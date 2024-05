Vladimir Quesada se acordó de Andrés Carevic para explicar una de las claves de Saprissa

Vladimir Quesada tiene a Saprissa al borde de una final más. Los morados trunfaron 1 a 0 en su visita a San Carlos, en la ida de las semifinales del Clausura 2024. Incluso, los tibaseños llegaron a 19 partidos sin perder y Quesada se acordó de Andrés Carevic, extimonel de Alajuelense, para justificar por qué su club es tan dominante.

El técnico de Saprissa, Vladimir Quesada (centro), estuvo bien acuerpado por sus asistentes Rándall Row (izquierda) y Ricardo Aguedas, durante el duelo de semifinales ante San Carlos. (Jose Cordero)

¿Qué valoración hace de este primer partido de semifinales?

- Nuestro equipo mostró una vez más una gran madurez. Cuando los rivales intentan jugar fútbol, nosotros jugamos fútbol, pero si los adversarios quieren pasarnos por encima con fuerza y roces, también sabemos responder.

”Este partido me recordó los juegos nuestros de los 80′s y 90′s, pero lo bueno es que el plantel tiene la madurez para manejar los tiempos. En este grupo saben ofender y defender, porque tiene impregnado el ADN del saprissismo”.

¿Qué diferencia hay del momento actual del Saprissa, con el Saprissa que ganó los últimos tres torneos?

- Es fácil decirlo, este es un equipo más maduro y que ha estado junto. Siempre he dicho que pese a que ganamos tres títulos, en el camino tuvimos pequeños y grandes fracasos que enseñan.

”El mismo Andrés Carevic dijo algo que es muy cierto, el campeonato es a lo que apuntamos instituciones como las nuestras. Es el gran objetivo, pero como Carevic lo explicó también, si no se logra, tampoco es que hay que tirar todo a la basura, porque también se hicieron cosas buenas”.

¿Qué tan definida quedó la serie con el gane de Saprissa en San Carlos?

- Ganamos un partido muy complicado en el Carlos Ugalde contra un equipo muy bien dirigido. Llegamos con ventaja para el domingo, pero faltan más de 90 minutos.

”Lo bueno es que nos tocará definir en nuestro estadio y ante la mejor afición del país, la que más apoya y respalda siempre. Nuestros fanáticos entienden que son importantísimos para obtener los triunfos y los campeonatos”.

¿Se siente complacido con oficio que tiene su equipo?

- La clave es el grupo, la solidaridad y el trabajo que hacen estos muchachos día a día. Tienen mucha ética profesional y esto se ve, porque si entrenan bien, juegan bien. Independientemente de quién juegue, todos lo hacen bien y se esfuerzan por sus familias y hasta por los compañeros que quedan fuera.

Saprissa tiene 19 partidos sin perder. ¿Cómo ha hecho para que su equipo sea tan constante?

- Puede que no me crean, pero no llevaba esta cuenta. Es importante llegar a esta cifra y le doy gracias a Dios. La base de todo esto es el trabajo y el tener un equipo muy solidario.