Exjugadoras de Herediano dicen sentirse ‘menospreciadas’ y hasta ‘asqueadas’ con el trato recibido en el club

Pensar en el retiro, recibir lo que consideran migajas en lugar de apoyo y sufrir incumplimientos de contrato son algunas de las denuncias que hicieron exjugadoras del Club Sport Herediano a través de redes sociales este lunes.

Las publicaciones de la delantera Michelle Montero y las arqueras Vanessa Molina y Fiorella Varela despertaron las alertas sobre qué ocurre dentro del club florense con sus jugadoras.

La primera en hacer públicos sus sinsabores fue Montero, quien responde a la pregunta de “¿qué pasó?”, pues la palabra retiro ya se cruza por su mente a sus 28 años. Su respuesta fue: “No permitiré que nada ni nadie me menosprecie”, aseguró la jugadora que lleva 13 años en el fútbol.

En su mensaje Instagram, la jugadora lamentó que en Herediano le dijeran que no podían cubrir su contrato. “Era un salario inferior a los $1.000 y la universidad, cabe mencionar que la ‘U’ cubre el 75%, ellos pagaban el resto. ¿Por qué les cuesta tanto ayudarnos?”, señaló en su publicación.

Montero no es la única que se muestra decepcionada, no solo con el club florense, sino con el fútbol en general. A ella se unió la arquera Vanessa Molina, quien no se guardó nada y mencionó: “Me sentí asqueada de mi último equipo, que fue el Club Sport Herediano”.

Molina, recordada por sus destacadas actuaciones con Dimas Escazú, también escribió: “Podría sentarme a hablar de las pésimas experiencias que tuve en esa institución, pero la verdad es que no merecen importancia”, señaló.

El club florense asegura que están en un proceso de reestructuración de su equipo femenino.(Herediano FF)

“La idea de seguir siendo partícipe de una tremenda desigualdad de género me causa repulsión”, finalizó la arquera, quien destaca la valentía de aquellos que continúan por amor a la camiseta rojiamarilla, pero afirma que para ella la situación era ya imposible.

Asimismo, Fiorella Varela se unió a sus excompañeras para anunciar que, con tan solo 20 años, también está considerando el retiro debido a lo ocurrido con el club florense. “Tengo muchas ganas de seguir en el fútbol, pero esto obstaculiza otros sueños de ser profesional en lo que estudio”.

Varela hizo especial hincapié en las voces que afirman que el fútbol femenino no es profesional, pero que, sin embargo, se les exige como si lo fuera, sin tener las condiciones adecuadas para el desarrollo del deporte, lo cual lo relaciona con la “doble moral”.

Respuesta florense

Ante las afirmaciones de las jugadoras en redes sociales, La Nación conversó con Robert Garbanzo, gerente rojiamarillo, para conocer la posición del Herediano. Con respecto a la situación de la delantera dijo que “lo de Michelle es meramente deportivo, al igual que con varias de ellas (...) el club ha sido muy responsable en el tema de los viáticos de ellas, se les ha dado mensualmente, y con el tema de algunas becas que algunas tienen; entonces no sé por qué habrá dicho eso; igual se le respeta”.

Con respecto, al supuesto de no poder cumplir el contrato de Montero, el dirigente florense dijo que “no fue esa la razón por la cual se le dijo que no continuaba. Pueden ver los números de ella y, hablando deportivamente, si es lo que quieren hablar, no fueron los mejores”.

También, Garbanzo negó que exista desigualdad en el equipo, sin embargo explicó que “los ingresos son más fuertes en el tema del masculino, lógicamente que ese presupuesto del masculino se va parte para el femenino para poder ayudar y y quitar esa desigualdad”.

El gerente herediano confirmó además la salida de nueve jugadoras que ya fueron notificadas, aclarando que el equipo se quedó con un plantel muy corto debido a las salidas durante el torneo.

Herediano asegura que iniciará una reestructuración en su equipo con siete jugadoras que ya estaban en el club, algunas sub-20 que llegarán al primer equipo, así como 10 nuevos fichajes que anunciarán próximamente.