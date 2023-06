Javier Santamaría, director deportivo de Alajuelense: ‘Vengo al mejor club de todo Costa Rica’

Javier Santamaría dejó ver parte de su línea de pensamiento como director deportivo de Liga Deportiva Alajuelense. Al ingresar a la sala de prensa del Centro de Alto Rendimiento (CAR), en Turrúcares, lo primero que hizo fue darle la mano a cada periodista y presentarse personalmente.

Después de indicar que ese gesto fue una señal de educación y respeto, el español lanzó una frase que de inmediato desató revuelo en redes sociales: “Vengo al mejor club de todo Costa Rica”.

Luego explicó por qué dijo eso y por qué lo cree. Además, aseguró que la posición de Alajuelense es que no está de acuerdo en esa idea de que se habilite la quinta plaza de extranjeros.

- Pareciera que para este torneo van a aprobar que sean cinco extranjeros, antes eran cuatro. ¿Qué piensa de eso usted, que viene de un fútbol donde hay mucho extranjero?

- El posicionamiento nuestro es que quizás no es muy conveniente para nosotros, porque en Liga Deportiva Alajuelense tenemos todos en el CAR para ir proyectando cada vez más jugadores nacionales y creo que eso quita un espacio. Al final, es una decisión que hay que tomar en conjunto y respetaremos lo que pase al final.

- Acá es común que vienen partidos importantes y de otros clubes hacen ataques al gerente, al presidente, al club en general. ¿Cómo respondería a esas situaciones? ¿Le gusta la polémica o mantenerse fuera de eso? ¿Cuál es el estilo suyo?

- De entrada no tengo redes sociales, no me busquen, no me van a encontrar y no porque crea que es algo malo. Respeto a todos quienes las utilizan, pero yo prefiero dedicar el tiempo a otras cosas que para mí son más importantes, más interesantes.

“Por encima de todo me considero una buena persona, voy a tenderle la mano a todas las personas, como lo hice con cada uno de ustedes (periodistas) desde el momento en el que he pisado la sala de prensa. Así soy yo y no tengo tiempo para meterme en trifulcas o cualquier cuestión con otras personas que nos vengan a atacar.

“Yo estoy concentrado en trabajar para la Liga. A mí lo que me importa es de las puertas del CAR para adentro y eso es lo que me preocupa. Lo que puedan decir los demás, evidentemente cada quien está en derecho de opinar y respeto mucho las opiniones de cada quien, pero yo estoy enfocado en lo mío”.

- Su frase de que llega al mejor equipo de Costa Rica dio mucho de qué hablar en redes sociales. ¿En qué se basa para esa afirmación, es por convicción o es lo lógico que se dice al llegar a un club nuevo?

- Estaba esperando esa pregunta. Cuando hago una valoración para decir que llego al mejor club de todo Costa Rica, contemplo estos ingredientes: la historia, la afición, el equipo varonil masculino de Primera División, el equipo femenil de Primera División, liga menor, infraestructura y personal. Entonces no me cabe duda de que llego al mejor club de todo Costa Rica.

- En el fútbol predominan los títulos en el fútbol, Alajuelense tiene este CAR hace un buen tiempo y los títulos no han llegado. ¿Qué proyecta hacer usted?

- Todas las partes son importantes y todas suman. Primera División, equipo femenino y liga menor. Vengo al mejor club de Costa Rica y la exigencia es ganar, entonces vamos a trabajar para que eso suceda, sin ninguna duda.

- La afición está pendiente de los refuerzos y algunos dirigentes hablan de la posibilidad que la planilla sea más amplia. ¿Cuántos futbolistas faltan por llegar?

- El mercado cierra hasta el 4 de setiembre y hasta esa fecha pueden pasar muchas cosas. Nosotros de momento estamos contentos con la confección del plantel. Queda mucho para el mercado, hay una Copa Oro de por medio y pueden pasar muchas cosas. Estaremos atentos a los acontecimientos de los próximos días.

- ¿Por qué cambió de trabajo, porque en León se veía estable?

- Uno al final siempre busca crecer, uno tiene aspiraciones, metas en la vida y una oportunidad como la que se generó de venir aquí en la Liga Deportiva Alajuelense era un gran reto y un gran crecimiento para mí en lo personal y lo profesional, entonces no hubo que pensárselo demasiado.

- ¿Se ha hablado con Daniel Chacón?

- En cuanto a los movimientos del mercado, todos los rumores que puedan aparecer ahora, nuestra política es que hasta que las cosas no están formalmente oficializadas y confirmadas, hasta el momento son rumores y seguimos trabajando en eso.

- ¿Qué tanta injerencia tuvo en las contrataciones que ya hizo Alajuelense y que mucho se ha hablado de Michael Barrantes por la edad que tiene?

- Por ética profesional, yo estuve cerrando una etapa profesional en el Club León y todos mis esfuerzos estuvieron ahí hasta que dejé de ejercer. Eso fue a principios de junio, que fue cuando ya me trasladé al finalizar la Concacaf.

“Desde que llego aquí empiezo un poquito a conocer cómo está la situación, a ver el organigrama, las áreas de estructura del club y viendo un poquito las necesidades que podamos ocupar a corto plazo para poder arrancar lo más preparados posibles. Estoy en el punto de ir organizando bastantes cosas.

“Apenas llevo dos semanas, ahora estoy empezando a ponerme al día y a tomar algunas situaciones de carácter más interno para poder intervenir”.

- ¿Cómo fueron estos primeros días?

- Muy bien, la verdad es que desde el primer día me he sentido muy cómodo, muy a gusto. Hay una base establecida, hay una estructura y un orden, hay un buen organigrama. Creo que hay personal y hay herramientas para poder construir cosas grandes, tanto para liga menor, femenil y varonil de Primera.

“Entonces contento. La gente me ha recibido bien, con Andrés estuvimos en comunicación en los primeros días que yo llegué, porque ellos todavía no estaban aquí.

“Siempre ha sido una comunicación muy fluida, estamos hablando a diario y ahora llegué tarde y me disculpan porque estaba con él revisando unos temas. Muy a gusto, emocionado y contento por la oportunidad de estar aquí”.

- ¿Qué conoce el fútbol costarricense y en qué punto está en el área de Concacaf?

- Soy un entusiasta de mi profesión, me encanta y entonces por cuestiones horarias he destinado mucho tiempo a ver el fútbol de Costa Rica. Creo que está progresando muy favorablemente y así se manifiesta en competencias internacionales y los Mundiales, donde Costa Rica ha tenido una buena participación.

“Creo que está progresando, vamos mejorando muchas cosas. Se está prestando atención a las ligas menores para que cada vez vayan subiendo jugadores más preparados para poder trascender a nivel nacional o internacional.

“Creo que el fútbol costarricense está cada vez más posicionado en el mapa internacional y en el mapa mundial, de eso no tengo ninguna duda”.

- ¿Qué tiene el jugador tico que lo diferencia al resto de lo que ha podido detectar?

- Es una respuesta muy amplia y dependerá mucho de las demarcaciones, de las posiciones, dónde juegue. Puedo mencionar que en estos primeros días, aquí en el CAR, el tipo de jugador que tenemos se me hace muy interesante, por las condiciones físicas, bastante predominantes.

“Podríamos hablar de diferentes posiciones, de cualidades, tanto cognitivas, condicionales, coordinativas”.

- Aquí se habla de que el equipo necesita reforzar su identidad. ¿Cuánto pesa la identidad en un equipo?

- La Liga siendo el mejor club de todo Costa Rica tiene el deber y la obligación de siempre presentar una identidad. Estamos obligados a mostrar, tenemos que ser protagonistas en todo lo que hagamos, bien sea el primer equipo, el equipo femenil o las categorías de liga menor.

“Como en estos días estamos sentando algunas bases y organizando cosas, yo creo que será interesante e importante que todas las partes involucradas nos pongamos de acuerdo para poder posicionar a la Liga dentro de una identidad clara”.

- Ganar títulos es la urgencia de Alajuelense y Joseph Joseph confirma que es una exigencia, pero por más que se trabaje no hay forma de garantizarlos. ¿Cuánto complica el trabajar con esa presión?

- Al final, es el pan de cada día cuando estás en un club grande, no hay de otra. Trataremos de prepararnos y cuidar todos los detalles para llegar a la recta final de los torneos compitiendo y tratando de ganar títulos, para eso estamos aquí.

“Si existiera una fórmula mágica, a lo mejor el Manchester City habría ganado más en Europa en los últimos años y le costó unos cuantos años levantar el título. La fórmula está en el día a día, en trabajar, cuidar todos los detalles”.

- ¿Qué plan tiene para la liga menor en cuanto al ascenso de jugadores al primer equipo?

- No podemos obligarnos y forzar a que un jugador debute o juegue en Primera División. El propio jugador va mostrando los tiempos, con el acompañamiento de nosotros, que somos los profesionales, que los asesoramos.

“Ahora van a salir las primeras generaciones que arrancaron desde que el CAR se construyó en su totalidad con la residencia y academia. Entonces, cada vez vamos a tener jugadores más completos porque están recibiendo una educación y un proceso de formación más completo de lo que recibían antes.

“Esperamos tener cada vez más jugadores preparados para la Primera División. La plantilla la tenemos con un promedio de 24 años con los jugadores que tenemos actualmente. Es una plantilla bastante joven. Tenemos a 27 jugadores entrenando en cancha, de los cuales, más del 70% están por debajo de los 23 años.

“Yo creo que van bien, es una realidad que tenemos jugadores con sus respectivas selecciones nacionales, pero ahí están levantando la mano y listos para el momento en el que se ocupen”.

- ¿Realmente la Liga está interesada en Daniel Chacón?

Discúlpame por la insistencia, no quiero ser grosero, pero la política del club es que hasta que las cosas no son oficiales no formalizamos nada.

- ¿Sí interesa?

- Rumores y hay muchos.

