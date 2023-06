Joseph Joseph dice que le gustaría ser jugador de la U-17 para tener a Bryan Ruiz de técnico

Joseph Joseph se siente entusiasmado al tener de vuelta a Bryan Ruiz en Alajuelense, aunque de cierto modo, en realidad pareciera que nunca se fue. Después de su retiro, él siempre se ha mantenido muy cerca de la Liga.

Pero ahora tiene un cargo específico y muy importante dentro del proyecto liguista.

Como lo dio a conocer La Nación, el exfutbolista aceptó una propuesta que le planteó el club y se acerca su debut en el banquillo. Él es el nuevo técnico de la U-17 de Liga Deportiva Alajuelense.

Desde hace tiempo, Bryan Ruiz empezó a prepararse de cara al futuro y aunque no tenía tan claro si le gustaría más ser técnico o enrumbarse hacia una gerencia, su retorno al fútbol será como entrenador.

Ni siquiera había retornado al país y ya había adelantado camino. Después, tomó varios cursos en MBP School of Coaches, la escuela de fútbol de Albert Rudé, en la que cursó el Máster en Fútbol de Alto Rendimiento Online.

Ahí también hizo el curso de especialista en scouting y análisis del juego, así como el de especialista en acciones a balón parado.

Él va armando su currículo académico en fútbol y el siguiente paso es un curso con la UEFA.

“Bryan está tomando unos cursos muy buenos en Europa para ser técnico y lo estamos invitando a ser director técnico de una de nuestras categorías. La verdad que aprovecho para felicitarlo, porque está dando los pasos que hay que dar para llegar a ser un buen técnico”, expresó el presidente de la Liga, Joseph Joseph.

Bryan Ruiz tiene facilidad para estudiar y analizar los partidos. El jerarca rojinegro cree que la incorporación de Ruiz al staff de técnicos del semillero manudo será muy relevante.

“Estoy seguro que nos va a aportar mucho, no solo sus conocimientos, su liderazgo y lo que Bryan representa para el liguismo. Yo quisiera ser uno de esos jugadores de la Sub-17 y estar recibiendo instrucciones de Bryan Ruiz. Estoy seguro de que eso será muy motivante para ellos”, afirmó Joseph Joseph.

Además, recordó que en algún momento antes de que él se retirara le expresó que las puertas de la Liga siempre iban a estar abiertas y que quería que siguiera formando parte del club.

“Dichosamente, después de un corto tiempo ya lo estamos incorporando nuevamente. En ese momento (del retiro), no recuerdo si habíamos hablado, pero sí dejamos claro que las puertas estaban abiertas para ese puesto o quizás algún otro”.

Joseph Joseph comentó que Bryan Ruiz se mantiene en el país y que podrá dirigir a los cachorros al tiempo que saca más cursos del Viejo Continente.

“Sé que está matriculándose o ya está matriculado en algunos cursos en Europa, pero honestamente prefiero no decir cuáles, porque no tengo esa información aquí conmigo. No quiero equivocarme”.

En las otras categorías élite se mantendrán Júnior Díaz y Marc Reixats; mientras que Marc Soler decidió regresar a España, tras ganar los títulos con la U-15 y la U-14.

“Gracias Alajuelense y gracias Costa Rica. Me despido de esta institución muy feliz y agradecido con todo lo vivido aquí. Ha sido un año de mucho aprendizaje y compartirlo con vosotros ha sido la mejor experiencia. Os deseo lo mejor y aquí tenéis un amigo manudo para siempre”, escribió Marc Soler en su Twitter.

De momento, los jugadores de liga menor de Alajuelense se encuentran de vacaciones, a excepción de doce integrantes del Alto Rendimiento, quienes hacen pretemporada con el primer equipo, a cargo de Andrés Carevic.

