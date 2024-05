Alexandre Guimaraes contó lo que no se había dicho del cuadro de diarrea y vómito en Alajuelense

“Yo una vez más hablo de lo que está este equipo queriendo hacer y fue otra muestra más. Yo tuve jugadores antes de empezar el partido, antes de hacer el rezo, todavía haciendo fila para ir al baño. Ante estas condiciones, hicimos un partido que no es cualquiera el que lo hace”, afirmó Alexandre Guimaraes tras el empate 1-1 entre Herediano y Liga Deportiva Alajuelense.

El técnico de la Liga dio a conocer que Fernando Lesme lo sorprendió con el pundonor, la garra que mostró y el esfuerzo que hizo al ser uno de esos futbolistas que acudieron al baño antes del inicio del partido. Incluso, dijo que el paraguayo jugó más de lo que él tenía en mente por cómo pasó en los días anteriores.

Mientras Guima pronunciaba eso en la sala de prensa en el Estadio Carlos Alvarado, de manera simultánea en zona mixta, Yael López confesaba que la salida de Jeyland Mitchell obedeció a que el defensor ya no aguantaba más la molestia estomacal. Y que debía ir al baño con urgencia.

Alexandre Guimaraes contó lo que aún no se había dicho de ese cuadro de diarrea y vómito que aquejó a los integrantes de la Liga. El timonel del León expresó que a Javier Santamaría se le cuestionó que por qué la Liga pedía que el partido fue el miércoles 1.° de mayo, si el domingo anterior dijo que ya se había recuperado al 90% de los jugadores afectados.

LEA MÁS: Jafet Soto arremete contra jugador de Alajuelense: ‘Por eso no te contraté, por malo’

Según el estratega, lo que pasa es que día a día las condiciones eran diferentes, a tal punto de muchos jugadores aún no se han recuperado.

Guima relató que cuando terminó el entrenamiento del lunes, ya habían acusado un bajonazo en el porcentaje del que él habló. Incluso, dijo que el propio martes, después de la soltura que tuvieron al mediodía se volvió a tomar el peso de los jugadores, tras la ingesta de cena, merienda post cena y desayuno.

“Ese índice había bajado, pero después del almuerzo, algunos acusaron otra vez situaciones de estas, que nos redujeron a llegar a un grupo nuestro de un 40% o 50% para el partido. Por eso, inclusive algunos de los que entraron de cambio, no estaban al 100%, pero había que jugar y jugamos. Es algo que a futuro se debe analizar muy bien”, detalló Alexandre Guimaraes.

No se trató simplemente de que el jueves pasado varios integrantes del equipo padecían un cuadro de diarrea y vómito. Guima señaló que hubo varios integrantes del equipo que después de la evaluación que hicieron el lunes por la tarde, las recomendaciones médicas y físicas eran ni siquiera pensar en ellos para el partido, para estar en la nómina.

LEA MÁS: Volante de Alajuelense no se le queda callado a Jafet Soto: ‘Andá a tomar guaro, bañazo’

“Yo tengo que felicitar y dar los parabienes a los jugadores. Varios de ellos entraron a jugar con dos kilos menos, otro con tres kilos menos y ya vieron la entrega que pusieron para sacar un resultado que no era el que buscamos, pero que es un resultado importante para nosotros seguir sumando y consolidando una puntuación que nos permita estar donde queremos estar”, exteriorizó.

¿Era sensato que se realizara el partido? Ante esa pregunta, Alexandre Guimaraes respondió que como los encargados habilitaron el partido, pues había que jugarlo.

Esto también entra en el listado de situaciones surreales que se ha topado en su regreso al fútbol nacional. Ante la pregunta de si el caso se trató de la mejor manera o si no se fue empático, Guima consideró que todos los análisis se deben hacer al final.

LEA MÁS: Epidemia de diarreas en Costa Rica está en ‘zona de alerta’, indica Salud

“Yo sé que todos nos estamos jugando cosas muy importantes, pero hay que dejar que la gente trabaje y ya cuando termine el campeonato ya se debe hacer una evaluación. Lo que pasa es que acá terminan los campeonatos y ya está, los informes quedan en el archivo que nadie ve y entonces sigue la cosa.

”Hay que dejar que la gente haga lo que tiene que hacer, hay que dejar de presionar tanto. Nosotros tenemos que jugar fútbol, no intentar que a través de nuestros medios, tentáculos políticos, nosotros queramos interceder. No, no... Cuando termina el campeonato entonces sí se hace una evaluación, pero si vamos a seguir en esto aquí así, la cosa no va a cambiar”, opinó Alexandre Guimaraes.

LEA MÁS: Leonel Moreira, portero de Alajuelense: ‘El responsable del gol fui yo’

Muchos de los aficionados presentes en el partido entre Herediano y Alajuelense hacían mofa de la situación y cantaban: “La Liga huele a m.....”; pero los integrantes del cuadro florense apelaron a la sensatez, a dejar el fanatismo de lado y solidarizarse con sus colegas.

¿Por qué sucede la diarrea y cómo podemos controlarla?

“Es una enfermedad que puede andar por el país, no sabemos cómo se contaminaron, pero es natural. Hay muchas enfermedades, gripe y muchas cosas. No hay nada que opinar en realidad”, expresó Orlando Galo.

Mientras que Juan Miguel Basulto indicó: “Yo no tengo ninguna queja ni nada, más que futbolistas, somos seres humanos y a todos puede pasarnos. A mí no me compete opinar sobre eso, nosotros estábamos preparados para jugar el sábado, el martes o el miércoles”.

Alajuelense busca recuperarse del cuadro viral estomacal y del esfuerzo en el partido contra Herediano para visitar el sábado a Sporting; mientras que los florenses se alistan para ir ese mismo día a Pérez Zeledón.