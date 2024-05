Cortes de luz se aplicarán al menos por cinco días a partir del 13 de mayo

Los cortes eléctricos que se iniciarán el próximo lunes 13 de mayo se extenderán al menos por cinco días, hasta el 17 de mayo, informó este jueves el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) en su calidad de operador del Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Los racionamientos eléctricos serán de entre una y tres horas y se situarán en la franja de entre las 5 a. m. y 10 p. m., explicó en conferencia de prensa Roberto Quirós Balma, gerente de Electricidad del Instituto.

Este mismo jueves la Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos R. L. (Coopelesca R.L.) anunció los primeros racionamientos, los cuales serán por lapsos inferiores a cinco horas en tres tandas. Poco después, Coopealfaroruiz R. L. (que atiende el cantón de Zarcero y zonas aledañas) anunció cinco horarios de suspensión, cada uno de tres horas.

De acuerdo con los anuncios del ICE, la medida de emergencia podría ampliarse a una segunda semana dependiendo del comportamiento de las lluvias y el viento en los próximos días, fuentes que alimentan los embalses de generación hídrica y los parques de producción eólica.

Los cortes de luz intencionales persiguen proteger al SEN en momentos en que la demanda de electricidad supera la capacidad de suministro. Esto puede ocurrir si no hay suficiente generación disponible, como ha alertado el ICE esta semana.

Aplicar esta medida de contingencia procura evitar apagones de manera descontrolada en todo el territorio.

Para evitar esa situación, el Instituto informó de que junto al resto de distribuidoras del país maneja dos escenarios de suspensión: uno que sumaría 10 horas y otro 15 horas en un día. Uno u otro escenario de cortes se aplicaría en conjunto por las distribuidoras y dependerá de qué tan crítica sea la situación energética en cada jornada.

Quirós Balma insistió a los abonados de todas las empresas acudir a las redes sociales y páginas en Internet de sus proveedores (u otros canales oficiales de comunicación) para informarse sobre zonas y horarios específicos de cortes. Esa información empezó a divulgarse este jueves y continuará el fin de semana.

El gerente también llamó a la población en general a extremar las medidas de ahorro energético. Por ejemplo, solicitó apagar luces en desuso e inclusive aires acondicionados para disminuir el consumo y, con esa actuación solidaria como la denominó, minimizar el impacto de los cortes.

A quiénes afectarán más los cortes de luz

Todas las previsiones anunciadas por el ICE emanan de la aplicación, por primera vez, de un protocolo creado a partir de criterios que definió la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) para elegir quiénes se quedarán sin suministro eléctrico de manera controlada.

De acuerdo con esos criterios, los racionamientos de electricidad afectarán principalmente a sectores residenciales, donde se halla el grueso de consumidores. Al 2023, Aresep calculó en 1,9 millones los abonados del servicio eléctrico en Costa Rica.

De ellos, 1,7 millones son abonados residenciales (86,6%) mientras los demás corresponden a sectores como industria, comercio y servicios varios.

Los cortes que programen las empresas dejarán sin luz a usuarios en casas dependiendo de su localización geográfica o su cercanía (o lejanía) de zonas donde se asienten sectores dinámicos de la economía, según el llamado Plan Nacional de Racionamiento (PNR) del 2024 que forma parte del protocolo de la Aresep.

Bajo ningún criterio pueden dejar sin suministro a hospitales y clínicas, donde se atiendan emergencias o existan salas de terapia intensiva y soporte vital.

Esa misma disposición se deberá aplicar para servicios de radio y comunicación ligados con la coordinación de la seguridad pública y atención de emergencias, aeropuertos, actividades vinculadas al bombeo para suministro de agua potable y de los combustibles que administra la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).

Siempre que sea posible cargar el peso de los cortes al sector residencial del país, tampoco se afectaría la operación de industrias productoras de bienes y servicios.

De acuerdo con el PNR, cuando el ICE comunique a las distribuidoras el momento en que deberán aplicar los cortes de luz, estos no tendrán retorno, es decir, el racionamiento se efectuará al margen de cuánta autonomía presenten los embalses para generación hídrica.

Los cortes de luz previstos a partir del lunes se situarán algunas horas, según decisión de cada distribuidor, en algún lapso de la jornada entre las 5 a.m. y 10 p.m. de cada día. Fotografía: (Rafael Pacheco Granados)

Por qué se aplican cortes de luz

El gerente de Electricidad del ICE declaró que la decisión de interrumpir intencionalmente el servicio eléctrico se debió a una caída en el nivel de los embalses de generación hídrica del Instituto que, según expuso, están en condiciones críticas para atender toda la demanda eléctrica.

De acuerdo con sus argumentos, hace un año tenían conocimiento del impacto del fenómeno El Niño en las lluvias que alimentan los embalses de generación. Por eso, dijo, se gestionó el alquiler de emergencia de generación térmica de empresas privadas.

No obstante, según su versión, el aporte de esa energía a base de diésel y búnker no entró a inicios de año como estaba previsto, porque dos empresas contratadas presentaron demoras distintas, pero no precisó cuáles. Eso impactó los embalses de generación, los cuales debieron suplir la energía térmica que no entró a tiempo en el verano.

El arrendamiento y operación de los equipos contratados comprendía cuatro bloques de potencia, cada uno de 36,5 Megavatios (MW). Tres se ubicaron en los terrenos de la Planta Térmica de Moín (en Limón) y el cuarto en la Planta Térmica Garabito (en Puntarenas), para un total de 140 MW, con los cuales el ICE decía que garantizaría el abastecimiento energético nacional en este verano y luego en el 2025 y 2026.

Las firmas adjudicadas fueron SoEnergy International INC para el bloque de generación en Garabito por $24.097.000 y los tres restantes, en Moín, a la firma Agrekko International Projects Limited por $58.300.000.