Cristian Oviedo reveló el secreto que Alajuelense y Bryan Ruiz se tenían bien guardado

¿Cómo será Bryan Ruiz como entrenador? Eso empezará a verse muy pronto, porque el excapitán rojinegro se sumará al cuerpo de técnicos de liga menor de Liga Deportiva Alajuelense.

Era una noticia que no había trascendido y que Cristian Oviedo reveló el Día del Liguismo, luego de jugar con el equipo de leyendas de Alajuelense en la final del torneo de fútbol 7 contra aficionados.

La revelación la hizo mientras analizaba a la Liga y esa deuda que tiene el club en cuanto a títulos.

“Son varios torneos que llegamos a las finales y nos quedamos. Aquí tienen que volver a las bases de antes y no es porque llamen a Cristian Oviedo, a Wílmer López, a Pablo Izaguirre o a Mauricio Montero, no es eso, hay más exjugadores que han estado por aquí y tienen que traerlos otra vez”, relató Cristian Oviedo.

Dijo que hay mucha gente de riñón rojinegro que puede aportar en la misión de enseñar a los jugadores a tirar un penal, un tiro libre y a que sientan los colores de la Liga.

“Es eso, volver a las bases, es lo que yo veo. No puede ser que pierdan una final y estén cambiando camisetas con el equipo rival. Cuándo se vio eso antes, cuando nosotros jugábamos, nunca en la vida”.

No quiso decir si es que falta sangre, porque no está dentro del camerino para hacer un diagnóstico así.

“Pero falta eso, de llevar estos colores muy adentro, que les duela. Yo vi a (Josimar) Alcócer llorar, el único que lloró en la final y uno sabe que le duele, ¿pero los demás? Para mí es eso, volver a las bases otra vez. No es Cristian Oviedo, Wílmer López, ni Izaguirre, ni Mauricio, hay más exjugadores.”

Considera que un buen paso que dio Alajuelense fue la contratación de Ricardo Chacón como gerente general. Al referirse a él fue cuando hizo alusión al nuevo cargo de Bryan Ruiz.

“Conozco a don Ricardo, sé la persona y la calidad de trabajador que es. Por ahí escuché que la U-15 la va a agarrar Bryan (Ruiz) y entonces todo eso es bueno, volver otra vez a lo de antes”.

En realidad, desde que se retiró, Alajuelense le ha hecho varias propuestas al ese volante que dio por concluida su carrera como futbolista en diciembre pasado.

Pero es hasta ahora que la Liga logró que Bryan Ruiz le diera el sí. Lo que La Nación sabe es que él pasará a formar parte del staff de técnicos de divisiones y que en realidad estará a cargo de la U-17.

En este momento, los integrantes de la liga menor de Alajuelense se encuentran en periodo de vacaciones.

Cristian Oviedo recordó que cuando llegó a la Liga, encontró a figuras como Ricardo González, Steven Bryce, Wílmer López y Pablo Izaguirre.

“Uno sentía que tenía que luchar más, porque ellos se morían por la Liga y luchaban. Hay que dar más, siempre. Pueden traer a Pep Guardiola, pueden traer a Lionel Messi, que si no se siente, no pasa nada. Hay que sentirlo y una vez me lo dijo un entrenador que estuvo mucho tiempo conmigo en Alajuela: ‘Yo me voy porque soy extranjero y quiénes son los que quedan después, los ticos’; entonces es complicado”.

En cuanto a las contrataciones, como la llegada de Joel Campbell y Michael Barrantes, dijo que la Liga siempre ficha bien.

“Lo que nos está haciendo falta es el último toquecito, como digo yo, llegar a las finales y quedar segundo no sirve de nada. Esperemos que estos jugadores vengan a sumar y son líderes positivos que los conozco. Jugué contra Michael, con Campbell estuve en una selección, así que los conozco y vendrán a dar lo mejor”.

Cristian Oviedo estaba muy agradecido con el club, por invitarlo a ese partido de fútbol 7.

“Entré al camerino y me dio escalofríos, todavía me da escalofríos al estar en esta cancha, fueron muchas cosas buenas que tuve por aquí. Es el equipo de mis amores, siempre lo he dicho. Estuve en otros equipos, pero siempre traté de dar lo mejor para estar en esta institución y gracias a Dios se me dio. Estuve diez años por aquí y desde que me invitaron estaba muy contento”, añadió.

