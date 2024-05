Pronóstico del tiempo para el miércoles 22 de mayo de 2024

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) pronostica condiciones variadas en todo el país para este miércoles. En el Valle Central se espera un día parcialmente nublado con chubascos dispersos y tormentas ocasionales, especialmente en la tarde, debido a la inestabilidad de la atmósfera alta regional y la influencia de la zona de convergencia intertropical. San José tendrá temperaturas entre 20,4.° C y 27,1.° C.

En el Pacífico Norte, las primeras horas del día serán mayormente despejadas, pero por la tarde se presentarán chubascos y tormentas en el golfo. Liberia tendrá temperaturas que oscilarán entre 23,1.° C y 38,1.° C. Las partes bajas y montañosas alrededor del golfo de Nicoya también experimentarán chubascos aislados.

El Pacífico Central experimentará lluvias y aguaceros con tormentas ocasionales durante la tarde, influenciadas por la zona de convergencia intertropical. Parrita alcanzará una máxima de 31,5.° C y una mínima de 19,1.° C.

En el Pacífico Sur se prevén lluvias y aguaceros con tormentas durante la tarde y la noche, influenciadas por la inestabilidad de la atmósfera alta regional. Golfito registrará temperaturas entre 20,8.° C y 30,1.° C, con condiciones parcialmente nubladas a nubladas y lluvias dispersas en la región.

En el Caribe Norte se espera un día parcialmente nublado con posibles lluvias débiles en las montañas. Guápiles tendrá temperaturas entre 24,3.° C y 29,9.° C, mientras que en Tortuguero oscilarán entre 25,2.° C y 30.° C, con condiciones mayormente nubladas y probabilidad de lluvias costeras.

En la zona norte, el pronóstico indica cielos parcialmente nublados con posibles chubascos en las montañas. Ciudad Quesada verá temperaturas entre 18,2.° C y 29,1.° C.

En San José: Salida del sol: 05:14 a. m. Puesta del sol: 05:52 p. m. Fase lunar: Hacia luna llena

