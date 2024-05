San Carlos se apagó cuando más necesitaba brillar en el campeonato

El equipo animador del Torneo Clausura 2024, uno de los más goleadores del certamen, se olvidó cómo de ganar en el momento más importante de la temporada.

Los Toros del Norte sumaron seis compromisos sin ganar, al perder 0-1 el partido de ida de las semifinales del Clausura 2024 ante Saprissa. Desde el pasado 17 de abril, cuando vencieron a Guanacasteca 0-1 como visitantes, no volvieron a celebrar victorias en el campeonato. En esas seis fechas, perdieron dos veces ante Saprissa y una vez contra Sporting; empataron con Liberia, Puntarenas y Grecia.

Sin embargo, pese a la mala racha, los norteños consideran que pueden darle vuelta a la serie, al considerar que está abierta y aún cuentan con posibilidades. El volante Sebastián Castro enfatizó que el resultado no refleja el desempeño de San Carlos, que al final intentó igualar el marcador.

“Mentalmente, demostramos que estamos fuertes. Al final tuvimos una opción, pero no logramos concretarla. El equipo tuvo personalidad, el control de la pelota y sé que allá en Saprissa podemos darle vuelta a la serie. Sé que podemos hacerlo, y es necesario concretar las oportunidades para lograr nuestros objetivos de avanzar a la final de la segunda fase”, comentó Acuña.

El jugador norteño enfatizó en que lamentablemente no concretaron las opciones y eso finalmente pesó en el resultado, aunque no se dan por vencidos en su afán de avanzar a la serie.

Por su parte, Córdoba también lamentó que el equipo no fuera contundente en la primera parte, lo que al final influyó en el marcador final.

“En casa no podíamos dar ventajas. Lamentablemente, no se nos dio el resultado. Estamos orgullosos del trabajo que hicimos. Metimos a Saprissa atrás, a pesar de tener un hombre menos. Ellos nos agarraron mal parados en el gol, pero no pasa nada, hay que ir a Tibás a ganar, este equipo lo ha hecho y no hay nada imposible en el fútbol”, expresó Córdoba.

Roberto reiteró que equipos como Saprissa, Alajuelense o Herediano no se les pueden dar ventajas porque no perdonan y, con el marcador a favor, manejan el partido de manera diferente y es más complicado.