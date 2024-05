Karla Salguero: ‘No tengo las razones de mi despido’ del MEP

La ahora exviceministra de Educación, Karla Salguero Moya se enteró de su destitución, la tarde de este martes, luego de conocer sobre un acuerdo presidencial que así lo dispuso. Sin embargo, horas después de la decisión, ella desconocía las razones.

“No tengo las razones de la destitución formal, lo que sí puedo decir es que posiblemente hay enfoques teóricos, metodológicos, contextuales nacionales que tal vez no coinciden con mi modo de trabajar”, manifestó.

El acuerdo firmado por Rodrigo Chaves incluye dos artículos. Uno con la decisión del cese de funciones y otro, para señalar que entró a regir este 21 de mayo.

Salguero aseguró que no había recibido críticas previas sobre su desempeño como viceministra académica, aunque reconoció diferencias de opinión respecto a su enfoque en temas como la democratización de la opinión.

“Como académica que he sido, sentí que podía aportar, pero mi impresión es que hay divergencia de enfoques y el criterio técnico no siempre es el que prevalece, entonces para poder trabajar de esa forma había que ceder a decisiones que pueden ser improvisadas y que no necesariamente se ajustan a la realidad nacional”, apuntó.

La profesional dijo que desde su nombramiento, en noviembre, procuró desarrollar acercamientos con diferentes sectores, aprovechar el conocimiento de los trabajadores del Ministerio de Educación Pública (MEP) en todas las áreas y crear relaciones de confianza y cercanía con los profesionales para aprovechar su experiencia. Sin embargo, a su juicio, esa visión generó “diferencias con el estilo de administración”.

Karla Salguero aseguró que se dio cuenta de su despido por el acuerdo presidencial en el que se indica la destitución pero no se dan las razones.

Diputado ‘no me conoce’, dice Salguero

¿Influyó que el diputado Pablo Sibaja, jefe de Nueva República, pidiera su despido por razones ideológicas un día antes en el Congreso? Según Salguero, el 7 de diciembre anterior, el también legislador de Nueva República, Fabricio Alvarado, había hecho manifestaciones en esa misma línea. Desde aquel momento, ella había enviado un oficio a la ministra Anna Katharina Müller aclarando su interés por la defensa de los derechos humanos, la equidad de género y la protección de las poblaciones más vulnerables y en contra de cualquier forma de discriminación.

“Por la coyuntura y los tiempos en que se da (la exposición de Sibaja), me parece que alguna vinculación puede haber. Lo que puedo decir es que, con mi responsabilidad como profesional, ya estaba dando seguimiento a los programas de afectividad y sexualidad para fortalecerlas y revisar, y había trabajado con el nuevo enfoque de acuerdo a los mandatos constitucionales que exige la educación religiosa en el país”, aseguró en referencia a las manifestaciones del diputado Sibaja.

Salguero destacó que le llamó la atención que ese legislador hablara sobre sus creencias religiosas sin siquiera conocerla. Esto, en referencia a la afirmación de que la exviceministra pertenecía a grupos feministas que atacan a cualquiera que profese “una fe”.

“Quien me conoce sabe que soy muy respetuosa de nuestras creencias y muy espiritual. Me llama la atención que alguien que no me conoce y que además descontextualiza cosas, me atribuya opiniones que no son propias de mi persona, ni de mi actuar, ni de mi forma de ser profesional”, concluyó.