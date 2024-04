Herediano vs. Alajuelense en vivo: La polémica se resuelve en la cancha

El Club Sport Herediano y Liga Deportiva Alajuelense protagonizarán este martes 30 de abril a las 8 p. m. un partido atractivo, de altas revoluciones y con tintes de polémica en el Estadio Carlos Alvarado, en Santa Bárbara. Es el pulso que no pudo efectuarse el pasado sábado 27 de abril debido a que varios integrantes de la Liga se enfermaron con un cuadro viral estomacal y por eso pidieron la solicitud de la reprogramación del juego, al tratarse de un caso de fuerza mayor.

La Unafut acogió la petición de Alajuelense y dio a conocer que los afectados eran 12 jugadores inscritos en la Primera División, tres jugadores en la U-21 y tres integrantes del cuerpo técnico. A ellos los reportaron con un cuadro de gastroenteritis y colitis. La decisión tomada el viernes anterior fue que el partido se reprogramaba.

Un día después, la Unafut detalló que tanto el juego entre Herediano y Alajuelense como el de Cartaginés y Pérez Zeledón se efectuarían a mitad de esta semana, dando el 1.° de mayo como la fecha de esos duelos y a partir de ahí todo el calendario se corre en la recta final de este Torneo de Clausura 2024.

Pero de acuerdo con el reglamento, el club local es el que tiene la potestad de fijar la hora en una reprogramación y también cuenta con el margen de mover el juego adelantándolo al martes, o retrasándolo para el jueves. En este caso, Herediano veló por sus intereses y decidió que el partido sea este martes 30 de abril, a las 8 p. m.

El Club Sport Herediano y Liga Deportiva Alajuelense jugarán este martes 30 de abril en el Estadio Carlos Alvarado. (John Durán)

En Alajuelense entienden que Herediano estaba en su derecho de hacerlo, pero no comparten la decisión, porque reiteran que los afectados no la pasaron bien el fin de semana.

Según el gerente deportivo de la Liga, Javier Santamaría, algunos perdieron hasta tres kilos y presentan deshidratación. Además, Alajuelense no pudo entrenarse con el equipo completo el fin de semana.

Los rojinegros intentaron que el partido fuese el miércoles 1.° de mayo, pero cuando el Comité de Competición sesionó el lunes, ratificó que el duelo entre florenses y manudos será este martes a las 8 p. m.

El presidente de Herediano, Jafet Soto, no estaba dispuesto a cambiar nuevamente la programación debido a que habían planificado la semana.

“No es una cuestión de no querer ayudar o aportar. Es cuestión de que se hizo una planificación donde Unafut nos dio a nosotros, de acuerdo con el acta, la posibilidad de programar el partido cuando nosotros queríamos, entre martes, miércoles o jueves, y decidimos programarlo para el martes porque nosotros viajamos el viernes a Pérez Zeledón para nuestro partido del sábado”, dijo Jafet Soto en Canal 7.

Él también se refirió a que varios jugadores de Alajuelense postearon fotografías en sus redes sociales mientras asistían a la Expomóvil, celebraban el cumpleaños de su esposa, se cortaban el cabello, o estaban en sus propios negocios, luego de la suspensión del partido por los problemas estomacales del plantel.

“Tiene que haber un respeto para la afición indudablemente. Los equipos viven de los patrocinadores y la afición que merece respeto y se debe tomar en cuenta, porque esa falta de seriedad no le conviene al fútbol nacional”, agregó Jafet Soto.

Sobre ese tema en específico, Javier Santamaría comentó en Teletica Radio: “No tengo redes sociales. No me importan las actividades que los chicos (jugadores) realicen fuera de la institución, hasta cierto punto. Lo que me interesa en estos momentos es su salud. Bajo nuestra potestad, presentamos los expedientes y los reportes médicos de los jugadores, quienes están con pérdidas de peso, deshidratación y diferentes síntomas, como consecuencia de haber padecido una infección por bacteria, y esa es la realidad”.

El español también expresó que de toda esta situación “no estamos llorando, ni nos estamos quejando”.

“Si nos toca ir, nos vamos a presentar e iremos a luchar para ganar. No tenemos ninguna duda, somos la Liga Deportiva Deportiva Alajuelense y los partidos los afrontamos para ganarlos.

”El equipo no está en condiciones óptimas. Creo que lo mejor para el fútbol y para el espectador y para cualquier partido, todos los equipos se puedan presentar en las mejores condiciones posibles. Si el partido es este martes, nos presentaremos”, argumentó Javier Santamaría en 120 Minutos de Monumental.

Todo eso queda de lado y la polémica se resolverá en la cancha, entre dos equipos que necesitan el triunfo.

Aunque Herediano se convirtió en el primer club en asegurar su presencia en semifinales, los florenses quieren dejarse el liderato general; mientras que la Liga necesita ir en busca de ese boleto y aspira a subir puestos.

Así está la lucha por los primeros puestos antes de que se juegue el partido entre Herediano y Liga Deportiva Alajuelense. (Data Factory)

Alexandre Guimaraes quiere un Alajuelense con mucho control emocional Copiado!

Alexandre Guimaraes no adelantó nada del plan que tiene entre manos para el atractivo partido entre Herediano y Liga Deportiva Alajuelense, pero ante una consulta de La Nación, el técnico rojinegro afirmó que “tendrá que ser una Liga emocionalmente muy controlada”.

¿Qué tipo de Alajuelense se verá contra Herediano? “Una Liga que siga puntuando, que sabe que en estos partidos no hay que perder de vista ningún detalle; una Liga que quiere seguir manteniendo ese orden defensivo que le ha dado pie para poder atacar con las armas que tenemos para atacar.

“Creo que tendrá que ser una Liga emocionalmente muy controlada. Si tenemos ese control emocional para manejar el tipo de partido que queremos hacer, vamos a tener una buena performance”, respondió Alexandre Guimaraes.

Herediano pone atención a sus juegos en casa Copiado!

En sus últimas presentaciones como local, Herediano registra dos empates consecutivos, que fueron contra Grecia y Cartaginés. Este martes 30 de abril, los rojiamarillos reciben a Liga Deportiva Alajuelense. Y en el Team quieren hacer algo diferente para que el resultado sea otro.

“Desde mi perspectiva tenemos muchas victorias en nuestra casa. Empatamos los dos últimos juegos, pero todos los partidos son distintos. El de este martes tiene un ingrediente especial y todos lo sabemos. ¿Qué debemos hacer? Pues ser un equipo distinto, más sólido y que proponga.

”También no dejar tantos espacios porque el rival puede hacer daño. Para mí es un partido de mucha estrategia, de ir poco a poco ganando metros y situaciones que nos permitan al final conseguir los tres puntos. Todos debemos estar atentos y concentrados en lo que está en juego”, opinó el técnico de Herediano, Héctor Altamirano.

Herediano quiere hacerlo bien ante Liga Deportiva Alajuelense en el Estadio Carlos Alvarado. (Albert Marín)

Fernando Lesme tendría su oportunidad Copiado!

Fue el jueves pasado cuando Alexandre Guimaraes habló por primera vez más a fondo sobre el caso de Fernando Lesme. Jonathan Moya debe purgar tres partidos de suspensión por la roja que vio en el clásico. Eso pareciera abrirle una oportunidad importante al paraguayo.

“Lo de Fernando es el típico caso del jugador que ha venido sin haber tenido una pretemporada encima y que la no continuidad previo a la llegada de nosotros, a la no continuidad, eso no le ha permitido quizás mostrar su mejor versión.

“Entonces, basado en eso, lo que generalmente se piensa es que ahora se le ha abierto una oportunidad, en donde supuestamente puede tener tres partidos para tomar ese ritmo. Veremos ahora las decisiones que yo vaya a tomar, respecto a esta situación”, expresó Alexandre Guimaraes.

Al igual que lo hizo en diálogos anteriores con los medios de comunicación en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) en Turrúcares, Alajuela, Guima reiteró que Fernando Lesme se entrena bien.

“El muchacho hace su mejor esfuerzo acá en los entrenamientos, se dedica, el tema es el caso ese, el del futbolista que necesita ritmo y más en esa posición”, aseveró Alexandre Guimaraes.

En lo que va del Torneo de Clausura 2024, Fernando Lesme registra 376 minutos en cancha, distribuidos en nueve partidos, de los cuales, en tres fue titular. Además, contabiliza tres goles. Y eso es un dato importante para el hombre que ha hecho 15 disparos, cinco de ellos a portería.

“Yo estoy preparado acá, estoy esperando lo que el profe quiera. Si me decide utilizar yo estoy acá activo y fuerte para lo que necesite”, puntualizó Fernando Lesme, quien depende de sí mismo para ver si aprovecha esta oportunidad que se le presenta con los manudos.

Alajuelense empezará una seguidilla de partidos de visita. En este cierre de la fase regular del campeonato, los manudos jugarán a domicilio contra Herediano, Sporting y Santos. Después de eso, la Liga volverá al Estadio Alejandro Morera Soto en la jornada 22, frente a Guanacasteca.

Lo que piensa Héctor ‘Pity’ Altamirano del partido entre Herediano y Alajuelense Copiado!

El Club Sport Herediano se medirá a un Alajuelense distinto, una Liga diferente a la que derrotó de visita en la fecha nueve en el Estadio Alejandro Morera Soto. Al menos, ese es el criterio de Héctor Altamirano, técnico de los florenses, quien en conferencia de prensa dio sus impresiones previo al compromiso.

“Son situaciones y momentos distintos, me parece que hoy es un equipo más ordenado, que intenta construir un poco más, tener vértigo cuando debe tenerlo. Es un equipo que hoy, quizá la táctica fija se vuelve más fuerte por la gente que tiene, hombres fuertes y altos. Es un equipo que vendrá a saber lo que se juega, ellos tendrán su plan de juego y nosotros el nuestro y al final el que ejecute mejor se puede quedar con los puntos”, apuntó Héctor Altamirano, quien ve diferencias entre lo que era la Liga de Andrés Carevic y la que dirige Alexandre Guimaraes.

Héctor Altamirano atendió a los medios de comunicación en el Estadio Carlos Alvarado. Fotografía: Prensa Herediano

Héctor Altamirano explicó que no convive tanto con la palabra presión, porque para él, presión tiene alguien que salió a trabajar y no posee la posibilidad de llevarle alimento a su familia.

“Nosotros tenemos la exigencia de hacer un partido importante y ellos tendrán también la misma exigencia y necesidad en la búsqueda de puntos. Insisto, estamos en casa, con nuestra gente y los muchachos tienen claro lo que está en juego y con esa ilusión y pensamiento vamos a afrontar este partido.

”Estamos enfocados, tranquilos y pensando en hacer un encuentro que nos permita conseguir la victoria. Tenemos que ser el Herediano que le gusta ir al frente, que le gusta atacar, que le gusta asumir riesgos, aunque hay aspectos del rival que debemos tomar en cuenta.

”Hay que trabajar el partido, no va a ser fácil, ellos vienen con una inercia positiva de no tener derrotas y es un juego que nosotros los técnicos los disfrutamos porque son alta tensión, son de clase A y donde el jugador está ciento por ciento enfocado”, aseveró Héctor Altamirano.

¿Quedan entradas para el partido entre Herediano y Alajuelense? Copiado!

Herediano comunicó a eso de la 1 p. m. de este martes que las entradas para el partido contra Alajuelense se agotaron.

El cuadro florense señaló que para la hora del juego se espera un clima bastante agradable, con una temperatura de 22 grados centígrados y una probabilidad de lluvia de un 20%.

Información de interés para quienes irán al partido entre Herediano y Alajuelense Copiado!

La apertura de puertas del Estadio Carlos Alvarado Villalobos en Santa Bárbara será a las 6 p. m. y Herediano comunicó que no se permitirá el ingreso de ningún integrante de la barra organizada visitante. El Team se reserva el derecho de admisión.

A los aficionados se les recomienda llegar temprano al estadio, ya que habrá estrictos protocolos de ingreso y requisas muy detalladas. Además, se les insta a realizar la compra de boletos en los puntos oficiales, no en reventa.

¿Me devolverán el dinero si compré la entrada para el sábado pasado y no puedo ir al partido este martes? Copiado!

Toda persona que desee solicitar el reembolso de su entrada física, tendrá tiempo de hacerlo hasta este martes 30 de abril a las 5:30 p. m. para realizarlo en las oficinas del club, o al servicio WhatsApp 4002 0974 de specialticket.net, en caso de ser entrada digital.

Herediano anuncia el partido contra Alajuelense Copiado!

¡Hoy juega mi #TEAM! ¡VAMOSSS! 🫡❤️💛



Entradas a la venta este martes en las Oficinas del Club (De 8:30 a.m. a 5:30 p.m.), en Boletería del Estadio (A partir de las 4 p.m.) y en https://t.co/X9GjhviHU8



Presentado por: @TORQfitness#SomosÚnicos #CSH pic.twitter.com/Scbs1OOVGG — Club Sport Herediano (@csherediano1921) April 30, 2024

Alajuelense anuncia el partido contra Herediano Copiado!

🦁 ¡HOY JUEGA LA LIGA! 🦁



🏆 Jornada 20 / Clausura 24'

🆚 CSH

🕒 8:00pm

🏟 Est. Carlos Alvarado

📺 FUTV



Presentado por: Trio Balance#VamosLEONES 🔴⚫️ pic.twitter.com/6kGySNRzIc — Alajuelense Oficial (@ldacr) April 30, 2024