En Herediano explotan: ‘No hay ninguna toma que nos diga que entró (el gol de Alajuelense)’

Una vez más el arbitraje es el señalado en una serie decisiva, de nuevo llueven cuestionamientos cargados de furia hacia los réferis y otra vez un equipo explota al sentirse perjudicado. El tema recurrente está sobre la mesa y en esta ocasión es el Herediano el que levantó la voz, tras caer 1 a 0 ante Alajuelense.

En el banquillo de Herediano enfurecieron, luego de que el árbitro Adrián Chinchilla expulsara a Héctor Altamirano, en el cierre del juego ante Alajuelense, en la ida de las semifinales del Clausura 2024. (JOHN DURAN)

Los florenses no escatiman al evaluar el desempeño del central Adrián Chinchilla, los asistentes Diego Salazar y Jeriel Valverde, e incluso el cuarto, Yazid Monge. Consideran que la labor del equipo arbitral fue nefasto, especialmente el de Valverde, ya que sostienen que el gol de la Liga no debió ser validado.

“No hay ninguna toma que nos indique que la pelota entró. He revisado todas las imágenes desde diferentes ángulos y no. Lo que me sorprende es que el asistente (Jariel Valverde) levanta la bandera antes de que entre, lo que indica que vio un fuera de juego. Sin embargo, cuando validan el gol, corre hacia el centro. Es muy extraño”, expresó Robert Garbanzo, gerente deportivo de los rojiamarillos.

Garbanzo cuestionó la inexperiencia de los líneas y también señaló que a Chinchilla le otorgaron un premio, a pesar de que “desde hace tiempo ha estado desempeñándose muy mal”.

En el Team afirman que la anotación de Jonathan Moya en el minuto 58 no debería haber contado por dos razones: el balón no cruzó completamente la línea de gol y Moya estaba en posición adelantada al momento de impactar la pelota.

Además, los heredianos están indignados por la expulsión del técnico Héctor Pity Altamirano, y culpan al cuarto árbitro, Yazid Monge. Altamirano declaró que intentó entregarle la esférica a uno de sus jugadores para que hiciera un saque lateral rápido, pero Monge se la quitó y, sin decirle nada, lo expulsó.

“Se pueden cometer errores, pero luego viene la expulsión del Pity y eso es demasiado. Todos pueden fallar, pero lo que pedimos es que envíen árbitros experimentados que no se asusten. El cuarto árbitro estaba nervioso, lo vi en el medio tiempo. No estamos aquí para probar árbitros”, añadió el gerente del equipo.

Garbanzo explicó que solicitarán la anulación de la tarjeta roja para el Pity, para que pueda dirigir el partido de vuelta el próximo sábado en el Carlos Alvarado (8 p. m.); para ello, dijo, aportarán videos como prueba.

Así mismo, consideró que en Alajuelense no pueden cuestionar nada del arbitraje, porque se vieron muy beneficiados.

“Ellos reclaman dos jugadas como penal y no son penales. Soy honesto y no fueron faltas, así que el arbitraje al que afectó fue a Herediano”.