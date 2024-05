Preguntas y respuestas sobre los cortes de luz que se aplicarán desde el próximo lunes

A partir del lunes 13 de mayo, las distribuidoras de electricidad de todo el país deberán comenzar a aplicar cortes de luz programados a sus abonados, debido al déficit en la generación ocasionado por la sequía que trajo el fenómeno El Niño.

¿Cuál será el horario de los cortes?

Las suspensiones programadas en el servicio eléctrico se realizarán en algún momento entre las 5 a. m. y las 10 p. m. En cada zona los cortes podrían durar de una a tres horas.

¿Cuándo se comunicarán las zonas y horarios de afectación?

Cada empresa distribuidora es la encargada de dar a conocer los horarios específicos y las zonas donde se aplicarán los racionamientos. Estas comunicaciones a los abonados deberían ser realizadas el día anterior; se harán por los canales que las empresas destinen para esto: redes sociales, páginas web, whatsapp, televisión o radio.

El ICE recomienda optimizar prácticas de consumo eléctrico como una medida para procurar la recuperación pronta de los sistemas energéticos y frenar los cortes de luz. Por ejemplo, no usar la plancha para una sola prenda. (Marvin Caravaca)

¿Cuánto tiempo se mantendrán los racionamientos?

En el mejor de los escenarios, las suspensiones se mantendrían al menos cinco días, entre el 13 y 17 de mayo, pero podría ampliarse. La decisión dependerá de las variaciones en lluvias y vientos, así como las condiciones de consumo en los próximos días.

¿El ICE cobrará los recibos de electricidad de manera normal?

No, debido a que no va a haber suministro, los medidores no “corren”, por lo tanto esas horas sin servicio deberán quedar excluidas del cobro cuando lleguen los recibos de luz correspondientes al periodo.

¿Qué sectores tendrían la menor afectación y cómo se delimitarán?

Según el ICE, los sectores donde se ubican hospitales, zonas francas y centros de salud sufrirían mínimas afectaciones. Corresponderá a las empresas distribuidoras ubicar los bloques o zonas dónde se localizan este tipo de establecimientos o actividades para evitar los cortes.

¿Qué pasará con las personas que realizan teletrabajo?

Ni el Gobierno ni el sector privado han dado a conocer planes concretos para aminorar el impacto que estas medidas tendrán entre las personas que realizan teletrabajo y la afectación que esto tendría en la prestación de servicios. El jerarca del ICE únicamente manifestó que lo que se debe esperar es a que llueva más y que haya reducción en el consumo.

¿Qué pueden hacer los abonados?

El principal aporte que los abonados pueden hacer es ahorrar la máxima energía posible. Evitando mantener luces encendidas que no se necesitan, optimizando el uso de aires acondicionados, ventiladores, apagar los electrodomésticos que no se están utilizando, entre otras.

¿Por qué es necesario realizar apagones controlados?

Los cortes de luz controlados pretenden desconectar de forma programada el suministro eléctrico durante periodos en los que la demanda supera la capacidad de generación. Esta medida de contingencia busca evitar que ocurran apagones de manera descontrolada en todo el territorio.