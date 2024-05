Partido de Diego Miranda logra presidencia municipal de San José pese a ruptura de acuerdo

El partido Juntos San José, del alcalde Diego Miranda, logró la presidencia del Concejo Municipal capitalino aunque el Partido Liberal Progresista (PLP) se apartó del acuerdo logrado con los representantes del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Frente Amplio (FA) y Más San José.

José Manuel Jiménez, regidor del PLP, se apartó del pacto y decidió apoyar la candidatura de Yorleny Córdoba Moya, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), quien también tenía el respaldo de los tres regidores del Partido Liberacion Nacional (PLN).

Pese a lo anterior, Mariana Zúñiga Pérez logró imponerse a Córdoba con seis votos contra cinco. La regidora de Juntos San José recibió los tres votos de su fracción y los de las otras tres agrupaciones que originalmente que mantuvieron el compromiso alcanzado.

“Les agradezco la confianza que tuvieron en mí para estar en este honorable Concejo Municipal, de puertas abiertas, con transparencia, con mucha alegría pero también con mucha responsabilidad por las personas que confiaron en nosotros y nosotras para estar acá representando al cantón de San José”, manifestó Zúñiga.

Jiménez fue postulado a la vicepresidencia del Concejo Municipal por el regidor suplente del PUSC, Alexander Vega, pero perdió por 5 votos contra 6 ante Juan Diego Gómez, de Más San José, quien recibió el apoyo de su partido, el FA y el edil propietario del PUSC, Álvaro Salas.

La nueva presidenta del Concejo Municipal de San José, Mariana Zúñiga, agradeció este miércoles la confianza depositada en ella. A su lado, el alcalde Diego Miranda. Foto: (Foto: Albert Marín)

Alcalde Diego Miranda celebró triunfo

El novel alcalde de San José, Luis Diego Miranda, celebró que su partido conquistara no solo la alcaldía sino también la presidencia del Concejo Municipal.

“Hemos dado una muestra de cómo se puede hacer política de manera democrática, sin pactos debajo de la mesa, sin comprar votos. Nos hemos dedicado a hacer una política transparente, a convencer a los regidores y regidoras que hoy nos dan una mayoría en el Concejo, y ese va a ser un ejercicio que haremos”, aseguró minutos antes de ser juramentado.

El alcalde de San José, Diego Miranda, saluda luego de ser juramentado. Foto: Albert Marín

El gran ausente en la sesión fue el alcalde saliente, Johnny Araya. Miranda externó su desacuerdo con esta actitud.

“Toda democracia merece un relevo, no comparto la posición del alcalde de no llegar, porque si él dice que las personas de San José le dieron su respaldo durante 33 años, yo creo que lo mínimo sería presentarse ante esas personas para hacer este cambio de mando, que es parte de la democracia que tenemos.

“Las formas también importan en democracia. En todo caso, acá estamos, cercanos con la gente de San José”, declaró el nuevo jerarca.

Regidor del PLP justifica ruptura de acuerdo

El regidor del Partido Liberal Progresista, José Manuel Jiménez, justificó su decisión de romper el convenio que firmó con otras agrupaciones de cara a la elección del Concejo Municipal.

Jiménez afirmó que nunca hubo un acuerdo como tal, sino que él solamente firmó un documento en un evento público que se realizó en la Embajada de España.

“Nos entregaron un documento que alguien hizo media hora antes y lo entregó ahí. Yo externé mi preocupación y dije ‘esto no se construye así, esto se construye con tiempo, con todos los interesados y lo discutimos’.

“Eso no se pudo, nunca estuvo. Yo manifesté mi inquietud en una reunión que tuvimos previamente. Nos dieron el documento y yo les dije ‘muchachos, esto es una irresponsabilidad, yo no voy a firmar’”, manifestó el representante liberal.

Argumentó que firmó el pacto con Juntos San José por la presión que sintió en el contexto de la actividad en la embajada española.

“Diego Miranda me dijo que redactara yo el documento, pero yo le respondí que estaba llamando la atención porque fuera una sola persona la que redactara, y le dije que no iba a firmar. Cuando estábamos con la embajadora, hubo una presión para firmar. Cualquiera de nosotros que dijera que no iba a firmar, era un desagravio fundamentalmente a la Embajada”, sostuvo.

Consultado sobre si, al momento de la firma, sintió un ambiente coercitivo el regidor respondió: “Sin lugar a dudas”.

Jiménez consideró que Juntos San José y los partidos firmantes del acuerdo no garantizaron una representación multipartidaria en las Comisiones Municipales.

“Si usted no está en el directorio, lo único que queda es estar en comisiones, para interesarse en temas de ambiente, repoblamiento de San José, sectorización, etcétera, pero tampoco pudimos.

“Ayer (martes) intentamos y nada. Ellos se especializaron en no construir eso. Venimos saliendo de 30 años de una sola administración, no podemos dar señales de que va a ser lo mismo. Haber impuesto a la presidente y el vicepresidente provoca que tengan control político”, aseveró.

Previo a la elección del Concejo Municipal, el alcalde de San José, Diego Miranda, saludó al presidente provisional, Álvaro Salas (izquierda). A la par, el regidor José Manuel Jiménez, del Partido Liberal Progresista. (Foto: Albert Marín)

El regidor electo por Más San José y vicepresidente del Concejo Municipal, Juan Diego Gómez, refutó las afirmaciones de Jiménez, y aseguró que todo gira en torno a aspiraciones personales.

“Hay gente que tiene aspiraciones y quiere su preponderancia. Hubo un gran acuerdo, que es lo que nos une a todos los partidos de este Concejo, es un tema de visión, si leés el acuerdo lo que negociamos fue una forma en la que se tiene que llegar, y los cómo vendrán en el camino para hacer una gran construcción.

" A todos nos une que San José tiene que cambiar y la dinámica de los últimos 30 años tiene que cambiar. No entiendo por qué (Jiménez) se sale, pero en política a veces los egos y las aspiraciones pueden más que la visión”, aseveró Gómez.

Finalmente, el reelecto regidor por el PLN, Ulises Alexánder Cano, aseguró que Jiménez firmó un acuerdo pero este se irrespetó.

“Él pidió que hubiera un equilibrio en el Concejo, que todos los regidores fueran parte del gobierno local, y no es así. El partido Juntos San José con el alcalde quieren hacerla gallega, y estaban sacando a bastantes regidores de comisiones de trabajo y tener ellos el control absoluto. Eso lo molestó a él”, afirmó Cano.

“Es cierto que perdimos la Alcaldía, el Concejo no, porque ninguno de los regidores de Liberación Nacional aspiraba al directorio. Queríamos darle la oportunidad a nuevos líderes, a nuevos regidores de diferentes partidos, que trajeran ideas frescas.

“Sentimos que el pueblo debía escuchar nuevas ideas, no solo las del PLN o Juntos. Debe haber un balance, no todo es tener el sartén por el mango, la Alcaldía y el Concejo”, concluyó Cano.

