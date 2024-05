Alexandre Guimaraes pide a sus jugadores poner atención a todo, hasta a los juntabolas

Antes de dirigir la última práctica previo al duelo decisivo de la semifinal entre Herediano y Liga Deportiva Alajuelense, Alexandre Guimaraes confesó que esperará hasta el último momento para tomar decisiones. La Liga tiene una ventaja de 1-0 en la serie.

La primera consulta que recibió el técnico rojinegro fue con relación a los castigos que dejó el partido anterior y que finalmente el Estadio Alejandro Morera Soto no fue vetado. Sin embargo, Guima aseguró que ese era un tema al que no le prestaba atención.

“Estoy concentrado y sinceramente te digo, estoy pensando nada más en el partido de este sábado, después ya veremos, pero está claro que nosotros por lo menos acá adentro lo que venimos es a hablar de fútbol. Ya con las medidas tomadas, ya para mí es asunto muerto”, afirmó Alexandre Guimaraes.

Los dimes y diretes se los deja a otros y se enfoca en trazar las pautas para un partido que sabe que será muy difícil. Ya habló con sus jugadores y los quiere atentos a todo, hasta a los juntabolas.

- ¿Cómo manejar un 1-0 en la serie?

- Para nosotros está muy claro que el rival se va a venir con todo para intentar nivelar el marcador lo más pronto posible. Dentro de eso, nosotros ya lo hablamos. Tenemos los elementos necesarios para hacer que más bien el partido pueda ser beneficioso para nosotros, pero sabemos bastante bien qué es lo que no debemos cometer.

”No debemos hacer faltas innecesarias en las cercanías del área por las dimensiones del campo. Estar muy atentos a todas las situaciones, hasta con los juntabolas. Es decir, estar atentos a que si la bola sale, que nadie se despiste, porque es normal que haya una indicación de apurar el juego.

”Lo que se habla comúnmente en el argot del fútbol, de los famosos detalles. Con esos detalles, en el juego anterior estuvimos muy bien y estoy seguro de que ante la posibilidad de estar en una final de esta etapa, tenemos jugadores de experiencia que deben saber manejar estas situaciones. Es encausar el juego hacia lo que nosotros creemos que hacemos mejor. Después, ya veremos qué pasa”.

- Jeyland Mitchell había sido muy regular y Alexis Gamboa está en duda. ¿Que todos hayan tenido participación le da tranquilidad para la decisión que tome?

- Indudablemente, el plan que habíamos hecho desde el momento en que entramos con el fin de ir viendo al plantel ya en el día a día, porque uno conoce a los jugadores hasta que trabaja con ellos en el día a día y eso nos ha dado pie. Los únicos que no han podido jugar hasta ahora han sido Alejandro Duarte y Joshua Navarro.

”Joshua está más a tono, sin estar todavía en el nivel que nosotros pensamos que debe tener un futbolista para entrar en estas posibilidades. Es un futbolista al que le tenemos mucha fe, quizás en alguno de los últimos partidos e indudablemente para la próxima temporada, pero quién quita un quite.

”Aquí ha habido jugadores que quizás pensaban que no iban a tener mucho chance y se encontraron con minutos que no esperaban. Esa postura que hemos tenido con ellos nos ha ido creando un nivel competitivo muy bueno. Dentro de eso, ahora toca ver los que están ahí como es el caso de Alexis, de Johan Venegas. Fernando Lesme está bien, Yael López está bien y eso a mí me deja más tranquilo.

”Entre más jugadores tenga a disposición, es mejor, a sabiendas de que el partido de este sábado uno nunca sabe, es fútbol y puede irse a tiempos extra y puede irse a penales, entonces en ese aspecto debemos tener la total seguridad de que quienes vayan a estar en esa lista de 18, tengan la anuencia del departamento médico y entonces nosotros tomar la decisión”.

- ¿Cuáles son las principales virtudes que tiene Alajuelense para sacar esta serie contra Herediano?

- Nosotros hasta ahora hemos sido un equipo que de visita nos ha ido bastante bien. Hemos logrado mantener un orden defensivo colectivo, que nos ha permitido reducir las posibilidades de los equipos rivales casa, eso siempre da una confianza, de que haremos todo por repetirlo.

”Hemos ido encontrando en los últimos partidos un poco más eficacia con nuestras oportunidades de gol y eso te da una confianza diferente para ir a jugar este segundo partido. Así que dentro de eso, haremos todo el esfuerzo para pasar de ronda”.

- Keylor Herrera será el árbitro central. ¿Pediría algo al cuarteto arbitral?

- Yo le deseo a él y a todo el grupo arbitral mucha suerte, no va a ser un partido fácil. Si lo han designado es porque tiene las capacidades para manejar un partido así. E insisto, le deseo mucha suerte.

- ¿Johan Venegas está en condiciones de jugar o usted prefiere esconder si está descartado o en duda?

- Yo soy en un entrenador que pienso que más en estas instancias, que el futbolista que puede jugar tiene que estar bien. Lo que hizo Johan la otra noche, eso no lo hace cualquier jugador. Él fue extremadamente consecuente con el compromiso hacia el equipo.

”Lo que hizo Jonathan Moya también, en el sentido de que quizás podían seguir un poco más, pero si lo hacían, a la larga no habríamos tenido la oportunidad de ni siquiera estar pensando que estuvieran en el grupo de la concentración. Todos quieren jugar, más en estas instancias, pero lo que yo he palpado es que hay un grupo muy consciente de que no puede arriesgar nada que no esté por encima de Liga Deportiva Alajuelense”.

- ¿Qué juego visualiza?

- Yo quisiera que fuera un juegazo en términos de fluidez, quisiera... Quizás se repita como fue el partido entre San Carlos y Saprissa; nadie quiera regalar nada y eso hace que a veces situaciones como la que equis jugador en tal posición puede intentar controlar mejor el balón para posteriormente dar secuencia a equis cantidad de pases fluidos y no lo hace, porque hay mucho en juego.

”O porque el estado de las canchas sintéticas no está bien y el futbolista decide que mejor juega a lo que se juega, a la segunda bola, intentar crear una falta para que a partir de ahí, mediante balón parado se tenga una opción de gol. Es el típico juego en estas instancias en ese tipo de escenarios. Ojalá sea diferente”.

- ¿Qué tanto puede cambiar el partido por ser un terreno sintético?

- Yo vi que nuestros jugadores en Santa Bárbara dominaron esa superficie bastante bien, eso me dejó más tranquilo para este sábado.

- Viendo esa cancha no en cuanto a la superficie, sino las dimensiones, ¿modifica la planificación?

El largo de la cancha está bien, es un buen largo, tal vez el ancho de la cancha no sea el de nosotros, pero el equipo en el partido anterior allá controló esas situaciones. Está claro que el equipo local intenta sacar ventaja de las condiciones de su cancha. San Carlos ha hecho una muy buena temporada porque domina bastante su cancha.

”Sporting lo hizo muy bien desde que lo tomó Hernán Medford porque entendió qué tipo de juego deben hacer en esa cancha. Pérez Zeledón se salvó porque Luis Fallas entendió muy bien lo que deben hacer en esa cancha. Cada quien juega con lo que tiene a disposición y es entendible”.

