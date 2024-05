Jafet Soto: ‘Siempre en semifinales y en finales nos joden’

La voz de Jafet Soto era la que todos los seguidores del Club Sport Herediano querían escuchar luego del primer juego de la semifinal contra Liga Deportiva Alajuelense.

Fue algo adelantado por los futbolistas rojiamarillos en el Estadio Alejandro Morera Soto, pues insistieron en que él era el indicado para referirse a la labor arbitral de Adrián Chinchilla, Diego Salazar, Jeriel Valverde y Yazid Monge.

Jafet Soto siguió por televisión todas las incidencias del partido entre Alajuelense y Herediano. Su criterio es que su equipo salió fortalecido del primer juego de la semifinale, un pulso donde la Liga tomó ventaja de 1-0.

“Vi a mi equipo con personalidad, con muchas ganas, con una gran actitud e indudablemente, pasa lo que nos ha pasado a lo largo de once años en Fuerza Herediana, nos hicieron una (Christian) Foster (gol fantasma en semifinal entre Saprissa y Herediano en 2015); nos habían hecho una en Tibás, faltaba que nos hicieran una en Alajuela”, aseveró Jafet Soto en Encuentro Deportivo en Columbia.

Mencionó que después salen diciendo que Herediano es el equipo al que más penales le pitan en temporada regular y que podría ser cierto, en ese momento del torneo, “porque siempre en semifinales y en finales nos joden, deberían de sacar esa estadística”.

Inclusive recordó una situación con el exárbitro Wálter Quesada en 2015: “No le pitó dos penales a Rooney Mora, porque no le dio la gana, porque era antiherediano, entonces es indudable que tenemos que ir contra todo”.

Jafet Soto aseguró que si analiza el partido no desde el plano deportivo, sino desde el punto administrativo, de cómo se desarrolló, lo define como “totalmente descontrolado”. Y que eso es una razón de peso suficiente para que en el juego de vuelta de la semifinal se nombre a un cuarteto arbitral de experiencia.

“A mí me critican cuando yo salgo antes de los partidos y empiezo a hablar del arbitraje, bla, bla, bla y cuando salió el entrenador de ellos (Alexandre Guimaraes) y el vocero de ellos (Marco Vásquez) a decir que había que cuidar a Joel (Campbell) y que esto y lo otro, está predisponiendo”, cuestionó.

Considera que entonces él podía salir diciendo que cuidaran a Elías Aguilar, porque siempre le vuelan patadas, o al mismo Fernán Faerron, que siendo defensa, es de los jugadores que recibe más patadas, agarronazos, manotazos y ofensas.

“No es que el partido se descontroló al final, el partido siempre estuvo descontrolado, porque vea las caras y las malacrianzas de Michael Barrantes, de Celso Borges, de los jugadores que están cerca cuando reclaman las faltas”.

Seguidamente, Jafet Soto se refirió a las dos acciones polémicas en las que los manudos consideran que daban para penal sobre Carlos Mora y que inclusive analistas arbitrales así lo indican.

“Se va cayendo, va inclinado, no ha ni llegado a la pelota y ya se va cayendo y vea el gesto, Mora se cae y vuelve a ver al árbitro, todas las veces. Ese descontrol hoy se paga, pero también se paga porque a Joel le pitaron todo lo que quisieron. Entonces hay que salir hablando de Elías, de Allan Cruz y de otros”.

El jerarca de Fuerza Herediana no comprende la expulsión de Héctor Altamirano y dijo que es la primera vez en su vida que ve que le muestran la tarjeta roja a un entrenador por pasar la pelota a la cancha para que se juegue rápido.

Inclusive, reveló que sus futbolistas le contaron que ellos le preguntaron en el momento al central que por qué tomó esa decisión; y que él les respondió que no sabía, porque fue el cuarto árbitro quien simplemente le dijo: ‘Expúlselo’.

Jafet Soto podría dirigir a Herediano el sábado

¿Se sentará Jafet Soto en el banquillo al no poder estar Héctor Altamirano? Contestó que a hoy no lo sabe, pero que si lo creen necesario, lo hará y que si pasa, sería como entrenador, no como presidente, ni como miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol.

“Hay presidentes que no tienen capacidad para sentarse en la banca, hay miembros del Comité Ejecutivo que no pueden porque no son entrenadores, yo sí soy entrenador. Si mi equipo me necesita en la banca, yo voy a estar en la banca, eso téngalo por seguro y voy a pelear con uñas y dientes”.

Jafet Soto: ‘Objeto es objeto’

Tras conocerse el informe arbitral de Adrián Chinchilla, él no está de acuerdo en el debate actual para interpretar qué es y qué no es un objeto contudente, debido a la duda de si habrá veto o no para el estadio de la Liga.

Recordó que en el último clásico, Alajuelense recibió una multa de ¢210.000 por el lanzamiento de objetos contundentes por parte de un aficionado, que no impactó a ninguna persona, pero que el reducto quedó apercibido.

“¿Tiene que ser un cuchillo o una piedra para que entonces sí castiguen el estadio? Objeto es objeto, y además, descontrol. Nada de eso hubiese pasado si hubiese habido una situación administrativa diferente con el cuarto árbitro”.

El desenlace de la semifinal entre Herediano y Alajuelense será el sábado 18 de mayo a partir de las 8 p. m. en el Estadio Carlos Alvarado, en Santa Bárbara.

“Nos reservamos el derecho de admisión, tenemos un control, no recibimos ninguna barra organizada, ni integrantes de esas mismas barras y si vemos, pensamos, analizamos y la seguridad nuestra privada considera que no pueden entrar al estadio, entonces no pueden entrar. Aviso una vez más, porque todavía intentan llegar al estadio”, advirtió.