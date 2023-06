Así es Javier Santamaría, el nuevo director deportivo de Alajuelense que llegó con Joel Campbell

Después de cinco años como director de fútbol base del León en México, el español Javier Santamaría llega a Liga Deportiva Alajuelense para asumir el puesto que Antonio Solana dejó vacante. En el club aún no lo oficializan, pero arribó al país este martes, en el mismo vuelo que venía Joel Campbell.

“Él estuvo ahora conmigo en el avión, pero no pudimos hablar porque él andaba con la familia, iba rápido, pero le deseo lo mejor y que le vaya bien”, apuntó Campbell, quien dijo que hasta hace unos días se percató de que Santamaría venía para el club erizo.

Sin embargo, tampoco fue un tema del conversaran mucho, según él, en vista de que estaban concentrados en la final de la Liga de Campeones de Concacaf.

A lo interno de la Liga, el nombre de Javier Santamaría se puso en el tapete desde que el club y Solana pactaron por mutuo acuerdo que su función acabaría al concluir el torneo.

Santamaría muy pronto se convirtió en el candidato más fuerte para ser el director deportivo de Alajuelense. Incluso, para cuando trascendió que la institución manuda tendría un nuevo director deportivo, a lo interno del club todo hacía indicar que él sería el elegido.

Tres periodistas que se especializan en cubrir el día a día del León en México ayudaron a describir al nuevo director deportivo de Alajuelense.

“Javier Santamaría es un gran tipo, un tipo que aparte de estar muy abierto a poder conversar con él, es un profesional en toda la extensión de la palabra. Siempre muy enfocado en ver mejoras en cualquier ángulo, al menos así lo conocimos acá en León, desde que llegó”, expresó Paco Montes, de Fox Sports.

Javier Santamaría llegó al país para asumir su nuevo cargo con Liga Deportiva Alajuelense. (Club León)

Mencionó que la estructura de fuerzas básicas de ‘las fieras’ se modificó y que él corrigió algunos detalles.

“El tema de resultados no ha sido el mejor en categoría Sub-17, Sub-18 y Sub-20, pero cuando empiezas a ver que sí hay jugadores que están empezando a sobresalir para tener espacios en el primer equipo del León, e incluso en el equipo femenil, se nota que ha hecho un trabajo bastante positivo”, destacó Montes.

Hizo hincapié en que Javier Santamaría se involucró en apoyar bastante al equipo femenino del León.

“La Liga MX femenil no tiene tanto tiempo, hay otros que han mejorado y que de inmediato tomaron la batuta. Él, con lo que ha tenido a la mano, con las herramientas que se le han dado, ha buscado mejorar.

“Armó la estructura de las fuerzas básicas, buscando jugadoras de la misma ciudad, de la región, del estado, o de otras parte de la República que puedan tener oportunidad en el primer equipo femenil y que incluso ya han tenido espacio en selecciones menores femeniles de México”.

Si bien es cierto, no hubo títulos para el León en divisiones menores, él cree que lo principal es la formación y lo que explote de esa cantera.

“Hay jugadores que dieron el brinco para poder entrenar, para poder debutar, para poder estar en el primer equipo de León varonil y femenil. Evidentemente, esto habla de que dejó un proceso adecuado para continuar. Ya después, el tema de resultados a lo mejor si ves que en esta última temporada la Sub-20 no tuvo su mejor participación, hay jugadores muy interesantes. Y él es un tipazo, la verdad”, añadió Paco Montes.

El periodista Jessie Villalpando, del periódico Esto catalogó a Javier Santamaría como un hombre preparado, muy estudiado, que incluso cuenta con la licencia de entrenador UEFA.

“Su trabajo con fuerzas básicas me parece que fue bueno a secas, no pudo llegar a lo exitoso como su antecesor, porque en el tema de la categoría Sub-20 disputó una semifinal, fue líder del torneo y no pudo llegar a ser campeón, pero durante su gestión el trabajo fue bueno. Hubo bastantes jóvenes que se proyectaron hacia el primer equipo”, relató Jessie Villalpando.

Reseñó que muchos de esos talentos lograron el debut y otros se lograron consolidar en ese equipo que dirige Nicolás Larcamón y que acaba de proclamarse monarca de la Liga de Campeones de Concacaf.

“Es un hombre que suele tener muy buen ojo para el tema de detectar talento, es un hombre al que le gusta ver fútbol de varios países y también de las mismas ligas locales, estar presente en los juegos, en los entrenamientos. Me parece que para Liga Deportiva Alajuelense es una buena incorporación”, citó.

Además, dijo que Santamaría es un hombre que tiene muy buenas relaciones con diferentes clubes en España, para intercambio de métodos de trabajo, de metodologías.

“Me parece que en León cumplió con su trabajo como director de fuerzas básicas, sobre todo por ese lado de darle proyección a los jóvenes y era un proyecto que llevaba buen ritmo y flujo”.

Villalpando profundizó en por qué cree que su llegada a la Liga será importante.

“Creo que puede ayudarle a Alajuelense si su objetivo es comenzar a potenciar el tema de su cantera, de las ligas menores, pues claro que es el hombre indicado. Su metodología de trabajo se va a ver desde el primer día, algo mucho de lo que se ve en Europa, una metodología muy determinada y desde esa perspectiva, me parece que para la Liga Deportiva Alajuelense es una buena incorporación, sobre todo si es que el proyecto es potenciar a sus juveniles”, pronosticó.

Ituriel Pérez, del periódico AM mencionó que no tuvo tanto trato con él, pero que sabe lo que hizo en León.

“Es español y estuvo al frente de las fuerzas básicas. En los últimos años intentó hacer un trabajo interesante con el León femenil, incluso trajo a una costarricense (Lixy Rodríguez). Es un tipo que conoce bien el mercado del fútbol latino, incluso también español y seguramente será interesante verlo en Costa Rica. Aquí en México manejó perfil bajo”, citó Ituriel Pérez.

