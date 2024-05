Luis Marín lamenta el gran pecado de su plantel que los tiene al borde de la eliminación

- ¿Cuánto pesan las deficiencias ofensivas de su equipo en la derrota ante Saprissa (0-1)?

- Sí, creo que ahí está la diferencia. Saprissa tuvo una oportunidad en el segundo tiempo. En la jugada del gol habíamos hablado con los muchachos, que había que estar atentos porque Mariano (Torres) cobra rápido y nos la hizo (David) Guzmán de cabeza. Nosotros tuvimos algunas claras, pero no las concretamos.

- ¿Dónde estuvo la diferencia en el compromiso ante Saprissa?

- Claramente, la efectividad. Ahí estuvo la diferencia. En el volumen de juego no hay diferencia, pero lamentablemente el fútbol se define por goles. La eficiencia frente al marco pesa en estas series. Estamos vivos y vamos a buscar ganar el partido para avanzar. En dos días no vamos a poder trabajar en la definición, por lo que será un tema individual y de concentración de cada jugador.

- ¿Cuánto pesó el error en la marcación a David Guzmán, quien marcó el gol del Saprissa?

- Lo hablamos con los muchachos, lo conversamos y eso pesó en los últimos partidos. Aquí lo importante es que la serie está viva. Si alguien cree que no podemos darle vuelta a la serie, pues no gastamos en gasolina, en el hotel, en la concentración. Debemos creer que podemos ir a ganar. No será fácil, pero el rival no nos va a regalar nada.

- ¿Cómo jugar el juego de vuelta?

- Nos la debemos creer. Fuimos a Saprissa y metimos dos goles. En Alajuela también hicimos un buen partido. No vamos a contar con Cabral y vamos a ver cómo están un par de jugadores que están resentidos con algún problema físico. Tomaremos las decisiones para poner en la cancha lo mejor que tenemos y tratar de darle la vuelta al marcador.

- ¿Qué tanto pesa el estadio Ricardo Saprissa?

- El estadio no juega, todo lo demás es externo, todo depende de la personalidad de los jugadores. Debemos buscar el resultado. No podemos ser un equipo timorato y esperar en un contragolpe para meter un gol. Debemos ser un equipo equilibrado, con buena circulación de la pelota. Lamentablemente, las distracciones nos han pasado factura. Trataremos de ir a empatar la serie y poder remontarla siendo un equipo equilibrado.

- ¿Hay distracciones de los jugadores por ofertas de otros equipos?

- Es normal que se den las ofertas de otros lados, ellos lo saben, pero son profesionales. Roberto (Córdoba) y Joseph Peraza, me imagino que quieren irse bien. Son jugadores con futuro y no considero que se desenfoquen, porque la oportunidad vendrá por su buen rendimiento.