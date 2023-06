Alajuelense contraataca a quienes le achacan ‘salarios exorbitantes’ en el fútbol femenino

Cuando Alajuelense decidió incursionar en el fútbol femenino, lo hizo bajo la premisa de que se lo tomaría muy en serio. El pentacampeonato de las rojinegras es proporcional a ese esfuerzo por dar pequeños pasos hacia la profesionalización.

No es un tema que le atañe únicamente a la Liga, porque Sporting FC también impulsa lo más que puede a su equipo femenino y Saprissa FF hace lo mismo.

Otros equipos tienen una misión distinta, con proyectos bien armados como Dimas Escazú, Pococí, Pérez Zeledón y Palmares, que trabajan en el desarrollo de talentos.

Hace unos días, el gerente deportivo de Herediano, Robert Garbanzo, se refirió a la desbandada del cuadro florense y aseguró que están en conversaciones con algunas extranjeras y otras jugadoras que han salido de los equipos tradicionales.

“No nos olvidemos de que el fútbol femenino sigue siendo amateur, algunos lo están tratando de profesionalizar a la fuerza y con fichajes o salarios exorbitantes a ese nivel, porque el fútbol femenino, en temas de derechos de transmisión, pagan muy bajo.

”A nosotros nos han reclamado de dos años para acá que no tenemos jugadoras, pero a veces es muy complicado sacar del presupuesto que dan para el femenino para competir contra otros equipos u otras personas que están poniendo plata en el femenino”, afirmó Robert Garbanzo.

Días después surgieron las denuncias de varias jugadoras, alegando sentirse ‘asqueadas’ y ‘menospreciadas’, decididas a retirarse, luego de una mala experiencia en Herediano.

Al tiempo, Alajuelense presentaba a Katherine Arroyo y a Emelie Valenciano como dos de sus primeras adquisiciones para el próximo torneo que se iniciará en agosto. Con ellas estaba León Weinstok, el directivo liguista que se encuentra más involucrado con el equipo femenino.

El tema de Herediano saltó a la palestra, en varias consultas formuladas en esa rueda de prensa en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), en Turrúcares, Alajuela. Y ahí surgió el contraataque por parte de la Liga.

“Si se está inflando o no, genuinamente no lo creo en lo absoluto. Incluso, de donde vinieron esos comentarios, hace no mucho había salarios más altos que los que hay aquí, entonces no se está inflando para nada. Lo que sí se hace es un proyecto de forma sostenible.

”Si hubiésemos inflado los salarios, eso tarde o temprano habría caído por su propio peso y más bien la sostenibilidad del proyecto nos demuestra que esto no se está inflando en lo absoluto, si no se trata de hacer un proyecto sostenible, estable y duradero, como debe ser”, alegó León Weinstok.

Alajuelense, al igual que otros equipos consideran que no se trata de que el fútbol femenino no vende, sino que el tema real es que no se vende. Y que la forma de crecer, es apoyándolas más, de manera integral.

“Más bien invitamos a otros equipos a que se busque mejorar, se busque profesionalizar. Todos vamos a ganar más si nos profesionalizamos más y si hay una competencia mayor y si hay más equipos tratando de hacer las cosas mejor en el fútbol femenino vamos a beneficiarnos todos. Entonces, más bien los invito a copiar y subir la barra a nivel nacional”.

El directivo de la Liga subrayó que es difícil referirse a esas denuncias de exjugadoras de Herediano, porque no sabe en sí qué pasó. Lo que sí afirmó es que es lamentable que jugadoras terminen su carrera con esas manifestaciones.

“Cuando un retiro debería ser de otra forma y esperemos que no se dé, porque detrás de cada jugadora hay una persona y después está la futbolista”.

Él considera que situaciones así no deberían darse y que los equipos tienen que continuar con los esfuerzos para que el fútbol femenino pueda seguirse desarrollando.

“Yo creo que hay dos retos importantes. Primero el tema indubitable de equidad, que tenemos que ir cerrando una brecha todos, construyendo poco a poco y otro tema de inversión”.

León Weinstok presentó a Katherine Arroyo y a Emelie Valenciano como las nuevas jugadoras de Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados)

Puso de ejemplo que ya ni siquiera hay que tomar como referencia a Estados Unidos, porque hace unas semanas, en el Estadio Azteca, en México habían 58.000 personas en la final de la Liga MX femenina.

Eso va de la mano con las estadísticas mundiales, que indican que la afición del fútbol masculino no está creciendo, sino que la afición que crece es la del fútbol femenino.

“Pero no crece sola. Para eso hay que invertir y para eso los clubes tenemos que hacer un esfuerzo sostenido para que aumente de forma importante y que sea sostenible. La inversión es algo que se viene reduciendo en el buen sentido”.

Weinstok explicó que en el caso de Alajuelense van aumentando los ingresos en el fútbol femenino y se está reduciendo la brecha de inversión.

“El monto es difícil, porque nosotros también buscamos un desarrollo integral, no es solo hablar de salarios de jugadoras, que si bien es una parte importante, no lo es todo. Es también de condiciones, de trabajo de gimnasio, fisioterapia, de un cuerpo técnico completo, poder concentrarse en partidos que lo ameriten.

”Es profesionalizar en sentido amplio y no hablar del salario equis o ye, que entendemos que es una parte importante, pero no es el único componente de la profesionalización”, apuntó.

Indicó que impulsar a la mujer, a que se realice como futbolista es un ideal institucional y que los hechos hablan por sí solos.

“No es solo un tema de salario, si se paga más o menos, sino es un tema de condiciones de forma general. Los entrenamientos y la programación del equipo femenino no tiene nada que envidiarle o ser diferente al masculino en relación a condiciones, de terapias, de recuperación, médico. Buscamos que realmente haya un desarrollo amplio”.

El Clausura 2023 del fútbol femenino comenzará el 6 de agosto. Para esa jornada inaugural, Alajuelense iniciará la defensa de su corona en casa contra Sporting FC.

Saprissa recibirá a Pérez Zeledón, Cofutpa se enfrentará en Palmares a Herediano y Dimas Escazú jugará ante el Municipal Pococí.

