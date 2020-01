Es un tema de querer. Entre las partes hay que ponerse de acuerdo. Sabemos la calidad de los jugadores. Todos los que han venido. Es un tema de análisis y criterio, es un tema de querer. Los salarios son muy diferentes a los que tienen afuera o al menos en Saprissa. Yo sé que al saprissista le duele cuando alguno no está aquí, pero no hay campo para tanta gente. Yo prefiero desearles lo mejor a los que están aquí. Todos soñamos con que Keylor se venga a retirar con Saprissa, pero eso es un sueño, ahora si él tiene el afán y el sueño tiene ese gusto, pero tengo cercanía con algunos de los muchachos que están afuera y me he comunicado y siempre les digo, espero que sigan muchos años afuera.