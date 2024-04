Técnico de Herediano elogia a Alajuelense por su orden, equilibrio y táctica fija

El Club Sport Herediano se medirá a un Alajuelense distinto, una Liga diferente a la que derrotó de visita en la fecha nueve en el Estadio Alejandro Morera Soto. Al menos, ese es el criterio de Héctor Altamirano, técnico de los florenses, quien en conferencia de prensa dio sus impresiones previo al compromiso.

El choque está programado para disputarse este sábado a las 8 p.m., pero Alajuelense solicitó a la Unafut que se reprograme el encuentro debido a que más del 50% de la planilla se vio afectada por problemas estomacales, según dio a conocer el cuadro rojinegro en un comunicado.

Antes de que trascendiera esta solicitud de los manudos, el Pity Altamirano resaltó las fortalezas de Alajuelense, una de ellas, según expresó, son las acciones de táctica fija.

- ¿Qué significa este partido ante Alajuelense? ¿Para ustedes es ir amarrando cada vez más el primer lugar del torneo?

- Todos los partidos son importantes y para nosotros la exigencia de cada juego es la misma. Obviamente, hay un ingrediente especial, estamos jugando el cierre del torneo. Es un choque importante y entendemos la exigencia del juego. Estamos bastante bien, recuperando gente y bastante motivados.

- ¿Por ser locales, es fundamental para Herediano dejarse la victoria?

- Sí, como en cada partido. Afortunadamente, es un encuentro que vamos a disfrutar con nuestra afición, en nuestra casa. Nosotros siempre tenemos la necesidad de salir y proponer, no solo de local, sino también de visita. Este es un juego importante, especial para todos, sabemos de la exigencia y de lo que está en juego. Saldremos a dar nuestra mejor versión para quedarnos con los puntos.

- ¿Qué ha visto de Alajuelense? ¿Cree que Joel Campbell debe tener una atención particular o una marca especial?

- Este es un deporte de conjunto y para que Joel brille necesita los pases de Celso, necesita los espacios, generar movimientos, patrones y en sí hay que poner atención a toda la Liga. Es un equipo equilibrado, que retoma confianza y está bien dirigido por una persona que aprecio, respeto y admiro. Al final, cuando ruede la pelota, yo quiero ganar y que los jugadores estén enfocados, conscientes en lo que nos jugamos. Nos tocará proponer e intentar anular las situaciones de ventaja que ellos tienen en su patrón de juego.

- ¿Qué tan diferente es este Alajuelense, respecto al que dirigía Andrés Carevic?

- Son situaciones y momentos distintos, me parece que hoy es un equipo más ordenado, que intenta construir un poco más, tener vértigo cuando debe tenerlo. Es un equipo que hoy, quizá la táctica fija se vuelve más fuerte por la gente que tiene, hombres fuertes y altos. Es un equipo que vendrá a saber lo que se juega, ellos tendrán su plan de juego y nosotros el nuestro y al final el que ejecute mejor se puede quedar con los puntos.

Héctor Altamirano, técnico del Club Sport Herediano, atendió a la prensa en el Estadio Carlos Alvarado. (Foto prensa de Herediano).

- Como local tiene dos empates consecutivos, contra Grecia y Cartaginés. ¿Qué deben hacer diferente?

- Desde mi perspectiva tenemos muchas victorias en nuestra casa. Empatamos los dos últimos juegos, pero todos los partidos son distintos. El de este sábado tiene un ingrediente especial y todos lo sabemos. Qué debemos hacer, pues ser un equipo distinto, más sólido y que proponga. También no dejar tantos espacios porque el rival puede hacer daño. Para mí es un partido de mucha estrategia, de ir poco a poco ganando metros y situaciones que nos permitan al final conseguir los tres puntos. Todos debemos estar atentos y concentrados en lo que está en juego.

- ¿Hay presión por ganar y de paso ratificar el primer lugar?

- En el tema de la presión, no convivo tanto con esa palabra, porque presión tiene alguien que salió a trabajar y no tiene la posibilidad de llevarle alimento a su familia. Nosotros tenemos la exigencia de hacer un partido importante y ellos tendrán también la misma exigencia y necesidad en la búsqueda de puntos. Insisto, estamos en casa, con nuestra gente y los muchachos tienen claro lo que está en juego y con esa ilusión y pensamiento vamos a afrontar este partido. Estamos enfocados, tranquilos y pensando en hacer un encuentro que nos permita conseguir la victoria. Tenemos que ser el Herediano que le gusta ir al frente, que le gusta atacar, que le gusta asumir riesgos, aunque hay aspectos del rival que debemos tomar en cuenta.

“Hay que trabajar el partido, no va a ser fácil, ellos vienen con una inercia positiva de no tener derrotas y es un juego que nosotros los técnicos los disfrutamos porque son alta tensión, son de clase A y donde el jugador está ciento por ciento enfocado”.

- Es un rival que puede ser directo para la segunda ronda. ¿Cuánto puede marcar la cancha de una vez si logran derrotarlo?

- Nos enfocamos primero en este primer compromiso del sábado, sería muy irrespetuoso ponerme en una situación en la que aún no estoy. Sería faltarle el respeto a la gente que está peleando todavía. No me gusta ir más allá porque te generas expectativas que ni han ocurrido y después te cambia todo, entonces le damos el respeto al rival de este sábado y a los adversarios que siguen luego y también pelean por algo.

- ¿Se siente cerca de lograr el objetivo de terminar líderes?

- A mí me hace feliz ganar siempre con este equipo, me hace feliz que los muchachos rindan. Me motiva mucho este partido, un clásico que todos quieren jugar y en lo personal, es un reto que al inicio nos propusimos y esto nos permite sacar la mejor versión. El reto nuestro es estar entre los primeros cuatro, hacer buen fútbol y vuelvo a insistir, tenemos un juego lindo para disfrutar y estaremos a la altura de lo que demanda.