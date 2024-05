Pronóstico del tiempo para el sábado 18 de mayo del 2024

Este sábado el país tendrá pocas lluvias y cielos parcialmente nublados, con temperaturas que variarán de 17° C a 37° C, según la región. (Alonso Tenorio)

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) pronostica una disminución en la actividad lluviosa en todo el país para este sábado 18 de mayo. La zona de convergencia intertropical se alejará de Costa Rica llevándose consigo el elevado contenido de humedad hacia el océano Pacífico y el norte de Centroamérica. Como resultado, las lluvias y aguaceros serán menores y más aislados durante este día.

En el Valle Central, se espera un cielo de pocas nubes en la madrugada y la mañana. Por la tarde, el clima será parcialmente nublado con posibles lluvias aisladas, mientras que en la noche permanecerá parcialmente nublado. Las temperaturas en esta región oscilarán entre los 17° C en Cartago y los 30,7° C en Alajuela, con registros de entre 19,8° C y 27,8° C en San José, y de entre 19° C y 28,7° C en Heredia.

En la región del Pacífico norte se espera un cielo con nubosidad poca o parcial durante la madrugada y la mañana. Se espera que esté parcialmente nublado con lluvias aisladas en la tarde. La noche será parcialmente nublada. Las temperaturas variarán entre los 21,7° C en Bagaces y los 37° C en Liberia, con valores de entre 25° C y 36° C en Puntarenas, y de entre 23,8° C y 35° C en Nicoya.

El Pacífico central tendrá nubosidad de poca a parcial en la madrugada y estará parcialmente nublado en la mañana. Por la tarde, se prevén lluvias y tormentas aisladas, mientras que la noche estará parcialmente nublada. En esta zona, las temperaturas oscilarán entre los 22° C en Parrita y los 32° C en Quepos, con registros de entre 23° C y 31,8° C en Parrita.

La región del Pacífico sur presentará un clima con nubosidad de poca a parcial en la madrugada y la mañana. Por la tarde, se esperan lluvias y tormentas aisladas, y la noche será parcialmente nublada. Las temperaturas en esta región fluctuarán entre los 18° C en San Isidro de El General y los 32° C en Golfito, con registros de entre 23° C y 31,3° C en Isla del Coco.

Mientras, el Caribe norte tendrá un cielo de pocas nubes a parciales durante todo el día, con temperaturas que oscilarán entre los 22° C en Guápiles y los 33° C en Tortuguero. Por su parte, en el Caribe sur, el clima será de pocas nubes a parciales durante todo el día, con temperaturas entre los 24,3° C en Limón y los 31,3° C en Sixaola.

Finalmente, en la zona norte se espera un cielo con nubosidad de poca a parcial en la madrugada y la mañana, y poco a parcialmente nublado con chubascos dispersos en la tarde. La noche será parcialmente nublada. Las temperaturas serán de entre 18,7° C en Ciudad Quesada y 35,5° C en Upala, con valores de 24° C y 33° C en Sarapiquí.

Efemérides

En San José, el sol saldrá a las 5:15 a. m. y se pondrá a las 5:51 p. m. La luna aparecerá a las 2:08 p. m. y desaparecerá a la 1:49 a. m. Estaremos en fase hacia luna llena.

*La redacción de este contenido fue asistida con inteligencia artificial.