting, lo primero que dijo Hernán Medford sobre Guima resultó más que llamativo en la víspera del partido ante Alajuelense.

Fue como si se tratara de un llamado para caer en cuenta de que a los entrenadores hay que dejarlos trabajar, algo que no siempre pasa y mucho menos en el fútbol nacional. Fue una acotación para que tomen nota en la Liga, en el mismo club que él dirige, o en cualquier equipo.

LEA MÁS: Comisario de Unafut reportó gritos de Jafet Soto a Kevin Cabezas, su reacción y el enojo en Alajuelense

“En el fútbol se necesita tiempo, estamos hablando de Guimaraes, que es un entrenador ganador, pero se necesita su tiempo. Si sacás cuentas, tiene poco, igual que yo acá. El fútbol no es de dos o tres meses, el fútbol es de un proceso para que se vean resultados.

”Los dos estamos en las mismas circunstancias con el poco tiempo que tenemos en el equipo y en donde el tiempo dirá si se mejoró lo que estaba buscando el equipo o no; pero yo creo que las condiciones y la capacidad las tiene él”, opinó Hernán Medford.

Al Pelícano le da gusto que Guima esté de regreso en el fútbol nacional y sabe que el reencuentro será bonito, una experiencia más para ambos, que no son simples conocidos.

“Fue compañero de equipo en los años 80′s con Saprissa, después fue entrenador mío. También jugamos un Mundial juntos, me tocó debutar al hijo de él, que es Celso Borges. Entonces hay muchas cosas alrededor de Guimaraes, buenas, positivas.

”Hoy en día podemos decir que en la historia hemos tenido mucha relación, de todo tipo, entonces lo veo como un amigo. Obviamente, al final en la cancha cada quien va por su equipo, pero Alexandre Guimaraes es alguien que como persona y como profesional respeto mucho”.

LEA MÁS: Alexandre Guimaraes contó lo que no se había dicho del cuadro de diarrea y vómito en Alajuelense

Pero el primero en hacer alusión a este reencuentro fue el propio Guima, quien luego del empate 1-1 entre Herediano y Alajuelense pronunció que sigue un partido muy duro.

“Hernán está haciendo un trabajo sensacional con Sporting, es una cancha difícil, que él ha sabido jugar en esa cancha y le ha complicado la vida a cualquiera. Nosotros tenemos que hacer el partido adecuado para seguir sumando puntos y consolidarnos en la clasificación”, indicó Alexandre Guimaraes.

Hernán Medford: ‘Nos podemos meter en la pelea’

Hernán Medford descartó que el hecho de que Guima y él se conozcan tan bien desde hace años pueda considerarse como ventaja o desventaja para este juego en particular. Según él, es algo que difícilmente influye en los partidos.

“El técnico en el fútbol lo que puede representar es un 20%, el otro 80% es de los jugadores, entonces eso de que si se conoce a un entrenador te da ventaja, eso no existe. Lo que hay que hacer es conocer y ver la actuación del equipo. Todavía es más importante el equipo que el entrenador, entonces uno se enfoca más en esa parte”, apuntó el timonel de Sporting.

Contó que su equipo trabajó todo lo necesario para tener la oportunidad de poder ganar el partido contra la Liga. No dio pistas, pero indicó que se estudia al rival y a partir de ahí se ponen manos a la obra.

Dijo que le agrada ver a sus jugadores tan comprometidos como el mismo cuerpo técnico y soñando con que sí se puede.

“Ha sido una semana tranquila, que motiva, porque nos podemos meter en la pelea por la clasificación. Numéricamente nos puede dar, si le llegáramos a ganar a Alajuelense”.

A falta tres partidos, Herediano es líder con 40 puntos, escoltado por Saprissa, con 39. San Carlos se encuentra en la tercera casilla con un juego más y con 36 unidades; mientras que la Liga completa la zona de clasificación con 34 puntos.

Pero hay dos equipos más que se mantienen con vida en esa carrera por entrar a las semifinales. Eso sí, al estar más rezagados, requieren del triunfo y de tropiezos de quienes van por delante.

Ese es el panorama de Liberia con 31 puntos y de Sporting con 29. En el caso de los albinegros, su repunte total se dio con la llegada de Hernán Medford como sustituto de Francisco ‘Paco’ Palencia.

“La parte emocional está bien, está al tope, después de haber ganado tres partidos seguidos, que son de las cosas que más le costaban a este equipo. Es una semana en la que se ha trabajado como todas, al 100%. Lo que pasa es que este próximo partido es contra Alajuelense y es como una final para nosotros”, analizó el técnico albinegro.

El repunte de Sporting con Hernán Medford

Hernán Medford aclaró que él no le inyectó nada al equipo, sino que lo único que ha hecho es trabajar y que cuando el entrenador tiene capacidad, obviamente se ven resultados, porque no es la primera vez que algo así le pasa en el banquillo.

“Como entrenador he tenido momentos mejores que malos, entonces la capacidad que puede tener uno como cuerpo técnico y el contar con jugadores de calidad, porque jugadores de calidad tenemos y por eso estamos en una situación así, peleando una posible clasificación. Cuando se juntan las dos cosas, tienen que haber buenos resultados”.

Pero prefirió que los respectivos análisis corran por parte de la prensa, con estadísticas en mano, que según él, son las que mandan.

“¿Qué pasó desde que yo llegué y qué pasó antes? Yo no estoy para opinar de mi persona, ahí están las estadísticas y es una de las cosas en las que creo mucho. Para mí, en el deporte profesional, lo que cuentan son las estadísticas, qué has ganado, qué has perdido, ahí es donde se dice quién es quién, a la hora de analizar un equipo, a la hora de analizar un entrenador”, destacó Hernán Medford.