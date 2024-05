Alajuelense sonríe en el drama de los penales y está en la final de segunda ronda

Con el dramatismo de los penales, Liga Deportiva Alajuelense está en la final de la segunda ronda y Herediano se despide del torneo.

El lanzamiento definitivo fue de Fernando Lesme, luego de una actuación soberbia de Leonel Moreira.

Everardo Rubio falló el primer lanzamiento y Celso Borges anotó. Adrián Garza pegó la pelota en el palo, mientras que Alexis Gamboa tiró y Aarón Cruz lo desvió. Elías Aguilar lanzó y Leonel Moreira lo tapó. Seguía Carlos Mora y lo detuvo el arquero. Fernán Faerron cobró y Moreira a una mano lo tapó. El cobro decisivo podía ser de Fernando Lesme. El paraguayo convirtió y Alajuelense está en la fase final.

Era la semifinal sin claro favorito, la pareja, la que necesitó de tiempos extra y hasta los penales.

La llamada de atención que le hizo el árbitro central Keylor Herrera a Michael Barrantes y a Eduardo Juárez decía mucho de lo que pasaba en la cancha, en un partido de cálculo y estrategia.

De faltas fuertes y concentración total. Un juego que parecía controlado por Alajuelense, que con su orden no pasó grandes apuros hasta los minutos finales del primer tiempo, cuando se dio la opción más clara de los florenses, pero que después encajó un gol que igualó la serie en el global, con Adrián Garza, en el minuto 81.

Alajuelense ganó desde el manchón blanco. El lanzamiento de Fernando Lesme fue el definitivo. Foto Albert Marín

Quizás, los rojiamarillos se lamentan de no haber tenido más ímpetu de arranque, porque en el inicio, generó poco.

Lo destacable fue cuando un pase de Elías Aguilar lo tomó Andy Rojas. La joya rojiamarilla avanzó con velocidad y parecía que tenía todo para anotar. Sin embargo, como llegó casi cayéndose, su remate no fue el mejor. Antes de eso, el Team solo había tenido un asomo con un cabezazo de Everardo Rubio.

La Liga llegó a hacer un juego distinto, aprovechando la ventaja que sacó tres días antes con aquel gol de la discordia de Jonathan Moya, el tanto que diversos analistas arbitrales dijeron que era válido.

Aquella acción que sirvió para que muchos se percataran de cómo funciona el gol dudoso y lo que dicta la International Board en esos casos y que un guardalíneas no solo levanta su banderín para señalar fuera de juego, sino para resolver una acción así.

Estaba en juego todo, uno de los dos equipos se quedaba en el camino y el otro continuaba su andar en el campeonato. La Liga tenía una ventaja y Alexandre Guimaraes preparó un partido distinto.

Mientras que Jafet Soto quería más volumen ofensivo. Él apareció en la hoja oficial de alineaciones con el cargo de técnico de Herediano.

Por la expulsión que sufrió en el Morera Soto y ante el castigo de tres fechas por eso, Héctor Altamirano se encontraba en el palco.

Uno de los ayudantes de Soto en este duelo fue Jorge Manrique Islas, la mano derecha de Javier San Román en el descendido Grecia.

Al adelantar líneas, Herediano generó más ocasiones, entendió que debía dar todo lo que tenía, pero Leonel Moreira estaba metido de lleno en el juego. Así se lo hizo ver con un tapadón a Elías Aguilar.

Después metió la mano y voló para desviar un trallazo de Fernán Faerron. Acto seguido, hizo una tapada más, a Yendrick Ruiz.

La Liga decidió acelerar, primero con una contra y luego con un robo de balón. Ahí, Jonathan Moya tuvo una opción que casi acaba en gol. Y cómo lo lamentaron los rojinegros.

A Herediano se le acababa el tiempo, pero en el minuto 81 llegó el gol florense, luego de la visión de Elías Aguilar para un trazo que funcionó para el pase de Yendrick Ruiz a Adrián Garza. Y llegó el gol. El tanto que puso la serie 1-1 y que obligó a los tiempos extra y los penales.

Cayó el invicto de Alexandre Guimaraes, pero eso era en lo que menos pensaba. La Liga jugará la final de segunda ronda contra Saprissa o San Carlos; Herediano debe esperar más por llegar a la 30.

Jafet Soto es quien está sentando en el banquillo de Herediano, mientras que Héctor Altamirano se encuentra en palco, debido a su expulsión.

Es curioso que en la boleta oficial de alineaciones, el nombre de Jafet Soto aparece como técnico.

Liga Deportiva Alajuelense y Herediano hacen su partido. Fotografía: Albert Marín

Emergencia en Alajuelense durante el calentamiento Copiado!

Johan Venegas iba de titular con Alajuelense, pero en el calentamiento sintió una molestia y dio la alerta. El jugador salió de convocatoria y lo que ordenó Alexandre Guimaraes es que Anthony Hernández lo relevará como titular. Además, Kevin Cabezas será suplente.

Johan Venegas se resintió, iba de titular, pero no puede jugar en el partido entre Herediano y Liga Deportiva Alajuelense. (Albert Marín)

La previa del partido entre Herediano y Alajuelense Copiado!

Esta serie está abierta y lo cierto es que cuando el Team y la Liga se lo proponen, dan mucho espectáculo. En esta ocasión debería de ser así, porque solo uno de los dos avanzará a la final de segunda ronda para enfrentarse contra el vencedor del pulso entre Saprissa y San Carlos, una serie que los morados van ganando por 1-0.

Desde el pitazo final de Adrián Chinchilla el miércoles anterior en el Estadio Alejandro Morera Soto, nadie da nada por sentenciado. El discurso de los jugadores de Alajuelense es que ventaja es ventaja, pero nadie se confía porque falta un partido duro.

“Tenemos una leve ventaja para ir a Heredia a hacer las cosas de la mejor manera y poder sacar el resultado. Estamos manteniendo el cero atrás, estamos muy motivados. La ventaja no es grande, pero siempre es importante tenerla”, apuntó el atacante liguista Jonathan Moya.

Este sábado se conocerá el nombre del primer clasificado a la final de segunda ronda: ¿Liga Deportiva Alajuelense o Herediano? (Jose Cordero)

Mientras que en el bando de Herediano apelan a darle vuelta al marcador en su cancha sintética, a pesar de que ahí dejaron de ser tan fuertes como en la primera vuelta, porque últimamente se registraron varios empates.

“Es un 1-0, podríamos llamarlo como un marcador engañoso, pero en nuestra casa vamos a manejarlo con mucha paciencia, vamos a trabajar el partido, es un gol y puede pasar de todo, hasta penales. Va a ser un partido diferente, la cancha sintética no les gusta a muchos y a nosotros nos encanta porque nos sentimos muy cómodos”, expresó el rojiamarillo Orlando Galo.

Alineación de Alajuelense para el partido contra Herediano Copiado!

Alineación de Herediano contra Alajuelense Copiado!

Aarón Cruz, Eduardo Juárez, Allan Cruz, Getsel Montes, Elías Aguilar, Fernán Faerron, Andy Rojas, Everardo Rubio, Gerson Torres, Orlando Galo y Francisco Rodríguez.

Herediano llegó al Estadio Carlos Alvarado al ser las 6:20 p. m. Copiado!

Herediano se quedó cerca del parque mientras el autobús de la Liga salía del perímetro del estadio. Los florenses luego hicieron su arribo al recinto y es un hecho que Gerson Torres y Luis Ronaldo Araya están en la convocatoria.

“Jafet Soto va a dirigir al equipo y hay que aprovechar todo y como el palco está cerca, habrá mucha comunicación”, expresó Robert Garbanzo en Columbia y Teletica Radio, dos de los medios con derechos de transmisión.

Alajuelense llegó al Estadio Carlos Alvarado al ser las 6:10 p. m. Copiado!

Alajuelense arribó primero al Estadio Carlos Alvarado, tal y como estaba dentro de la planificación y la logística acordada para el partido. Cuando el equipo ingresó al reducto, se puedo detectar que Alexis Gamboa, Fernando Lesme y Johan Venegas están entre los elegibles para jugar.

Alexis Gamboa está recuperado y podrá jugar en el partido entre Herediano y Liga Deportiva Alajuelense. (Jose Cordero)

¿Quiénes son los árbitros para el partido decisivo entre Herediano y Alajuelense? Copiado!

El partido de este sábado será dirigido por el árbitro central Keylor Herrera, acompañado por los asistentes Osvaldo Luna y Danny Sojo. William Matus será el cuarto árbitro.

Keylor Herrera será el árbitro que impartirá justicia en el partido de vuelta de la semifinal entre Herediano y Liga Deportiva Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados)

Alajuelense debe solventar una situación que no es nada fácil Copiado!

Alexandre Guimaraes confía en tomar la mejor decisión para solventar un dilema que se le presenta de cara al juego decisivo de la semifinal entre Herediano y Liga Deportiva Alajuelense.

Alexandre Guimaraes espera que este sábado haya un partidazo entre Herediano y Liga Deportiva Alajuelense. (JOHN DURAN)

El técnico rojinegro esperará hasta el último momento a Alexis Gamboa, quien sufrió un golpe en la rodilla durante el entrenamiento del lunes anterior y Jeyland Mitchell debe purgar un castigo de dos partidos por expulsión. Lea aquí cuáles serían sus alternativas.

LEA MÁS: Alexandre Guimaraes pide a sus jugadores poner atención a todo, hasta a los juntabolas

Héctor Altamirano aún no entiende razón de su expulsión Copiado!

“Insisto, yo que recuerde no hice absolutamente nada fuera de lugar. Simplemente, quería reanudar rápido, estaba en mi zona técnica y, la verdad, nunca había visto esto que ocurrió. Ellos son seres humanos, se equivocan, yo me equivoco. Ahora hay que concentrarse en lo más importante y elegir bien el once para competir con alta intensidad y seguir avanzando”, expresó Héctor Altamirano, en la víspera del round definitivo contra la Liga.

LEA MÁS: Jafet Soto: 'Siempre en semifinales y en finales nos joden'

Al técnico del Herediano le dictaron un castigo de tres partidos y una multa de ¢187.000. Más detalles los encontrará aquí.

Héctor Altamirano no podrá sentarse en el banquillo de Herediano este sábado. (Rafael Pacheco Granados)

¿Qué pasa si la serie termina empatada? Copiado!

En el caso hipotético de que se completen los 90 minutos del partido de vuelta y que se presente un empate en el marcador global, se aplicaría el artículo 98 del Reglamento de Competición.

Ahí se señala que si ambos equipos tienen el mismo número de goles y puntos acumulados al final del tiempo reglamentario del partido de vuelta, el criterio de desempate será determinado de la siguiente manera:

Se jugará una prórroga (dos tiempos de 15 minutos cada uno, con un descanso de 5 minutos al final del tiempo reglamentario, pero no así entre las dos partes de la prórroga. Si la prórroga termina empatada se ejecutarán lanzamientos desde el punto de penal, aplicándose para ello el procedimiento establecido por la IFAB.

También entraría en juego el artículo 78 del Reglamento de Competición, donde se establece que en las etapas de semifinal, final y gran final, los equipos tendrán derecho a un cuarto tiempo, o momento para realizar cambios; así como una sustitución extra, para un total de seis en todo el encuentro.

Si en el tiempo regular no completaron los cambios reglamentarios (cinco cambios), estos podrán ser utilizados en el tiempo suplementario, junto con el cambio extra mencionado, siempre y cuando se realicen en el mismo tiempo o momento de sustitución.

Recuerde que el gol de visita como criterio de desempate dejó de aplicarse en el fútbol nacional desde esta temporada.

Alajuelense anuncia el partido contra Herediano Copiado!

LEA MÁS: Un jugador referente en San Carlos podría tener una nueva oportunidad en Alajuelense

Herediano anuncia el partido contra Alajuelense Copiado!

La última práctica de Alajuelense antes de visitar a Herediano Copiado!

Herediano dicta las reglas del juego para el partido contra Alajuelense Copiado!

Herediano informó en su página electrónica que los aficionados que asistan al Estadio Carlos Alvarado este sábado 18 de mayo para el partido de vuelta de la semifinal contra Liga Deportiva Alajuelense, tomar en cuenta varios detalles de interés.

Las entradas estarán a la venta en las oficinas administrativas de 8:30 a. m. a 12 mediodía y que en caso de que queden boletos disponibles, podrán adquirirse en el propio estadio desde las 3:30 p. m. y todo niño paga su entrada.

A las 6 p. m. se abrirán las puertas del estadio y tome en cuenta que la Policía de Tránsito y Fuerza Pública realizarán cierre perimetral desde la Quebrada Potrerillos hasta la Avenida 3, a partir de las 4 p. m.

Ningún vehículo particular podrá ingresar ni parquear dentro de dicho cierre. Los únicos accesos serán para la empresa Autotransportes Santa Bárbara; así como vecinos que deban salir o ingresar de sus casas y otros que sólo ingresarán a descargar material para el evento y luego deben hacer su salida de dicho cierre.

Con esta imagen peculiar, Herediano anuncia el juego definitivo de la semifinal contra Liga Deportiva Alajuelense. (Prensa Herediano)

Las rutas alternas hacia Zetillal y San Bosco, o desde esos puntos hacia el centro de Santa Bárbara será por Betania (vehículos livianos) y Guachipelines.

Los socios deben portar su carnet al día, en caso de ausencia del mismo, comunicarse a la oficina de socios: 2261-8489.

LEA MÁS: ¿Por qué nunca hubo fuera de juego en gol de Alajuelense ante Herediano?

Recuerde que las medidas de banderas permitidas es de 2 metros x 1,5 metros, sin palo.

Herediano advierte que no se permite acceso de la barra organizada del equipo visita, ni de ningún miembro de la misma. El club florense se reserva el derecho de admisión.

Lista de prohibiciones para quienes van al partido entre Herediano y Alajuelense Copiado!

- Alimentos ni bebidas (vasos plásticos, botellas y bolsas).

- Monedas.

- Sombrillas con punta. El tamaño de la sombrilla cerrada no puede exceder los 25 centímetros. La apertura de esta sombrilla es para la parte externa del estadio, no puede ser utilizada dentro del estadio.

- Cornetas de ningún tipo.

- Bombas de humo.

- Bengalas.

- Serpentinas.

- Cascos de motorizados.

- Personas que hayan consumido alcohol y/o sustancias prohibidas a discreción de la administración.

- Listado de objetos no permitidos contemplados en el Reglamento Disciplinario.

- La Fuerza Pública tiene en ejecución la Ley para la prevención y sanción de la Violencia en eventos Deportivos y cualquier incumplimiento a la misma procederán como corresponde.

Herediano apela al buen comportamiento de su afición en el partido definitivo de la semifinal contra Liga Deportiva Alajuelense. (Jose Cordero)

Recomendaciones de Herediano a quienes van al partido contra Alajuelense Copiado!

Se recomienda llegar temprano porque el proceso de revisión, requisa y verificación de entradas será lento y minucioso.

A las mujeres se les aconseja portar un bolso pequeño con documentos personales, para que el proceso de revisión sea más rápido.

Llevar capa para cualquier eventualidad con la lluvia, debido a que no se puede abrir ningún tipo de sombrilla dentro del estadio.

Y el club envía un mensaje: “Disfrutemos del fútbol sin violencia y discriminación”.