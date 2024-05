Héctor ‘Pity’ Altamirano aún no entiende por qué fue expulsado ante Alajuelense

El técnico del Herediano, el mexicano Héctor Pity Altamirano fue sancionado con tres partidos debido a su expulsión ante Alajuelense, en el juego de ida de la semifinal del Torneo de Clausura 2024, pero aún no encuentra explicaciones de por qué el árbitro Adrián Chinchilla le mostró la tarjeta roja.

Con el castigo impuesto por el Tribunal Disciplinario de la Fedefútbol, Altamirano no estará en el banco en el juego de vuelta este sábado 18 de mayo, a las 8 p. m., en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara, donde el Team necesita ganar por una diferencia de dos goles para avanzar a la final de la segunda fase.

En caso de que el cuadro florense deje en el camino a los rojinegros y pase a la final de la segunda fase, Altamirano tampoco estaría en el banquillo y solo reaparecería si los florenses llegan a una final nacional ante el Deportivo Saprissa.

Altamirano fue castigado por utilizar gestos agresivos y groseros contra el cuarto árbitro del encuentro, según se indicó en el informe arbitral, por lo que deberá pagar una multa de ₡187.000. Asegura estar sorprendido por su expulsión del terreno de juego.

“Insisto, yo que recuerde no hice absolutamente nada fuera de lugar. Simplemente, quería reanudar rápido, estaba en mi zona técnica y, la verdad, nunca había visto esto que ocurrió. Ellos son seres humanos, se equivocan, yo me equivoco. Ahora hay que concentrarse en lo más importante y elegir bien el once para competir con alta intensidad y seguir avanzando”, comentó Altamirano.

El estratega azteca confesó que tras el partido ofreció disculpas a sus jugadores y ahora solo se concentra en escoger el mejor once para medirse a la Liga este sábado.

“Al principio de mi carrera me expulsaban mucho, pero encontré ese equilibrio para evitarlo. Lo que yo viví en ese partido ante Alajuelense nunca me había sucedido, no me gusta lo que pasó. Como líder, debes estar preparado para esas situaciones y, como dije, ahora nos enfocaremos en la recuperación de los jugadores para plantear el once que más nos convenga”, añadió Altamirano.

¿Jafet Soto al banquillo?

En el Herediano es muy común que, cuando expulsan al técnico, el actual presidente del club, Jafet Soto Molina, sea quien dirija al plantel, y ante Alajuelense no sería la excepción. El jerarca rojiamarillo aseguró en Radio Columbia que está listo si así lo requiere el equipo.

Por su parte, el técnico azteca recalcó que van a buscar lo mejor para la institución con el fin de sacar la serie ante los manudos.

“Estamos centrados en el plan de partido y es un tema que vamos a platicar (que Jafet Soto esté en el banquillo). Nos sentaremos a hablar sobre qué es lo mejor para el equipo. Obviamente, confío en la gente que está conmigo en el banquillo. Todos queremos el bien común para el equipo y elegiremos lo que más nos convenga. El equipo está lo mejor posible”, añadió Altamirano.

Sobre el partido, el estratega florense destacó que el volante Gerson Torres, quien estaba lesionado, ya está elegible tras cumplir una semana de entrenamientos, por lo que entrará en la convocatoria.

“Mañana vamos a poner el mejor once ante la Liga. Si hay alguien que no ha sido utilizado, pero muestra un buen rendimiento, jugará, porque al final confío en todo el plantel. Ese ha sido mi discurso con ellos. Al final, esto es de rendimiento y si mañana necesito algo distinto que no hemos tenido en los anteriores partidos, lo voy a utilizar para poder ganar ese partido. Así será”, sentenció Altamirano.