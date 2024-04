Jafet Soto se enfrasca en un ‘nuevo pulso’ con la dirigencia de Alajuelense

Jafet Soto aseguró que Herediano tiene lista la planificación de la semana y no pretende cambiar la fecha del juego ante Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados)

El presidente del Club Sport Herediano, Jafet Soto Molina, aseguró que el partido entre Herediano y Alajuelense se mantiene reprogramado para este martes 30 de abril a las 8 p. m., en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara.

Jafet, en conversación con Teletica Radio, este lunes, comentó que ellos mantienen la fecha y hora del compromiso, luego de que el gerente de Alajuelense, Javier Santamaría, comentara el domingo en el programa Tiempo Final de FUTV que estaban gestionando una nueva reprogramación debido a que sus jugadores no se han restablecido de los cuadros de vómito y diarrea que presentaron desde el jueves.

El juego entre florenses y manudos, que estaba destinado para jugarse el sábado 27 de abril a las 8 p.m., fue aplazado por motivos de salud, por los que incluso se cerró el sábado el Centro de Alto Rendimiento de Alajuelense (CAR).

“Nosotros tenemos lista nuestra planificación. El sábado jugamos en Pérez Zeledón y por esa razón ya realizamos nuestra planificación de la semana. A mí me llamó una persona, que no es un directivo para hablar del cambio el domingo a las 5 de la tarde. Fue hasta las 6 p.m. que me habló don Joseph Joseph. Pero yo debo apoyar a mi cuerpo técnico”, comentó Jafet,

El dirigente florense enfatizó que él como exfutbolista tiene claro cómo se manejan estas situaciones de salud y cómo se deben afrontar para estar en buenas condiciones en uno o dos días, por lo que no se explica el pedido de los rojinegros de posponer nuevamente el partido.

“Se debe estar atento al deportista, consultarle sobre su estado de salud. Javier Santamaría dijo que para el lunes tiene el 90% de la planilla. Yo me imagino que la Unafut va a agarrar la hoja y le dará check y seguiremos igual. Yo con el 90% de la planilla ya puedo jugar un partido. Si lo cambiamos, entonces nosotros vamos a pedir cambio de día hasta tener a Gerson Torres disponible”, dijo Soto.

El jerarca rojiamarillo aseguró el domingo por medio de redes sociales que observó a jugadores de Alajuelense en diversas actividades comerciales e incluso cortándose el cabello, aunque la dirigencia había pedido el aplazamiento del juego por enfermedad de los futbolistas.

“Tiene que haber un respeto para la afición indudablemente. Los equipos viven de los patrocinadores y la afición que merece respeto y se debe tomar en cuenta. Porque esa falta de seriedad no le conviene al fútbol nacional”, manifestó Soto.

De acuerdo al presidente florense, la programación no es antojadiza y todo está de acuerdo al reglamento.

No es una cuestión de no querer ayudar o aportar. Es cuestión que se hizo una planificación donde Unafut nos dio a nosotros, de acuerdo al acta, la posibilidad de programar el partido cuando nosotros queríamos, entre martes, miércoles o jueves y decidimos programar martes. Porque nosotros viajamos viernes a Pérez Zeledón para nuestro partido del sábado”, recalcó Soto en Canal 7.