Choreco: ‘El presidente es un desbocado’

“Hay que estar preparado con un bozal, porque el presidente es un desbocado”. Con esas palabras se refirió el asesor presidencial Federico Cruz Saravanja, conocido Choreco, al mandatario Rodrigo Chaves Robles durante una reunión del equipo de comunicación de Casa Presidencial.

En el encuentro efectuado el 25 de mayo del 2022, el equipo discutió con preocupación la tendencia del presidente a dar datos sin que estos fuesen revisados por fuentes adecuadas. Solo dos días antes, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) había salido a contradecir públicamente a Chaves para aclarar que el país tenía “suficientes reservas” de dólares.

Chaves había dicho antes de viajar a la cumbre del Foro Económico Mundial, en Davos, Suiza, que “tenemos muy pocas reservas, $2.300 millones menos, para enfrentar la coyuntura de crisis”, lo cual era incorrecto.

En la reunión, estaban Choreco, la entonces ministra de Comunicación, Patricia Navarro; y el empresario y productor audiovisual, Christian Bulgarelli Rojas. La exjerarca suministró el audio de la cita.

Sobre lo sucedido con el BCCR, Navarro dijo: “Metió las patas con lo del Banco Central y le han dado durísimo por todo lado. Aquí también hay que trabajar mucho con él, hasta donde llega su discurso, sus competencias, porque a veces da datos que no son…, no los revisó una fuente adecuada, como en este caso”.

El 23 de mayo del 2022, el presidente alegó que tenía poco espacio para atenuar el tipo de cambio porque la administración anterior redujo las reservas de dólares en $2.300 millones. No obstante, el Central aclaró que el país tenía reservas por $6.800 millones y que la reducción, en realidad, había sido de $1.263 millones.

“Ese es un aspecto muy importante en el trabajo que hay que hacer en esa propuesta, de cómo manejar con él su discurso sin que contradiga a las otras personas que son expertas”, continuó Navarro en la reunión.

“Eso es una cosa que a mí me preocupa y tal vez Choreco que lo conoce más… ¿Por qué? Porque de donde él toma los datos no es necesariamente lo que se requiere. Ahí es muy importante para traerle cierta consistencia al país; es cómo hacer que él maneje y entienda que hay cosas que es mejor que él no diga porque puede equivocarse”, dijo en aquel momento la entonces ministra.

Choreco sugirió 'preparar un bozal' porque 'el presidente es un desbocado'

Cruz, quien asesora al presidente en comunicación e imagen desde la campaña electoral, respondió en ese momento que deberían prepararse con el “bozal” y puso como ejemplo lo sucedido el día en que Twitter (hoy X) le borró un tuit a Chaves y le suspendió la cuenta personal durante 12 horas, el 25 de marzo del 2022, días antes de la segunda ronda.

Twitter eliminó el tuit porque el hoy presidente expuso datos personales del periodista Álvaro Murillo, del semanario Universidad, y de varias funcionarias del Banco Mundial.

En el pantallazo, el candidato expuso las direcciones electrónicas de sus excompañeras del Banco Mundial y también el teléfono personal del reportero.

‘Quemémoslo, pongamos un Twitter’

Federico Cruz, conocido como Choreco, es asesor de Chaves desde la campaña electoral. Foto: (Rafael Pacheco Granados)

Chaves publicó una captura de pantalla de un correo electrónico enviado por Murillo a varias fuentes, para solicitar información sobre el caso de acoso sexual por el cual Chaves fue sancionado cuando era funcionario del Banco Mundial en Indonesia.

Sobre ese episodio, Cruz relató:

“Álvaro Murillo le tenía la guerra al presidente. A Rodrigo le llega un correo de un compañero del Banco Mundial donde Álvaro Murillo, mae, agarró el sitio del Banco Mundial y mandó a todas las mujeres, en masivo, un correo que decía: ‘Soy Álvaro Murillo, periodista en Costa Rica, soy reportero de Reuters y todas las mierdas que pone, verdad, y estoy investigando al candidato a la Presidencia que fue acusado de acoso sexual, si alguna de ustedes tiene información, por favor me la envían on the record u off the record’. Y esta señora viene y le manda el correo, y Rodrigo, obviamente, se pone furioso.

“La decisión que tomamos es ‘quemémoslo, pongamos un Twitter tagueándolo y diciéndole: Álvaro, me hubieras preguntado y yo te hubiera dado la información con mucho gusto. Además, te hicieron falta más personas, sobre todo hombres porque solo le enviaste a mujeres’.

“Era como para dejarlo en evidencia, pero él se desbocó y mandó el correo, el número de teléfono, y pesca de arrastre, prensa canalla. Él se desbocó (risas)”.

Navarro entonces añadió: “Ese es un problema que él tiene, es muy reactivo”.

Cruz le dio la razón y continuó con su relato: “Entonces, le bloquearon la cuenta de Twitter por 24 horas (en realidad fue por 12 horas). Bueno, qué importa. Él es así, nosotros tenemos que lidiar con eso, no podemos cambiar al presidente, podemos lidiar e ir un paso adelante”.

En esa oportunidad, el tuit fue eliminado por “incumplir las reglas de Twitter”, las cuales impiden publicar información privada de otras personas, como el número de teléfono o la dirección de su casa, sin su previa autorización y permiso.

En específico, Chaves redactó: “Alvaro (sic.), en este correo a mis colegas en Indonesia te faltaron muchas personas, incluyendo hombres - pesca de arrastre. Yo te hubiera dado con mucho gusto la lista completa de la oficina, nada que ocultar. Vean cómo anda la prensa nacional e internacional ‘buscando basura’”.

Choreco también habló de la posibilidad de crear un chat donde el presidente expusiera los tuits que pensaba hacer, para que los revisaran en diversos ministerios como Comunicación, Economía y Presidencia, aunque fuese más “tedioso”.

Navarro también expresó preocupación por la coordinación con la entonces ministra de Salud, Joselyn Chacón, pero Cruz le dijo: “No se preocupe, déjemela a mí, yo se la alineo”.