Alexandre Guimaraes habló claro y directo de Fernando Lesme una vez más

Solo a lo interno de Liga Deportiva Alajuelense saben todo lo que vivieron para jugar ese partido contra Herediano (1-1), sin estar en plenitud de condiciones, pero sin más remedio que acatar las órdenes. Uno de los razonamientos de Alexandre Guimaraes fue que si el Comité de Competición decidió que el partido debía ser el martes 30 de abril, había que jugarlo.

Fernando Lesme fue uno de los titulares de la Liga en su visita al Team. Ahí empezó esta oportunidad de oro que tiene el atacante paraguayo para jugar, ante la expulsión que sufrió Jonathan Moya en el clásico más reciente.

El espigado delantero que mide 1,85 metros no anotó y en las transmisiones radiales se comentaba que no hizo un buen juego. Sin embargo, Alexandre Guimaraes cree todo lo contrario.

Según el técnico de la Liga, el atacante hizo un esfuerzo con el que le demostró más de lo que muchos imaginarían.

“Fernando creo que hizo un muy buen partido, era uno de los que estaba haciendo fila para ir al baño antes de empezar (el partido) y ya vio lo que mostró. Hizo lo que queríamos, aguantó los choques, es más aguantó hasta más tiempo del que nosotros pensábamos que iba a aguantar por su situación en los días anteriores. Mostró pundonor, mostró garra y nos ayudó a sostener los centrales de ellos que son muy fuertes y buenos”, analizó Alexandre Guimaraes.

El propio atacante de 22 años atendió a los medios de comunicación en zona mixta y contó lo que vivió en los últimos días, al ser uno de los futbolistas que se enfermaron desde el jueves anterior.

“Algunos estábamos con fiebre, vómitos y hay jugadores que bajaron entre tres y seis kilos, estábamos todos malos. De hecho, estábamos algunos todavía en el baño antes del encuentro, pero gracias a Dios pudimos terminar el partido a puros huevos. Yo bajé tres kilos y medio, imagínate soy flaco y alto y con tres kilos y medio menos... Pero igual, ahí le metí garra”, expresó Fernando Lesme.

Sobre la competencia con Jonathan Moya, el guaraní dijo: “La verdad es que es muy lindo tener a alguien en esta posición así, porque te ayuda a mejorar, a estar puntita de pie para mejorar cada detallito”.

Ahora lo que más quiere es recuperarse cuanto antes, tanto de la enfermedad, como del esfuerzo hecho en el partido, porque la Liga visitará el sábado 4 de mayo a Sporting, a las 7 p. m., en el Estadio Ernesto Rohrmoser.

“Estoy un poquito en deuda todavía porque, yo vine acá para salir campeón y entonces no te puedo decir que le dí ya a la gente lo que ellos quieren, lo que el público quiere es salir campeón y verme jugar bien cada partido”, subrayó Fernando Lesme.

Jonathan Moya sobre Fernando Lesme: ‘Tiene las condiciones para jugar donde quiera’

Jonathan Moya, quien purgó el primero de los tres juegos de suspensión que debe completar no solo atendió a los medios de comunicación para aclarar que él fue a la Expomóvil antes de que explotara el severo cuadro de diarrea y vómito en el equipo. Además, defendió a sus compañeros de quienes los cuestionan por sus publicaciones en redes sociales.

Jonathan Moya vio el partido entre Herediano y Liga Deportiva Alajuelense desde el palco del Estadio Carlos Alvarado, al estar expulsado. (Jose Cordero)

Él también habló de Fernando Lesme: “Tiene 22 años, tiene las condiciones para jugar donde quiera, creo que es un excelente compañero, es un excelente jugador. Ahora se le presenta la oportunidad y yo con un poco más de experiencia le deseo lo mejor, sé que él ha estado esperando su momento. Le toca a él y apoyarlo, porque entrena de una manera muy buena”.

Jonathan Moya confesó que aún no procesa que le impusieran un castigo de tres fechas.

“Ustedes me conocen bastante de mi carrera aquí, no soy un jugador problemático. Fue mi primera expulsión. Me sorprendió bastante que me expulsaran y que me pusieran tres partidos”, citó.

Dijo que espera con ansias que transcurra este tiempo y regresar más fuerte para el cierre del campeonato, que vislumbra durísimo.

“Estamos tranquilos, concentrados, dependemos de nosotros para estar más arriba todavía y queremos sacar resultados positivos. Todos los partidos serán reñidos, estas fechas estarán bravas y esperamos seguir sacando puntos de visita y cerrar en casa de buena manera”.

Alajuelense tendrá dos partidos más a domicilio en fila, contra Sporting y Santos. Luego recibirá en el Estadio Alejandro Morera Soto a un Guanacasteca que ya no tiene a Horacio Esquivel en su banquillo.

