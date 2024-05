Alajuelense debe solventar una situación que no es nada fácil

Alexandre Guimaraes confía en tomar la mejor decisión para solventar un dilema que se le presenta de cara al juego decisivo de la semifinal entre Herediano y Liga Deportiva Alajuelense.

El técnico rojinegro esperará hasta el último momento a Alexis Gamboa, quien sufrió un golpe en la rodilla durante el entrenamiento del lunes anterior y Jeyland Mitchell debe purgar un castigo de dos partidos por expulsión.

No es la primera vez que debe tomar decisiones para rearmar su defensa. De hecho, así fue como empezó su regreso al campeonato nacional, convertido en el estratega de la Liga.

En aquel instante fue cuando escuchó a Bryan Ruiz y le dio la oportunidad a Jeyland Mitchell, quien salió del equipo U-21 para cubrir una necesidad, se quedó y se volvió un hombre regular. En ese momento, Guillermo Villalobos estaba lesionado, Alexis Gamboa se encontraba con la Selección Nacional y Juan Luis Pérez acudió al llamado con Nicaragua.

Viendo el comportamiento de la Liga, cuando visitó a Herediano en el Estadio Carlos Alvarado, jugó con línea de cuatro; mientras que el miércoles, en el juego de ida de la semifinal, intercambiaba una línea de tres centrales que se convertía en línea de cuatro.

De cara al partido decisivo de este sábado, Alexandre Guimaraes no adelantó qué hará, pero dijo que todo depende de los perfiles que escoja para hacer eso.

“Si algo hemos intentado en estos dos meses acá es ir encontrando en cada línea del equipo, atrás, en medio y arriba, futbolistas que tengan mucha versatilidad táctica”, expresó Alexandre Guimaraes en la víspera del partido donde se definirá quién avanzará a la final de segunda ronda.

Guima cree que en este tiempo logró encontrar lo que quería y por eso tampoco le genera tanta preocupación definir lo que planteará contra Herediano.

“Ahora tenemos que solventar una situación que no es nada fácil, que es no tener a dos centrales del nivel de Alexis y de Mitchell, que ha sido muy bueno para un muchacho de 18 años, hacer lo que ha estado haciendo con una personalidad muy buena.

”No es fácil de suplantar, pero tenemos que encontrar las mejores opciones para que el equipo pueda intentar mantener esa versatilidad que hemos mostrado hasta ahora, sobre todo esa contundencia defensiva”, detalló Alexandre Guimaraes.

Alexis Gamboa está citado para la concentración del equipo, pero que entre en lista es lo que está en veremos. El técnico manudo contó que él le solicitó al club que en el hotel se reservara un espacio más.

“La intención es que estén 19 jugadores, no 18, con el fin justamente de este sábado en la mañana hacer una última pruebita y tomar decisiones”.

¿Cuáles son las opciones que baraja Alexandre Guimaraes?

Aparte de definir este sábado si Alexis Gamboa entrará en lista o no, Celso Borges podría jugar atrás, con Manjrekar James. ¿Es viable?

“No he descontemplado ninguna opción, pero nos queda un entrenamiento y dentro de lo que vamos a conversar con ellos y con el departamento médico, ya en mi cabeza tengo un once; pero está claro que eso puede cambiar de acuerdo a lo que veamos en el entrenamiento, o durante el espacio de la mañana de este sábado, después de descansar en el hotel”, respondió Alexandre Guimaraes.

Celso Borges es una de las cartas que tendría Alexandre Guimaraes para reacomodar su defensa. (JOHN DURAN)

Juan Luis Pérez no ha tenido tanta participación, pero es defensa y otro jugador por el que podría apostar Alexandre Guimaraes es Guillermo Villalobos, quien se convirtió en un verdadero comodín.

El caso de Guillermo Villalobos en Alajuelense

Desde el estreno de Alexandre Guimaraes en el banquillo de Alajuelense, en aquel partido contra New England Revolution, él vio algo distinto en Guillermo Villalobos y lo envió al campo como lateral, pero se lesionó. También ha jugado como defensa central que es su puesto natural, pero Guima habló con él y le dijo que lo quería como contención.

Por ejemplo, el domingo pasado él estuvo en el medio del campo y fue quien metió el pase a profundidad para el gol de Joel Campbell contra Guanacasteca.

“Estaba jugando de contención y me tocó meterme más en ese rol, de intentar asistir a mis compañeros y fue un momento lindo, porque hace algunos años yo no me imaginaba darle una asistencia a Joel, para mí es uno de los mejores jugadores del país y es muy bonito eso”, expresó Guillermo Villalobos a La Nación.

Guillermo Villalobos puede ser el elegido para jugar junto a Manjrekar James en la defensa de Liga Deportiva Alajuelense este sábado. (Prensa Alajuelense)

Dijo que ese tipo de trazos es una de las características de él y le agrada saber que puede jugar donde sea. Cuando Guima le contó los planes que tenía con él, le agradó.

“Yo creo que para mí es bueno, porque se nota que él quiere que yo esté ahí presente y para mí fue muy bonito, porque siento mucha confianza de él. Jugar en varios puestos es bueno y me abre muchas posibilidades”.

Además, con una sonrisa expresó que él aplica aquello que decía Mauricio Montero de ‘chollarse las nalgas’ por la Liga, en el puesto que sea.

El partido definitivo de la semifinal entre Herediano y Alajuelense será este sábado 18 de mayo, a partir de las 8 p. m. en el Estadio Carlos Alvarado en Santa Bárbara. La Liga tiene una ventaja de 1-0 en la serie.