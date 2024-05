Leonel Moreira, portero de Alajuelense: ‘El responsable del gol fui yo’

El gol de Allan Cruz en el partido entre Herediano y Liga Deportiva Alajuelense fue virtud suya, pero también un error de Leonel Moreira y así lo reconoció el guardameta rojinegro después de ese caliente juego que acabó con un empate 1-1.

Fue un tanto extraño, luego de un pase de Ronaldo Araya, Cruz sacó un centro que entró al marco. ¿Esperaba el centro? “Sí, tal vez tomé una mala decisión yo, ya con el profesor de porteros (Diego Cejas) y mis compañeros porteros (Alejandro Duarte y Bayron Mora) vamos a analizar bien la jugada para ver qué fue la decisión que tomé en ese preciso instante”, respondió Leonel Moreira.

Antes de eso, el portero rojinegro fue tajante: “El responsable del gol fui yo, ya sea un error o un despiste, yo lo asumí y tuve que dejarlo atrás, porque el partido no terminaba, faltaban varios minutos para terminar el primer tiempo y faltaba el segundo. Esas jugadas le ayudan a uno a aprender”.

Después de insistir en que esa anotación fue 100% responsabilidad suya, Leonel Moreira lo que quiere determinar es si tuvo una mala lectura, o una mala ubicación para que no ocurra más.

Además, resaltó que se repuso de ese gol, que el fallo no lo sacó del juego y que luego tuvo otras intervenciones importantes como las que efectuó antes de que se diera esa situación, en un partido marcado por la polémica.

“El trabajo que hicimos fue muy bueno a pesar de la situación que pasamos en días anteriores —con el virus estomacal—, pero eso no es excusa, vinimos a disputar el partido de la mejor manera”.

Según él, ese partido sembró mucha más confianza en el equipo, porque solo ellos a lo interno saben cómo lo afrontaron, sin estar en plenitud de condiciones.

“Es difícil, no está uno del todo al 100% físicamente, pero siempre las ganas de ganar, de hacer las cosas bien van más allá de cualquier otra situación que se haya presentado. Y dimos la milla extra”.

Leonel Moreira aprovechó para aclarar algo con respecto a la fotografía que publicó días atrás en una barbería y que fue uno de los argumentos de Jafet Soto, de algunos aficionados y críticas en medios de comunicación cuestionando a los jugadores de Alajuelense, porque lo mostrado en redes sociales no calzaba con la emergencia por el cuadro estomacal que aquejaba al equipo.

“Es que son cosas que no van al caso, porque sale una foto mía en un barbero y esa foto es del martes de la semana pasada. Hay que saber bien de dónde viene la información, si la información es del mismo día. Te sacás una foto el martes y la subís el viernes, eso pasa en las redes sociales. Es normal, es fútbol y cada quien busca las armas para defender a su club”, apuntó el guardameta.

¿Cómo pinta el futuro de Leonel Moreira?

Cuando Alajuelense llegó al Estadio Carlos Alvarado, Leonel Moreira fue el primer integrante de la Liga en bajarse del autobús. Minutos después, el presidente de Herediano, Jafet Soto, atendió a los medios de comunicación con derechos de transmisión y una de las consultas que recibió fue si está interesado en un regreso del arquero estelar de la Liga, ya que aún no renueva con los manudos.

Al responder la consulta, no dijo que sí, ni que no de manera literal, pero su argumento denota que no lo tiene en planes.

“Nosotros tenemos tres grandes porteros con gran proyección, porteros que queremos mucho, que los hemos empujado. Uno con experiencia, como Aarón Cruz, luego está Alexandre Lezcano que es un portero que viene creciendo una barbaridad, que ya jugó Concacaf, que jugó cuatro partidos muy buenos y campeonato nacional, lo tenemos que seguir preparando.

”Y tenemos también a (Steven) Orias que indudablemente es un portero con mucho futuro, con mucha proyección, así que en ese departamento estamos muy bien”, aseguró Jafet Soto en Columbia.

Después del juego, a Leonel Moreira le contaron en zona mixta que Jafet Soto había dado a entender que él quería salir de Alajuelense, a lo que el guardameta replicó: “A él siempre le gusta eso, la polémica, ese es el trabajo que él hace como dueño del equipo para tratar de tirar la pelota hacia otras personas”.

También subrayó que él está bien en Alajuelense y 100% dedicado a su equipo. En lo que va del año, ha jugado todos los partidos con los manudos.

Días atrás, Leonel Moreira dijo que aún no ha hablado nada de una renovación de contrato con la Liga.

“Estoy enfocado en terminar el torneo de la mejor manera y cuando toquemos ese tema de contrato lo veremos con tranquilidad y buscando la mejor opción. Estoy muy cómodo acá, mi familia está muy bien, pero no descartamos el nivel internacional.

”Ya estamos entrando en la edad madura de un portero y para uno es muy bueno llegar a este nivel de claridad de enfrentar los partidos, de toma de decisiones y estamos haciendo las cosas de la mejor manera”, opinó Leonel Moreira.

El cierre de la fase regular del Clausura 2024 tiene drama y emoción, también suspenso, con pinceladas de claridad, porque Herediano, Saprissa, San Carlos y Alajuelense son los equipos que se mantienen en zona de clasificación.

“Bastante difícil, está cerrado, todos quieren aspirar a clasificación, al primer lugar, al liderato y estará bonito”, destacó el arquero.

Según un dato del periodista y estadígrafo Gerardo Coto Cover, Leonel Moreira se convirtió en el sétimo arquero con más juegos en Liga Deportiva Alajuelense, al llegar a 160 duelos defendiendo el arco manudo.

Porteros de Alajuelense con más partidos

Portero Cantidad de juegos 1. Patrick Pemberton 364 2. Alejandro González 315 3. Alexis Rojas 218 4. Álvaro Mesén 207 5. Roberto Tyrrel 189 6. Ricardo González 178 7. Leonel Moreira 160 8. Carlos Alvarado 159 9. Wardy Alfaro 154 10. Manuel Solano 116

* Fuente: Gerardo Coto Cover.

