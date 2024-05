¿Por qué nunca hubo fuera de juego en gol de Alajuelense ante Herediano?

El polémico partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Herediano evidenció que muchos desconocen las reglas de juego de la International Board (IFAB), el órgano de la FIFA que estipula cómo hacer los debidos procedimientos que los árbitros deben poner en práctica.

Cuando un guardalíneas levanta su banderín, no necesariamente significa que esté sancionando una posición prohibida. Esa clase magistral corrió por cuenta de Jeriel Valverde, el asistente 2 que le indicó al árbitro central Adrián Chinchilla que hubo gol. Así lo detalla el exréferi Orlando Portocarrero en esta entrega de La Nación Explica.

El exárbitro Orlando Portocarrero considera que la validación del gol de Jonathan Moya fue una interpretación y actuación correcta por parte del asistente Jeriel Valverde. (JOHN DURAN)

Su criterio es que en función a la regla y lo que dicta International Board, el asistente Jeriel Valverde realiza el proceso adecuado, correcto e idóneo, partiendo del principio que en ese instante conforme al espíritu de juego y de las reglas, él debe formularse esta pregunta: ¿Qué es lo que el fútbol espera de mí? Y la respuesta automática de opción única es sancionar lo que ve correctamente.

“La toma de decisiones es un trabajo en equipo; Adrián Chinchilla no lo visualiza porque no le corresponde, él está lejos y el que tenía la mejor posición en ese momento, o el posicionamiento, era Jeriel Valverde y lo hace de forma correcta”, aseguró Orlando Portocarrero.

- ¿Cuál es el procedimiento correcto?

- Lo que hizo él. Lo primero que debe haber es una sinergia, una comunicación visual, ese contacto que deben tener los árbitros y crear ángulos de visión para la toma de decisiones en equipo, las más correctas y justas. A partir de ahí levanta su bandera, la mantiene arriba 1, 2 segundos e inmediatamente con su bandera señala hacia el centro y corre hacia allá. Todo lo hace de forma correcta.

”Eso indica que el balón ingresa y por lo tanto el gol es válido. El procedimiento fue el adecuado y estipulado por FIFA; pero hay personas que están tergiversando, o no entienden el procedimiento y dicen que el asistente señaló posición de fuera de juego. Eso es completamente falso”.

El árbitro asistente levanta la banderola dos segundos, señala al centro y corre hacia allá validando un gol dudoso. (Cortesía)

- ¿Por qué al levantarse la bandera solo se piensa en fuera de juego?

- El señalamiento en posición fuera de juego quizás puede ser parecido, pero es totalmente diferente. Estar en posición fuera de juego no es una falta en sí. Los árbitros asistentes señalan una posición fuera de juego bajo tres consideraciones.

”La primera consideración que dicta la regla es cuando dicho jugador estando en posición fuera de juego gana ventaja en dicha posición. La segunda consideración es cuando dicho jugador está interfiriendo en la acción de juego. La tercera es cuando dicho jugador estando en fuera de juego está interfiriendo a un adversario.

”Para que se sancione fuera de juego tienen que darse esas características. Si no se da, puede estar en fuera de juego, pero si el balón no llega donde él, la acción continúa”.

- ¿Cuál es el procedimiento correcto para señalar fuera de juego?

- Primero es levantar la banderola 1, 2, o 3 segundos y luego con su bandera señalar con tres formas: una es posición de juego lejos, una posición de juego intermedia y una posición de juego cerca del árbitro asistente.

”Es una acción muy dividida, muy polémica, pero los árbitros Jeriel Valverde y Adrián Chinchilla la resolvieron de muy buena forma. No es muy fácil decir que el balón ingresó. No es lo mismo estar en una cancha y tomar decisiones en fracciones de segundo que estar sentado y ver hasta cinco veces la repetición.

”Viendo lo que pasó, se visualiza que el jugador Fernán Faerron tiene su pie de apoyo, que es el derecho, sobre la línea y con el pie izquierdo saca el balón que había traspasado en su totalidad. La regla dice que tiene que haber traspasado la línea de meta en su totalidad y lo hizo. Aquí el mérito es para el joven Jeriel Valverde”.

Cuando el asistente señala posición prohibida, levanta la bandera dos o tres segundos e inmediatamente indica la posición de quien se encontraba en fuera de juego. (Cortesía)

- ¿Qué pasó en la otra acción que invalidó?

- Después se vino un segundo gol que fue invalidado y el joven nunca pierde la concentración. A pesar de que acababa de dar un gol bastante polémico, tomando la decisión correcta, anuló otra acción, bien anulada. Ahí el jugador estaba sacando ventaja de una posición ilícita y Jeriel Valverde de nuevo señaló de forma correcta.

- ¿Qué le pareció el arbitraje en ese juego?

- Por lo que dicta la regla y lo visto en el trabajo de Adrián Chinchilla y su equipo, me parece que sacaron el partido a término medio. Pienso que los árbitros están dirigiendo muy lejos y toman decisiones, no puede ser que un árbitro en este país no esté cerca de la jugada. Yo creo que se están yendo a los extremos, porque tampoco estar cerca de la jugada estorbando es sinónimo de tomar buenas decisiones.

”Hacerlo a 25 y 30 metros no se vale, se pierde credibilidad. Creo que los árbitros se están yendo a los extremos y tienen que buscar un balance, un equilibrio, que podría ser la distancia en la acción de juego para no estorbar de 12 a 15 metros. Y esto lo digo por lo que hemos visto en otros partidos también”.

- ¿Fue penal? ¿No fue penal?

- Hay dos acciones que generan polémica sobre Carlos Mora. El fútbol es de contacto y él siente el brazo del rival y se tira en el marco norte. Él trata de venderle esa acción a Adrián Chinchilla, pero no se la compra y me parece bien.

”En el segundo tiempo, se dio la otra acción en el marco sur. El defensor de Herediano no tiene opción de jugar al balón por la distancia, le mete el pie derribándolo y en función a la regla, él se descuida por completo del balón. Él no va a jugar el balón, le mete el pie, hay contacto y esa acción daba para sancionar el penal. No lo consideró así Adrián Chinchilla, esa fue su posición, se le respeta, pero daba para más”.

- ¿Qué piensa de la expulsión de Jeyland Mitchell?

- Es una acción donde hay fuerza, hay velocidad y la expulsión muy bien, roja directa por ser responsable de juego brusco grave, o brutalidad, de acuerdo a lo que dicta la regla.

- ¿Y lo que pasó entre Yazid Monge y Héctor Altamirano?

- Posteriormente se dio una situación muy poco común, en donde una gran cuota de responsabilidad tiene la Comisión de Arbitraje, o en este caso, los que designan a los árbitros, que son Horacio Elizondo y el coordinador (Jeffrey Solís).

”Me parece que son los grandes responsables porque un muchacho que está haciendo sus primeras armas, como el cuarto árbitro, aún no domina su categoría en Segunda División. ¿Cuántos partidos ha hecho en este torneo? ¿Cuántos partidos ha dirigido en Primera División?

”Yo le he dado seguimiento. Hace más de un año en Pérez Zeledón vs. Grecia no salió bien librado. Después de casi año y medio, la semana pasada salió nombrado otra vez en Primera División y lo hacen merecedor para un partido de esta trascendencia.

“Me parece que es responsabilidad de quienes están designando, porque él no tiene la suficiente madurez arbitral, recorrido o experiencia para estar en un partido de esta índole.

”¿Y por qué digo esto? Muy sencillo, vamos a describir la acción de juego. Herediano va perdiendo 1-0, en ese momento el entrenador Héctor Altamirano toma el balón y está dentro de su área técnica, él quiere jugar rápido.

”¿Qué problema tiene jugar rápido? Él llega, toma el balón y se lo quiere pasar a su compañero. ¿Qué problema hay ahí? Quiere jugar rápido y no hay ningún problema. El árbitro hace una intromisión indebida. Él no debió de haber llegado a la zona técnica y quitarle el balón.

”Ahora bien, me parece que el árbitro en esa acción se equivoca, hace una intromisión indebida; es provocador en esa acción y no justifico el comportamiento, que quede claro, no comparto el comportamiento del señor Altamirano, porque lo agarra de sus manos y lo que hace es pegarle un meneón, como diríamos popularmente. Eso fue faltarle el respeto.

”La expulsión por eso, bien hecha; pero aquí hay un acto que yo nunca había visto en Costa Rica, donde un cuarto árbitro se intrometa de forma indebida a quitarle el balón porque un jugador quiere jugar rápido. Aquí deben buscarse árbitros de mayor solvencia, de mejor lectura arbitral, de mayor experiencia para que tenga un mejor control.

”El partido está caliente dentro de la cancha y un árbitro fuera lo calienta más, lo que hace es traer problemas al cuarteto arbitral y me parece que ahí hubo una intromisión indebida”.

- ¿Debería apostarse por cuartetos de experiencia?

- En estos partidos los árbitros no pueden llegar a experimentar, porque se está jugando mucho. Están enviando árbitros muy nuevos a este tipo de partidos. Los árbitros están en deuda con el fútbol, pero más que todo la Comisión, porque no está designando a las personas quizás idóneas para ciertos partidos.

”No lo digo por parte del árbitro principal, sino por los asistentes y el cuarto árbitro. No se puede apostar a la inexperiencia, a los muchachos que son bisoños, por los nuevos; hay que poner a los mejores y a los que tengan mayor experiencia, porque se está jugando un torneo y no se puede llegar a experimentar a estas fases”.