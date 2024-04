Javier Santamaría, gerente deportivo de Alajuelense: ‘No estamos llorando, ni nos estamos quejando’

En Liga Deportiva Alajuelense aseguran que después del pasado jueves 25 de abril, el equipo no ha podido entrenarse con todos sus integrantes debido a la emergencia por un brote estomacal y su intención es que el partido contra Herediano se efectúe el 1.° de mayo y no este martes 30 de abril, como lo pretende el Team.

Pero la situación genera molestia en Herediano y Jafet Soto es enfático en que a él le extraña que algunos integrantes del cuadro manudo postearon imágenes en Instagram cortándose el cabello, en la Expomóvil, o en otras actividades durante el fin de semana.

Ante eso, el gerente deportivo de la Liga, Javier Santamaría expresó en Teletica Radio: “Yo no tengo redes sociales, no me importan las actividades que los chicos realizan fuera de la institución hasta cierto punto, me preocupa su salud. Eso es lo que me preocupa, nosotros estamos haciendo el ejercicio legítimo de presentar a la Unafut los expedientes y reportes médicos que avalan que los jugadores están con pérdida de peso, bajos de hidratación y con diferentes síntomas de infección por bacteria”.

En el programa 120 Minutos de Monumental, Javier Santamaría concedió también una extensa entrevista, en la que reiteró que los problemas estomacales no se han controlado en el cuadro rojinegro y que incluso en las próximas horas conocerán si todo obedece a una contaminación con el agua.

- ¿Qué fue lo que pasó?

- Una infección por bacteria, todo esto aconteció el jueves por la noche proveniente de la alimentación o del agua. Estamos ahora con pruebas de laboratorio de agua y estamos analizando todo lo que es la comida. En el transcurso de la noche del jueves, mucha gente acá en el CAR, no solamente del primer equipo, sino de ligas menores y trabajadores amanecieron con síntomas de diarrea, vómitos, dolor de cuerpo, malestar general y fue cuando saltaron las alarmas y nos dimos cuenta de que era un brote grande, con mucha gente afectada en todo el club.

”Informamos de la situación, de fuerza mayor, nada controlable y nada a nuestro alcance. Nos colaboraron para aplazar los partidos del fin de semana. Tanto las ligas menores como el primer equipo no han tenido actividad en el transcurso del fin de semana.

”Y con el primer equipo a expensas de cómo va a quedar la reprogramación tuvimos que regresar a actividad el sábado y el domingo también, pero lo hicimos controlando cargas, dosificando a los jugadores conforme van entrando en esta infección y en ambos días, algunos no se han podido presentar a entrenamientos por causa de la infección”.

- ¿Qué causó esto?

- Estamos esperando las pruebas del agua, no hemos podido concluir si viene de la alimentación. Vamos a esperar los resultados del agua para ver si hubo algún tipo de contaminación y si de ahí surgió todo el brote.

- ¿Se mandó a hacer el análisis?

- Sí, llega gente especializada, se toman muestras de agua, la llevan al laboratorio, las analizan y nos dan los resultados.

- ¿El regreso a entrenamientos ha sido paulatino?

- Correcto, el sábado se citó al grupo para revisar caso a caso cómo era la situación personal de cada quien. Llegaron muchos afectados, que venían desde el jueves y viernes. Algunos que estaban afectados tuvieron que hacer actividad y ahí también por el contacto de todo el grupo y que esto es una bacteria que se transmite con bastante facilidad si no hay buenos lavados de manos y demás, algunos otros se contagiaron y el domingo cuando llegamos al entrenamiento, algunos que aparentemente la habían librado, también estaban afectados.

- ¿Alexandre Guimaraes entonces no ha tenido el equipo completo?

Es correcto, venimos haciendo las prácticas así. Los jugadores están citados, algunos no se han presentado alguno de los días porque la situación es grave, a algunos los acompañamos al hospital para que les hicieran revisión y análisis de sangre para ver qué es lo que había.

”Al no tener claro el origen hasta el momento con exactitud, aunque intuimos que es infección por bacteria, estamos teniendo todas las precauciones posibles. Lavados profundos de todo, revisamos refrigeradores, comida almacenada, hemos desinfectado un poco porque inicialmente no sabíamos si podía ser un virus.

”Estamos teniendo todos los cuidados posibles, hemos desalojado el CAR y vamos a tener un regreso progresivo a partir de este martes con las categorías de ligas menores y la mayor parte de la comunidad para tener todo esto un poquito bajo control”.

- ¿No hay jóvenes en la residencia del CAR?

- No hay nadie, hasta este martes.

- ¿Los integrantes del cuerpo técnico pudieron regresar?

- De lo que es el cuerpo técnico no incluyendo al staff, la gran mayoría no sé si es porque trabajan en conjunto y tienen una oficina y están muy en contacto desde que llegan, hacen la preparación del entrenamiento, revisan videos, hablan y todo, algunos llegaron el sábado afectados y otros en el transcurso del sábado en la noche entraron con la infección. Gran parte de ellos han estado afectados y siguen afectados, no es algo que se quite en 24 horas.

- ¿Por qué ustedes le hacen una solicitud nueva a la Unafut? ¿Les sorprendió que el partido contra Herediano se anuncie para el martes, cuando se había indicado que sería el miércoles 1.° de mayo?

- El sábado recibimos el comunicado que confirmaba la programación de los partidos para el 1.° de mayo. Por reglamento, el equipo local tiene la potestad de poder mover el juego en las fechas establecidas por la jornada, ya sea el día anterior o el día posterior. Herediano hizo uso del reglamento para moverlo a martes, lo cual es comprensible y lo entendemos. Que compartamos o no es otra cosa, entendemos que está en su derecho.

”De igual forma existe un reglamento para todos y está la situación de que un grueso importante de nuestra plantilla no está en condiciones óptimas ni siquiera para entrenar, intentamos presentar un recurso para que el partido se pueda jugar el miércoles.

”Es algo normal, que nos toca a nosotros como institución, preocuparnos y salvaguardar la integridad de salud de nuestros jugadores y la integridad física. Es un hecho que este tipo de infección conlleva pérdida de peso, deshidratación, muchas cuestiones que evidentemente afecta al organismo del jugador y nosotros tampoco queremos exponer a nuestros jugadores con pérdidas de peso y deshidratación a jugar un partido en un periodo de tiempo tan cercano, porque lo queremos evitar es que se lesionen.

”Se viene la parte más importante del semestre y todos los equipos nos jugamos muchísimo. Cada partido es muy importante y evidentemente si estamos en potestad de hacer uso del reglamento lo vamos a hacer”.

- ¿Herediano sí podía programar el partido para este martes 30 de abril?

- Correcto, no hay ningún inconveniente en eso, nosotros lo entendemos, están en su derecho.

- ¿Tienen ratificado que hay jugadores que perdieron peso? ¿Quiénes? ¿Cuántos?

- Nombres no voy a decir para no dar facilidades, es un poquito confidencial, hay que salvaguardar también nuestras cosas privadas, pero puedo dar la nota de que hay varios jugadores que han perdido entre dos a tres kilos, otros que no han perdido tanto pero tienen deshidratación. Tenemos de todos los casos y hemos presentado la documentación a Unafut. Ellos tienen los expedientes médicos, ellos van a valorar, van a evaluar y van a tomar decisión.

- ¿Qué representa un día más?

- Teniendo en consideración que el viernes no pudimos entrenar, el sábado a duras penas hicimos algo de actividad para tener algo de movimiento con los jugadores, ahí se nos infectan otros y entrenamos con los disponibles el domingo, ni siquiera este lunes podemos ejecutar una práctica con el grueso de nuestra plantilla en condiciones óptimas y el partido será este martes.

”Evidentemente no estamos llorando, ni nos estamos quejando de que no nos vamos a presentar. Si nos toca ir, nos vamos a presentar e iremos a luchar para ganar. No tenemos ninguna duda, somos la Liga Deportiva Deportiva Alajuelense y los partidos los afrontamos para ganarlos.

”El equipo no está en condiciones óptimas. Creo que lo mejor para el fútbol y para el espectador y para cualquier partido, todos los equipos se puedan presentar en las mejores condiciones posibles. Si el partido es este martes, nos presentaremos. Esto es como cuando se padeció lo de la covid-19.

”La Unafut evaluará los expedientes y los resultados médicos que les hemos pasado y que al final de cuentas ellos tomen la decisión. Pase lo que pase, nosotros nos presentaremos y jugaremos el partido para intentar ganarlo, como siempre lo hacemos”.