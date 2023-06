Las razones de Alajuelense para encomendar su área deportiva a Javier Santamaría

Alajuelense eligió de nuevo a un español como el responsable del área deportiva del club. Según el presidente rojinegro Joseph Joseph, es una pura coincidencia que Javier Santamaría asumiera el cargo de director deportivo teniendo la misma nacionalidad que sus antecesores, Antonio Solana y Agustín Lleida.

El jerarca manudo confesó que esta vez entrevistaron a muchos candidatos, una lista en la que había costarricenses y extranjeros, pero después de mucho análisis, en el club decidieron que el perfil más idóneo para su proyecto era el de Javier Santamaría.

Joseph Joseph explicó que el exdirector de fuerzas básicas del Club León y ahora director deportivo de Alajuelense le ganó la partida a los demás candidatos por su preparación.

Javier Santamaría tiene 37 años y Alajuelense tiene plena confianza en él para continuar con el desarrollo de su proyecto. (Rafael Pacheco Granados)

“A mí personalmente me llamó la atención dos cosas. Una es que tiene una maestría en Ciencias del Deporte y para nosotros eso es importante. Ese es el área que ve la preparación física de los jugadores y para nosotros el activo más importante que tiene este club son los jugadores desde la U-11 hasta el equipo mayor, tanto masculino como femenino”, expresó Joseph Joseph.

Dijo que una de las prioridades de la Liga es que sus futbolistas tengan una buena preparación física, estandarizada, de acuerdo a su edad.

“Eso pensamos que les eleva el rendimiento y a la vez evitar lesiones. Eso para nosotros es un aspecto muy importante. Lo otro es en el tema de su preparación, que tiene el título de UEFA Pro, que es un título de director técnico muy completo y entonces por ahí puede hacer sus aportes en el tema de fútbol”.

Reiteró que los motivos anteriores eran apenas en cuanto a la preparación que tiene Santamaría; pero que resulta igual de llamativa su experiencia en fuerzas básicas.

“Todos los jugadores que tenemos aquí los vemos como un potencial candidato a llegar al primer equipo y ojalá más allá, que puedan jugar fuera del país. Para eso necesitamos formar buenos jugadores y Javier tiene mucha experiencia en eso. Esos son los aspectos más importantes”.

Si se retrocede el casete, tanto Lleida como Solana también tenían un currículo llamativo, pero tuvieron que lidiar con esa sequía de títulos que arrastra el club.

“Nosotros miramos hacia el futuro nada más, hacia el presente y el futuro, no quisiera hablar de temas del pasado. Estamos confiados de que la decisión y la escogencia fue la correcta. Javier tiene un currículo impresionante y unas ganas de trabajar enormes y creo que esos dos ingredientes, con lo que tenemos acá y el material humano esperamos poder darle a la afición lo que tanto quieren”, aseguró Joseph Joseph.

El presidente de la Liga no entiende por qué en el ambiente se habla de que Alajuelense le dio total poder a los gerentes deportivos anteriores.

“Siempre nuestra manera de trabajar y no la estamos cambiando ahora es que el gerente deportivo trae sus propuestas a la Junta Directiva y la junta aprueba, puede ser que rechace o pida algún cambio menor y así es como vamos a trabajar con Javier, eso ya lo conversamos y estamos claros en ese tema”.

Aunque Javier Santamaría proviene del León, Joseph Joseph expresó que Joel Campbell no participó en su contratación, aunque a la vez, el presidente de la Liga entiende que algunos puedan pensar eso.

“Hicimos varias videollamadas desde hace algunos meses. Él vino al país aproximadamente hace un mes y nos sentamos a hablar en una mesa. Él vino, conoció el proyecto, le explicamos qué es lo que queríamos. Vimos muchos currículos, muchos candidatos y al final el escogido fue Javier”.

LEA MÁS: Así es Javier Santamaría, el nuevo director deportivo de Alajuelense que llegó en mismo vuelo de Joel Campbell

Al consultársele a Joseph Joseph cuáles son los objetivos que se le trazan al nuevo director deportivo, su respuesta fue muy directa.

“Obviamente que lograr el campeonato es una exigencia que tenemos todos los que trabajamos en la Liga, ese es el primero que le puedo decir, pero también asociado o amarrado a la formación y al desarrollo de nuestros propios futbolistas”.

Recordó que desde hace unos años, en la Liga han trabajando de manera intensa en eso.

“Estoy seguro de que Javier tiene mucha experiencia en ese campo, de fuerzas básicas y de desarrollo de jugadores. Hacia eso apuntamos ojalá en todos o en la mayoría de los puestos del primer equipo, tanto masculino como femenino”.

Añadió que la nacionalidad no tiene nada que ver en la escogencia y aseguró que a los ticos no les falta nada para asumir ese puesto.

“Habían candidatos costarricenses, así que yo no puedo decirte hoy que les falte algo. El hecho de que los tres hayan sido españoles es una mera coincidencia”.

Joseph reseñó que como país, hay que ayudar en lo que es la formación, la capacitación de técnicos y de gerentes deportivos. De hecho, considera que es una necesidad invertir más en eso.

“Nosotros como club lo queremos hacer para que los conocimientos se queden acá, en Costa Rica”.

El presidente de Alajuelense contó que mientras la Liga tenía la ausencia de esa figura de director deportivo y que Javier Santamaría tomaba funciones, la Junta Directiva hizo un pequeño comité de tres o cuatro personas para atender esta ventana de transferencias.

Así es como se dieron las contrataciones de Joel Campbell, Michael Barrantes, Guillermo Villalobos y Joshua Navarro.

“Todo lo hemos estado haciendo muy en contacto con el cuerpo técnico”, apuntó.

En vista de que Javier Santamaría proviene de Grupo Pachuca, Joseph Joseph contestó cómo se dio el proceso de selección y si Agustín Lleida lo recomendó.

“El nombre de Javier apareció alrededor de hace unos dos meses, no estuvo en la terna cuando se escogió a Antonio (Solana) y nos la tomamos con calma. Llevamos unos tres meses entrevistando diferentes candidatos y sé que vienen del mismo grupo, pero no, Agustín no tuvo injerencia en esta contratación”, aseguró.

“Fueron bastantes currículos, esta vez nos tomamos más tiempo, a varios candidatos los invitamos a Costa Rica, nos entrevistamos acá. Nos sentamos a conversar largo y tendido con ellos para conocerlos y para que conozcan el proyecto y Javier fue el elegido”, finalizó.

