El único ‘reproche’ de un directivo de Alajuelense a Shirley Cruz

Mientras se efectuaba la presentación de Katherine Arroyo y Emelie Valenciano como refuerzos de Alajuelense, el directivo manudo León Weinstok recibió una pregunta puntual sobre el caso de Shirley Cruz y la ocurrencia de algunos dirigentes, que pensaron en extenderle una invitación a la 10 para que vaya al Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda.

Los días pasan y no merman las consultas sobre la ausencia de Shirley Cruz entre las jugadoras que efectúan un campeonato de preparación para la cita planetaria. Sin embargo, lo que faltan son las respuestas claras.

“Es difícil para mí referirme a por qué no está convocada a la Selección, porque es una consulta que le atañe más al cuerpo técnico de la Federación como tal. Lo que yo sí puedo decir es que Shirley además de la trayectoria que tiene, que habla por sí sola, tiene un presente muy grande”, expresó León Weinstok.

Shirley Cruz está dándose un espacio antes de definir lo que quiere para su futuro. (Mayela López )

Su criterio es que a ella no se le puede encasillar como exjugadora, cuando acaba de disputar una final en la que se echó el equipo al hombro para una remontada histórica que culminó con el pentacampeonato de las leonas.

“No es solo pasado, es presente lo que tiene Shirley. Sobre lo que se ha dicho de ella, la verdad me ha sorprendido mucho, sobre su liderazgo, porque es alguien que lleva más de una década siendo capitana de la Selección y al final de su carrera salen rumores negativos”.

Eso es algo que en lo particular a él le llama la atención y garantizó que el trato con ella siempre ha sido 100% positivo dentro del club.

“Todas las solicitudes o los comentarios que hizo siempre fueron pro equipo y no quiere decir que no queden otras líderes en el club para lo que viene, pero yo sí sé que para la remontada que hizo el equipo en la final pasada ella fue determinante dentro y fuera de la cancha”.

Y agregó: “A Shirley Cruz el único reproche que yo le puedo tener es que no quiso extender su carrera un año más, porque fútbol le queda y le queda de sobra. Solo para que se den una idea, como un dato concreto, no como opinión subjetiva: en la final, fue la segunda jugadora de nuestro club que más distancia recorrió; es un dato medido con GPS y no de opinión, que demuestra el nivel físico que tiene”.

El secretario de la Junta Directiva de Alajuelense comentó que ella tiene abiertas las puertas de la Liga para el momento en el que decida asumir alguna función.

Por decisión personal, ella quiere darse un espacio. La referente del fútbol femenino se está tomando su tiempo.

“Más adelante podrán venir otros proyectos que unan los caminos. Sin duda, tiene mucho para aportar todavía Shirley para el fútbol, incluso no como jugadora. En su momento podemos buscar un espacio”.

León Weinstok insistió en que a como terminó jugando, por todo lo que ella se había cuidado para estar en buen nivel a estas alturas y por lo que la capitana representa para todas las futbolistas, él esperaba verla en el Mundial.

“En este momento, producto de la larga carrera que tuvo se está dando unos días de descanso naturales y más que merecidos. No hay un rol definido. Nos hemos hablado varias veces, la comunicación sigue abierta y en el momento que lo considere adecuado va a tener las puertas abiertas para seguirnos apoyando”, recalcó el directivo de la Liga.

