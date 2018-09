“Analizando la afectación que tuvimos ayer, me informan de que esto fue provocado por una broca y se hizo de tal manera que el flujo, bajo la presión en la que funciona el poliducto, cayó directamente sobre la carretera. Esto no pudo ser un intento de toma ilegal porque normalmente esto se hace en partes donde el poliducto no se ve”, afirmó Muñoz.